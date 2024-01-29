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غزة تحت القصف.. وزراء ومتطرفون بالاحتلال يدعون لتهجير الفلسطينيين

1/29/2024 11:26:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- في حين تنشط الجهود الدبلوماسية العربية والدولية لفتح أفق سياسي لحل الدولتين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ يبدو أن حكومة الاحتلال اليمينية لا تريد أن تبرح عهد الاستعمار، فتدفع باتجاه ضمّ غزة والضفة الغربية للكيان الصهيوني وتوسيع الاستيطان في القدس المحتلة لتهويدها بالقدس المحتلة، فبوصلتها لا تتجه للسلام بل لنزعة الحرب والعنف الهمجّي.
وبينما يواصل الاحتلال مجازره الوحشيّة بغزة رغم قرار المحكمة الدولية؛ فإن مشاركة وزراء حكومة الحرب في مؤتمر لتنفيذ مخطط ضم الضفة وغزة لكيانهم المُحتّل بإقامة المستوطنات بالقطاع وتوسيعها بالقدس، وسط دعوات المشاركين من أنصار اليمين إلى تهجير الفلسطينيين، يكشف نواياها لتطبيق جريمة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وقد جسّد مؤتمر "المنظمات الاستيطانية"، الذي عقد مساء أول من أمس في القدس المحتلة، ذروة التطرف الصهيوني، بمشاركة 12 وزيراً في حكومة "بنيامين نتنياهو" وأكثر من 15 عضو "كنيست"، وذلك بالدعوة إلى تهجير الفلسطينيين والاستيطان في قطاع غزة، والتأكيد على أن "اتفاق أوسلو قد مات، وأن العودة قد حانت إلى غوش قطيف"، في إشارة لمستوطنات القطاع التي انسحب منها الاحتلال عام 2005 في عهد رئيس الحكومة الأسبق، أرييل شارون.
وفيما رفع المشاركون لافتة كتب عليها "الترانسفير (تهجير الفلسطينيين) وحده ما سيجلب السلام"، وقع الوزراء وأعضاء الكنيست المشاركين على "عريضة" حملت عنوان "معاهدة النصر وتجديد الاستيطان في قطاع غزة وشمال السامرة"، كرد على هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، معتبرين أن ذلك ما سيجلب "الأمن" لدولة الاحتلال.
وقالت حركة "حماس" إن عقد الائتلاف الفاشي الحاكم في الكيان الصهيوني لمؤتمر، أول من أمس، يدعو فيه لضم الضفة وغزة إلى الكيان المحتل والاستيطان فيهما، وبمشاركة عشرات الوزراء والنواب في الكنيست الصهيوني، يكشف النوايا المبيتة لتطبيق جريمة التهجير والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".
وأشارت الحركة، في تصريح لها أمس، إلى أن تنظيم المؤتمر "يعكس استخفاف الكيان الصهيوني بالقوانين والقرارات الدولية، وبقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي طالبته باتخاذ كافة التدابير لوقف الإبادة الجماعية في غزة".
ودعت "المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم من عقد المؤتمر الفاشي وإدانته بشكلٍ واضح باعتباره مؤتمراً فاشياً قائماً على فكرة التطهير العرقي، والوقوف كذلك أمام الغطرسة والاستمرار في جريمة الإبادة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني تطبيقاً لمقررات محكمة العدل الدولية".
وبالمثل؛ أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "الاجتماع الاستعماري الذي عقد في القدس تحت شعار "عودة الاستعمار لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة"، مندّدة بالمواقف والشعارات التي طُرحت فيه من قبل الوزراء المتطرفين والمستعمرين وقادتهم مثل (الترانسفير فقط يأتي بالسلام).
واعتبرت أن الاجتماع ومضمونه يكشف مجدداً الوجه الحقيقي اليميني الحاكم ومعاداته للسلام وتمسكه بالاحتلال والاستعمار والابرتهايد، في أبشع أشكال التحريض ضد الشعب الفلسطيني والدعوات لتهجيره بالقوة وضرب مقومات بقائه في أرض وطنه، كما أنه يعكس توجهات اليمين الصهيوني الحاكم في إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، على طريق تفجيرها برمتها.
وحملت حكومة الاحتلال، برئاسة نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن هذه الدعوات التحريضية التي تعتبرها عناصر الإرهاب اليهودي تعليمات لتعيث خراباً وفساداً ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وحقوقه، خاصة أنها تعكس نواياها الحقيقية في استكمال حرب الإبادة على قطاع غزة وفرض الهجرة بالقوة عليه.
وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بممارسة ضغط حقيقي على "نتنياهو" للجم الممارسات الاستفزازية، ودعتها لفرض عقوبات رادعة على عناصر المستعمرين الإرهابية وقادتهم، ومن يقف خلفهم من المستوى السياسي.
وكانت 15 منظمة صهيونية قد عقدت، في 11 كانون الأول (ديسمبر) 2023، مؤتمرا من أجل التجهيز لمشاريع "الاستيطان في غزة"، في حال تمكن جيش الاحتلال من بسط سيطرته على القطاع، بينما فتحت شركة صهيونية للمقاولات والتسويق العقاري بالفعل باب الحجز لوحدات سكنية فيه، وفق ما كشفه الإعلام العبري آنذاك.
وفي الأثناء؛ يواصل جيش الاحتلال بالوتيرة ذاتها قتل المدنيين وتهجيرهم قسراً وتجويعهم في غزة، وذلك بعد مرور 3 أيام على صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم الاحتلال باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في القطاع، وفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
ولا تتوقف عمليات القصف التي تدمر الأحياء والمنازل السكنية على رؤوس ساكنيها، والإجهاز على ما تبقى من النظام الصحي في غزة وتحاصر وتستهدف المستشفيات التي بقيت تعمل جزئيا في خان يونس جنوبي القطاع.
وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة في عدد جديد من مناطق خان يونس، بمساحة إجمالية تزيد على 4 كيلومترات مربعة، كما واصل تدمير مربعات سكنية كاملة، إلى جانب تدمير جميع المباني بعمق يتراوح بين ألف و1500 متر من السياج الحدودي
وقد دفعت غارات الاحتلال المئات من الفلسطينيين للنزوح من منازلهم الواقعة في المناطق الغربية الشمالية لمدينة غزة، مرتكباً 19 مجزرة راح ضحيتها 165 شهيداً و290 مصاباً خلال 24 ساعة، ليترفع عدد ضحايا عدوانه إلى 26 ألفاً و 422 شهيداً، وإصابة 65 ألفاً و 87 جريحاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تشييع الضفة الغربية لجثامين شهدائها الخمسة الذين ارتقوا أمس برصاص قوات الاحتلال في مناطق متفرقة منها، في ظل تصعيده الخطير بحق الفلسطينيين.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد كل من: الشاب ثائر نعيم حمو (21 عاماً) في بلدة اليامون بجنين، والشاب عبيدة شحم في رام الله، والفتى راني ياسر خلف الشاعر (16 عاماً) في بلدة تقوع جنوب بيت لحم، إلى جانب استشهاد شابين وإصابة آخرين أثناء مواجهات عنيفة في مدينة دورا، جنوب الخليل، بما يرفع عدد الشهداء إلى 378 فلسطينياً.

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