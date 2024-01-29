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أطفال غزة.. حرمان وفقر وأعمال شاقة

1/29/2024 11:26:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رفح - في تجمع لخيام النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لم يستطع حمزة مصبح، ابن الست سنوات، حمل ثلاثة غالونات (بسعة 3 و 4 لتر) من الماء الصالح للشرب، أنزلها أرضا والتقط أنفاسه ثم حملها مرة ثانية وثالثة، وتوجه حافي القدمين إلى خيمة العائلة وناولها لأمه.
قالت أم حمزة، إنها تعتمد اعتمادا كبيرا على طفلها حمزة لاسيما بعد أن استشهد والده وهو في بيته في قصف على حي الشجاعية بمدينة غزة قبل شهرين.
ويقيم حمزة وأمه واخوته الثلاثة في خيمة من البلاستيك قرب الحدود المصرية، وسط تجمع الخيام بعد رحلة نزوح من غزة إلى قرية المغراقة وسط القطاع ووصلت رفح قبل أسبوعين.
وأشارت أم حمزة إلى أن حمزة يقوم بـ"أشغال شاقة" كل يوم من تعبئة ماء وجمع الحطب وشراء احتياجات الخيمة.
ويزود حمزة وأخته ليان (10 أعوام) الخيمة بالماء كل يوم من أي شاحنة تبيع أو تتبرع بالماء، وإن لم تصل الشاحنة مثل معظم الأيام يقطع وأخته زهاء 4 كم ذهابا وإيابا للحصول عليه.
قرب إحدى نقاط تعبئة المياه بجانب المستشفى الكويتي برفح، وقفت عائشة علي (10 سنوات) بين عشرات الفتية والأطفال والرجال بانتظار أن تتدفق المياه من صنابير مجانية للمواطنين.
وقالت عائشة، إنها تأتي كل يوم لتعبئة المياه لمساعدة أمها في أشغال البيت (الخيمة).
"أعبئ الماء وأساعد أمي في غسيل الملابس والطبخ والجلي وتنظيف الخيمة، الخيمة متعِبة لأنها بحاجة لتنظيف دائم،" قالت عائشة.
وأشارت عائشة، التي نزحت مع عائلتها من مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، قبل أكثر من شهر، إلى أنه ليس لديها أية فرصة للهو أو ممارسة أي هواية، وتنام بسرعة من شدة التعب.
ويضطر الفلسطينيون في قطاع غزة لتعبئة المياه يدويا بسبب شح المياه بعد قطعها من قبل قوات الاحتلال، وفي جمع الحطب بسبب شح الوقود وغاز الطهي.
وكان وزير الجيش في حكومة الاحتلال قد قرر الحد من تدفق الماء والطعام والكهرباء والوقود مع بداية العدوان.
قرب المدرسة "العمرية" التابعة للأونروا برفح، والتي تُستخدم كمركز إيواء، كان محمد سلامة (11 عاما) يحمل بطارية بقوة 18 أمبير ويتوجه لخيمة عائلته.
وقال محمد، الذي نزح مع أهله من جباليا إلى رفح، إنه يأتي للمدرسة كل يوم ظهرا يحمل البطارية وشاحنا لها وعددا من الهواتف النقالة لشحنها في المدرسة ويعود لنقلها للخيمة غربا.
"أنا تعبت، كل يوم مشاوير للماء وللحطب وللكهرباء، تعبت من الحرب"، قال محمد ابن الصف الخامس الابتدائي.
في الحي السعودي بالمدينة انتشر عدد من الفتية والأطفال يعبئون أكياسا من الرمل من الطريق التي انتزع منها النازحون البلاط الأرضي للاحاطة بخيامهم درءا لسيول الماء.
عبد القادر أبو الجديان (11 عاما) الذي نزح وعائلته من مخيم جباليا قبل زهاء الشهر انتهى للتو من تعبئة كيسه بيد أنه لم يستطع حمله فاضطر لجره.
وقال عبد القادر، إنه ينقل الرمل لسد ثغرات تسربت منها مياه الأمطار إلى الفراش ليلة أمس الممطرة.
"كان المطر غزيرا والخيمة باردة جدا ونحن خمسة أفراد ننام فيها منذ بدايات العدوان"، قال عبد القادر.
وتشهد فلسطين، في هذه الآونة، منخفضا جويا مصحوبا بأمطار غزيرة لاسيما في منطقة السهل الساحلي بما فيها قطاع غزة.
وتشهد رفح ازدحاما كبيرا بسبب نزوح زهاء مليون فلسطيني من مناطق مختلفة من قطاع غزة للمدينة.
وقالت الأونروا في تقارير متتابعة إن زهاء 1.7 مليون مواطن (75 % من السكان) نزحوا في قطاع غزة نحو الجنوب، عدد منهم نزح أكثر من مرة.
وبلغ عدد الشهداء الأطفال 11 ألف من مجموع الشهداء الذين بلغ عددهم حوالي 26 ألف منذ بداية العدوان.
ويتسم التعداد السكاني في فلسطين بـ"الفتوة" حيث تبلغ نسبة الأطفال (الأقل من 18 سنة) حوالي 44 % من مجمل السكان البالغ 5.48 مليون نسمة، فيما تبلغ نسبة الأطفال في قطاع غزة 47 % من مجمل عدد السكان البالغ عددهم 2.23 مليون وفقا لتقديرات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تموز(يوليو) 2023.-(وكالات)

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