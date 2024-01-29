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كتائب الأقصى تدمر 3 آليات للاحتلال بخان يونس

1/29/2024 11:26:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب شهداء الأقصى في غزة أنها دمرت 3 آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بواسطة قذائف "التاندوم" المضادة للدروع في خان يونس جنوبي القطاع.
كما قالت كتائب الأقصى -عبر تطبيق تليغرام- إنها قصفت بقذائف الهاون تمركزا لآليات وجنود الاحتلال جنوبي منطقة تل الهوى بمدينة غزة وأطلقت رشقة صاروخية على مواقع للجيش الإسرائيلي شرق المدينة.

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