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ملف الأسرى.. معادلة التحرير وجبهة الصراع الطويل مع الاحتلال

1/29/2024 11:26:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- يعد ملف الأسرى الفلسطينيين جبهة مواجهة مفتوحة مع الاحتلال منذ عهد الانتداب البريطاني وحتى اليوم، وذلك بوصفه عنوانا لصراع الإرادات مع المحتل الصهيوني والتزاما وطنيا بإدامة العمل المقاوم.
والفكرة الأساسية في الأمر هي وجود التزام وطني وأخلاقي بين عموم الشعب من جهة وبين من يخاطرون بأنفسهم في سبيل تحقيق حريته وصيانة كرامته من جهة أخرى، ومعادلة كهذه تعزز ديمومة العمل المقاوم، وتوصل رسالة تطمين وتشجيع إلى كل من يريد أن يسلك هذا الطريق.
ومضمون هذه المعادلة أن يكافئ الشعب هؤلاء ويحفظ صنيعهم، فيكرم شهيدهم ويتكفل بأهله من بعده ويداوي جريحهم ويبذل الغالي والنفيس لإنقاذ من يقعون في الأسر منهم ويرعاهم ويرعى أسرهم.
بالمقابل، يسعى الاحتلال إلى كسر هذه المعادلة من خلال ضرب العلاقة بين الشعب ومقاوميه، وتحميلهم مسؤولية الجرائم التي يرتكبها بحق عموم الشعب، وتجريم وملاحقة أشكال التعاطف والإسناد للمقاومين، والتشدد في أي مفاوضات لتبادل الأسرى.
ويظهر هذا السلوك جليا في الخطاب الإعلامي للاحتلال، وفي منعه السلطة الفلسطينية من دفع رواتب الأسرى، وتضييقه على المؤسسات التي ترعى شؤونهم وشؤون الشهداء والجرحى، وفي مساعي إقرار قانون يقيد سقف الثمن الذي يمكن أن تدفعه أي حكومة صهيونية في صفقة تبادل للأسرى كما في مشروع قانون "الأسرى والمفقودين" الذي قدمه إلى الكنيست وزير الاستخبارات الأسبق أليعازر شتيرن عام 2018.
يذكر أن الاحتلال يعتمد إستراتيجية مشابهة في ما يخص أسراه الذين يقعون في قبضة غيره، إذ يوجد التزام سياسي وديني تاريخي باستعادة هؤلاء، وهو ما دفعه إلى إجراء 38 عملية تبادل للأسرى مع العرب والفلسطينيين منذ عام 1948 وحتى نهاية العام 2011 وفقا لما وثقته دراسة نشرتها وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية.
تشير الأرقام الضخمة لمن تعرضوا للأسر على يد قوات الاحتلال إلى أن الأسر إستراتيجية عامة تهدف إلى تطويع الشعب وإرغامه على الرضوخ للاحتلال، وذلك من خلال توسيع وتعميق الشعور بالألم والمعاناة بالتوازي مع أي تصاعد أعمال المقاومة.
وقدّر نادي الأسير الفلسطيني في ورقة حقائق أصدرها بتاريخ 17 أبريل/نيسان 2019 عدد حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ عام 1967 بنحو مليون حالة، بينها أكثر من 17 ألف اعتقال من الفتيات والنساء والأمهات وما يزيد على 50 ألفا من الأطفال.
وفي تقرير له بتاريخ 28 كانون الثاني (يناير) الحالي أشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد 7 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي بلغت نحو 6330 فلسطينيا، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.
بالمقابل، كان عدد الأسرى في سجون الاحتلال وفقا لتقرير للنادي بتاريخ 16 تموز (يوليو) 2023 نحو 5 آلاف، من بينهم 32 أسيرة ونحو 160 طفلا و1132 معتقلا إداريا.
ووثق تقرير لمنظمة العفو الدولية في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 شهادات المعتقلين المفرج عنهم ومحامي حقوق الإنسان، فضلا عن لقطات الفيديو والصور التي تظهر جانبا من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تعرض لها المعتقلون على أيدي القوات الصهيونية، والتي تشمل الضرب المبرح وإذلال الأسرى، بما في ذلك إجبارهم على إبقاء رؤوسهم محنية والركوع على الأرض أثناء تعدادهم وإرغامهم على غناء أغانٍ مؤيدة لدولة الاحتلال.
وتندرج أعمال التعذيب هذه ضمن إستراتيجية الاحتلال في كسر إرادة مقاومة الاحتلال لدى الشعب الفلسطيني ورفع تكلفة المقاومة جسديا ونفسيا على الأسرى ومحيطهم الاجتماعي.
كانت آخر عملية لتبادل الأسرى في تشرين الأول (أكتوبر) 2011، أي قبل قرابة 13 عاما من عملية طوفان الأقصى، وهي فترة طويلة بالنسبة للأسرى الذين أصدروا بيانات في السنوات الماضية تطالب بعدم نسيانهم في سجون الاحتلال.
وهي مهمة أولتها المقاومة - خصوصا في قطاع غزة- أولوية كبرى باعتبارها عنوانا لاستمرارية النضال الفلسطيني وردا لشيء من الجميل لهؤلاء الأسرى، وإعادة لهم إلى ساحة النضال والمقاومة من جديد.
وبالتأكيد، فإن هذا السبب لم يكن وحده الدافع إلى عملية طوفان الأقصى، بل هو مندرج ضمن أهداف أخرى كمواجهة مساعي تقسيم المسجد الأقصى وتصفية القضية الفلسطينية وتطويع قطاع غزة بالحصار المستدام كما أظهرت وثيقة نشرتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن أسباب العملية بتاريخ 21 كانون الثاني (يناير) 2024.
وعلى الرغم من تشديد الإجراءات العقابية للأسرى عقب عملية طوفان الأقصى فإن هناك استبشارا بقرب الإفراج عنهم بصفقة تبادل تسعى لها دولة الاحتلال لاستعادة قرابة 136 محتجزا في قطاع غزة.
وأوردت القناة الـ12 العبرية بتاريخ 26 كانون الثاني(يناير) 2024 أن حركة حماس تشترط الإفراج عن 100 أسير فلسطيني مقابل كل أسير صهيوني، إضافة إلى انسحاب الجيش الصهيوني بشكل كامل من قطاع غزة، وتهدئة ما بين 10-14 يوما قبل الإفراج عن أي أسير صهيوني، وتهدئة لمدة شهرين بين كل مرحلة وأخرى من مراحل الصفقة.
وفي حال حصول صفقة بأعداد مقاربة لهذه الأعداد فإن هذا يعني تحرير كافة الأسرى من سجون الاحتلال، وهو إنجاز لم يتحقق منذ عقود عدة، ولم تتمكن عقود من مفاوضات التسوية السلمية في تحقيق ذلك أو حتى الإفراج عمن تم أسرهم قبل توقيع اتفاقية أوسلو للتسوية السلمية عام 1993.
ومن شأن خطوة كهذه إعطاء دفعة جديدة لمسار المقاومة، إذ كان للأسرى المفرج عنهم في صفقة عام 2011 دور أساسي في تصعيد العمل المقاوم، وشكلوا الجزء الأكثر تأثيرا في قيادة المقاومة الفلسطينية خلال العقد الماضي.
في المقابل، فإن التزام الاحتلال بشروط أي صفقة أمر مشكوك فيه، إذ إنه أعاد اعتقال بعض الأسرى المفرج عنهم بموجب صفقة "وفاء الأحرار لعام 2011"، بل أعاد اعتقال أحد الأطفال الذين أفرج عنهم بموجب صفقة التهدئة والتبادل في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2023.
وفي حال استمرار الحرب أو التصعيد الشديد في الضفة الغربية أو قطاع غزة فإن استمرار حرية الأسرى المفرج عنهم قد يكون مرهونا بعدم قدرة الاحتلال على إعادة أسرهم أو اغتيالهم، إما بضغوط سياسية من ضامنين لأي صفقة تبادل، وهو أمر مشكوك في قدرته على ردع دولة الاحتلال، أو باتخاذهم الإجراءات التي ترفع تكلفة إعادة أسرهم، كالاختفاء أو مقاومة الأسر.-(وكالات)

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