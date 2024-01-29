كتائب الأقصى تدمر 3 آليات للاحتلال بخان يونس

كتائب الأقصى تدمر 3 آليات للاحتلال بخان يونس
التاريخ
1/29/2024 11:26:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب شهداء الأقصى في غزة أنها دمرت 3 آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بواسطة قذائف "التاندوم" المضادة للدروع في خان يونس جنوبي القطاع.
كما قالت كتائب الأقصى -عبر تطبيق تليغرام- إنها قصفت بقذائف الهاون تمركزا لآليات وجنود الاحتلال جنوبي منطقة تل الهوى بمدينة غزة وأطلقت رشقة صاروخية على مواقع للجيش الإسرائيلي شرق المدينة.
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