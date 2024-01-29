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بين زخات الرصاص والمطر.. أهالي غزة في نكبات دائمة ونزوح متكرر

1/29/2024 11:26:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رام الله - بين خيام النازحين بأحد مخيمات النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة، يجلس مسنٌّ فلسطيني على كرسيه المتحرك يتذوق طعم الألم في لقمة عيش مما تَيسّر له لسد رمقه.
يجلس المسن الذي جاوز الـ100 عام من عمره، ينظر إلى الأرض من تحته سائلاً نفسه، إن كانت الحياة هي أن تهجر مرتين أو أكثر، فهو المهجَّر من أرضه المحتلة عام 1948، وها هو اليوم يواكب تجربته الثانية بالتهجير القسري من بيته إلى جنوب قطاع غزة.
يفكر ذاك المسن إن كان في العمر بقية لهجرة ثالثة، كما هو حال الكثيرين من أبناء الشعب الفلسطيني خلال العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم، والذين أُجبروا على النزوح أكثر من مرة بحثاً عن الأمان أو لربما وهم الأمان في أرض الخطر وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد أبناء قطاع غزة.
ذلك المشهد ليس الوحيد، فبين خيمة وخيمة بمخيمات النزوح ترى كبار السن يتأملون حالهم الذي يعيد إلى أذهانهم نكبتهم الأولى، ينظرون حولهم ليروا أنهم لم يكونوا نهاية تلك القصة، فها هم أبناؤهم وأحفادهم يتذوقون حسرتهم الأولى بعد أن عاد مرُّ طعمها إليهم.
وقطاع غزة الذي تبلغ مساحته 365 كيلو مترا مربعا، يعيش فيه حوالي 2.3 مليون نسمة، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مع نهاية عام 2023، منهم أكثر من 1.4 مليون لاجئ مسجل لدى "الأونروا" بحسب تقاريرها، أي ما يتجاوز الـ60 % من المجموع الكلي لسكان القطاع.
مسنة أخرى تجلس بين خيام النزوح في رفح تصف معاناتها بألم يعتصره الغضب خلال نزوحها من بيتها في الشمال، مؤكدة أن ما تعيشه اليوم أكبر نكبة وأصعب مما عايشته في النكبة الأولى رغم صعوبتها، وتقول بصرخة مملوءة بدموع تسللت من عينيها "قتلتونا".
بين زخات من الرصاص والقصف الصاروخي والمدفعي تستمر قوات الاحتلال في دفع السكان للنزوح من أماكن سكنهم في شمال القطاع ووسطه، وحتى أنها تلاحق بدباباتها النازحين في خان يونس جنوباً، وتطلق وابلاً من الرصاص تجاه خيامهم لإجبارهم على النزوح مرة أخرى في ظروف جوية باردة ماطرة فاقمت معاناتهم، ودفعهتم إلى أقصى الجنوب في رفح، حتى وصلت خيام النازحين وتكدست على طول الحدود الفلسطينية المصرية.
وتعد معاناة النزوح وتكراره لمرات عديدة خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة كارثة إنسانية، خاصة في ظل الحصار المتواصل ومنع إدخال المساعدات الإنسانية حيث تتفاقم معاناتهم أكثر عندما لا يجدون مياهاً صالحة للشرب أو حتى أدنى ما يأكلون".
وأظهرت فيديوهات من غزة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي نازحين اضطروا لطحن أعلاف الحيوانات وخبزها ليأكلوا منها ويطعموا أطفالهم الجياع، ما أوصل الحال بمواطن يحمل كيسا من الطحين يكبّر بعيون ملؤها الدموع فرحاً بما حصل عليه من إنجاز لم يحصل عليه كثيرون من سكان قطاع غزة، ما يصاعد خطر المجاعة على الفلسطينيين بحسب تقارير أخرى.
وتشير التقديرات إلى أن 85 % من مواطني قطاع غزة (حوالي 1.93 مليون مدني) مهجرون قسرا، بمن في ذلك العديد ممن نزحوا عدة مرات، حيث تضطر العائلات إلى التنقل بشكل متكرر بحثًا عن الأمان، وقد تم تسجيل ما يقرب من 1.4 مليون نازح داخلي في 155 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أنحاء غزة، منهم حوالي مليون مسجل في 94 ملجأ للأونروا في الجنوب.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 26257 شهيدا، و64797 جريحا.-(وكالات)

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