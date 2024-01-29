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حتى أن الإبادة الجماعية لن يتم إيقافها‏

1/29/2024 11:25:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة كريس هيدجز* - (كونسورتيوم نيوز) 26/1/2024
‏كان الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية انتصارا قانونيا لجنوب أفريقيا والفلسطينيين، لكنه لن يوقف المذبحة.‏
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‏‏رفضت محكمة العدل الدولية تنفيذ المطلب الأكثر أهمية ‏‏الذي قدمه‏‏ الحقوقيون في جنوب إفريقيا: "يجب على دولة إسرائيل أن تعلق على الفور عملياتها العسكرية في وضد غزة".‏
لكنها في الوقت نفسه، ‏‏وجهت‏‏ ضربة مدمرة إلى الأسطورة التأسيسية لإسرائيل. لقد اتُّهِمت إسرائيل، التي تصور نفسها على أنها مضطهَدة إلى الأبد، بشكل موثوق بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. ‏
الفلسطينيون هم ضحايا "جريمة ‏‏الجرائم‏‏" وليسوا مرتكبيها. والشعب اليهودي، الذي كان في يوم من الأيام في حاجة إلى الحماية من الإبادة الجماعية، يحتمل الآن أنه يقوم بارتكابها. وبذلك، يشكك قرار المحكمة في سبب وجود "الدولة اليهودية" نفسه، ويتحدى الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل منذ تأسيسها قبل 75 عامًا. ‏
أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ ستة تدابير مؤقتة لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وهي تدابير سيكون من الصعب للغاية -إن لم يكن من المستحيل- تنفيذها إذا استمرت إسرائيل في قصفها الشامل لغزة واستهدافها بالجملة البنية التحتية الحيوية فيها.
‏دعت المحكمة إسرائيل إلى "منع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية". وطالب البيان إسرائيل "باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها" لسكان غزة.
وأمرت المحكمة إسرائيل بحماية المدنيين الفلسطينيين. ودعت إسرائيل إلى حماية نحو 50 ألف امرأة ‏‏يلدن‏‏ في غزة.
‏وأمرت إسرائيل باتخاذ "تدابير فعالة لمنع تدمير -وضمان الحفاظ على- الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أعمال تندرج في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من 'اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها' ضد أعضاء المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة".
وأمرت المحكمة إسرائيل "باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها" لمنع الجرائم التي ترقى إلى الإبادة الجماعية مثل "القتل، والتسبب في ضرر جسدي وعقلي خطير، وفرض ظروف حياة على المجموعة يقصد بها تحقيق تدميرها المادي كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة".‏
‏وأُمِرت إسرائيل بتقديم تقرير في غضون شهر واحد لشرح ما فعلته لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة.‏
‏في المقابل، كانت غزة تتعرض للقصف بالقنابل والصواريخ وقذائف المدفعية أثناء تلاوة الحكم في لاهاي -حيث ‏‏قتل‏‏ ما لا يقل عن 183 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 التي سبقته.
ومنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ‏‏قُتل‏‏ أكثر من 26.000 فلسطيني. وأصيب ما يقرب من 65.000 آخرين، ‏‏وفقًا‏‏ لوزارة الصحة الفلسطينية. وهناك آلاف آخرون ما يزالون في عداد المفقودين. وما تزال المذبحة مستمرة. هذا هو الواقع القاسي الذي تصعب مواجهته.
‏إذا ما تُرجِم هذا إلى اللغة الدارجة، فإن المحكمة تقول إن على إسرائيل إطعام الضحايا وتوفير الرعاية الطبية لهم، ووقف التصريحات العلنية التي تدعو إلى الإبادة الجماعية، والحفاظ على الأدلة على حدوث الإبادة الجماعية، والتوقف عن قتل المدنيين الفلسطينيين. وعليها أن تعود فتُبلغ المحكمة عما فعلته بشأن ذلك في غضون شهر.
من الصعب أن نرى كيف يمكن تحقيق هذه التدابير المؤقتة إذا استمرت المذبحة في غزة.‏ و‏‏قالت‏‏ ناليدي باندور، وزيرة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، بصراحة بعد صدور الحكم: ‏"من دون وقف إطلاق النار، لن تعمل أوامر المحكمة في الواقع".
‏والوقت ليس في صالح الفلسطينيين. ‏سوف يموت آلاف الفلسطينيين في غضون شهر. ‏و‏يشكل‏‏ الفلسطينيون في غزة 80 في المائة من جميع الأشخاص الذين يواجهون المجاعة أو الجوع الكارثي في جميع أنحاء العالم، وفقًا للأمم المتحدة.
‏ومن المتوقع أن‏‏ يفتقر جميع سكان غزة بحلول أوائل شباط (فبراير) إلى الغذاء الكافي، حيث يعاني نصف مليون شخص من المجاعة، وفقًا لـ"تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل"، بالاعتماد على بيانات واردة من ‏‏وكالات الأمم المتحدة‏‏ والمنظمات غير الحكومية. وهذه المجاعة هي ‏‏من هندسة وتدبير‏‏ إسرائيل.
‏في أحسن الأحوال، منحت المحكمة -في حين أنها لن تحكم لبضع سنوات بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية- ترخيصا قانونيا باستخدام عبارة "إبادة جماعية" لوصف ما تفعله إسرائيل في غزة. وهذا أمر مهم جدا، ولكنه لا يكفي بالنظر إلى حجم الكارثة الإنسانية الجارية في غزة.
‏أسقطت‏‏ إسرائيل ما يقرب من 30.000 قنبلة وقذيفة على غزة -ثمانية أضعاف القنابل التي أسقطتها الولايات المتحدة على العراق خلال ست سنوات من الحرب. وقد ‏‏استخدمت‏‏ مئات القنابل التي يبلغ وزنها 2.000 رطل لمحو مناطق كاملة مكتظة بالسكان، بما في ذلك مخيمات اللاجئين.
‏ولهذه القنابل "الخارقة للتحصينات" مساحة قتل يبلغ نصف قطرها ألف قدم. ولا يشبه الهجوم الجوي الإسرائيلي على غزة أي شيء شوهد منذ فيتنام. وسرعان ما أصبح قطاع غزة، الذي يبلغ طوله 20 ميلاً فقط وعرضه 5 أميال، بحكم تصميمه، غير صالح للسكن.‏
مما لا شك فيه أن إسرائيل ستواصل هجومها بحجة أنه لا ينتهك توجيهات المحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تستخدم إدارة بايدن بلا شك حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن يطالب إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة الدولية. ‏وإذا لم يؤيد مجلس الأمن هذه التدابير، يمكن لـ"الجمعية العامة" أن تصوت مرة أخرى على الدعوة إلى ‏‏وقف إطلاق النار‏‏، ولكنْ من دون أن تكون لديها سلطة إنفاذه.
في الولايات المتحدة، رفع "مركز الحقوق الدستورية" دعوى باسم "الحركة ‏‏العالمية للدفاع عن الأطفال -فلسطين‏‏ ضد بايدن" في تشرين الثاني (نوفمبر) ضد الرئيس جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن. وتتحدى القضية فشل الحكومة الأميركية في منع التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني. ‏وتطلب من المحكمة أن تأمر إدارة بايدن بوقف الدعم الدبلوماسي والعسكري والامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والاتحادي.
‏أما المقاومة النشطة الوحيدة لوقف الإبادة الجماعية في غزة، فيوفرها حصار البحر الأحمر في اليمن. ‏‏وقد شهد‏‏ اليمن، الذي كان ‏‏تحت الحصار‏‏ على مدى ثماني سنوات من قبل تحالف شاركت فيه فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، أكثر من 400.000 ألف حالة وفاة ‏‏بسبب‏‏ الجوع، ونقص الرعاية الصحية، وانتشار الأمراض المعدية، ‏‏والقصف‏‏ المتعمد للمدارس والمستشفيات والبنية التحتية والمناطق السكنية والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف.
‏ويعرف اليمنيون جيدا ما يتحمله الفلسطينيون -منذ العام 2017 على الأقل ‏‏وصفت‏‏ ‏‏وكالات‏‏ الأمم المتحدة المتعددة‏‏ اليمن بأنه يشهد "أكبر أزمة إنسانية في العالم".
سوف تميز مقاومة اليمن -عندما يُكتب تاريخ هذه الإبادة الجماعية- هذا البلد عن كل دولة أخرى تقريبًا. أما بقية العالم، بما في ذلك العالم العربي، فقد التجأ إلى الإدانات الخطابية عديمة الأسنان، أو دعَم بنشاط محو إسرائيل لغزة وسكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.‏
‏ذكرت‏‏ صحيفة "‏‏يديعوت أحرونوت"‏‏ الإسرائيلية أن الولايات المتحدة أرسلت 230 طائرة شحن و20 سفينة محملة بقذائف المدفعية والعربات المدرعة والمعدات القتالية إلى إسرائيل منذ هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) التي قتل فيها حوالي 1.200 إسرائيلي.
ويتم شحن الأسلحة والمعدات العسكرية الأميركية إلى إسرائيل -التي تنفد منها الذخائر- من القاعدة البريطانية "راف أكروتيري" RAF Akrotiri في قبرص، ‏‏وفقًا‏‏ لما أفاد به موقع التحقيقات البريطاني ‏‏Desecret UK‏‏. ‏‏وذكرت‏‏ صحيفة ‏‏"هآرتس"‏‏ الإسرائيلية أن أكثر من 40 طائرة نقل أميركية و20 طائرة بريطانية، إلى جانب سبع طائرات هليكوبتر للنقل الثقيل، قد طارت إلى قاعدة "أكروتيري" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، على بعد 40 دقيقة بالطائرة من تل أبيب.
‏وبحسب ما ورد،‏‏ تخطط ألمانيا لتقديم 10.000 طلقة من الذخيرة الدقيقة من عيار 120 ملم لإسرائيل. وإذا حكمت المحكمة في النهاية ضد إسرائيل، فإن أهم محكمة دولية في العالم ستكون قد اعترفت بهذه الدول كشركاء في جريمة الإبادة الجماعية.‏
رفض القادة الإسرائيليون حكم محكمة العدل الدولية. ‏‏وقال‏‏ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى تصوير قرار عدم المطالبة بوقف إطلاق النار على أنه انتصار لإسرائيل:
‏‏"مثل كل بلد، لإسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها. والمحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها عن حق. إن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل ليست كاذبة فحسب، بل إنها شائنة، ويجب على الناس المحترمين في كل مكان رفضها".‏
‏‏‏وقال‏‏ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "إن قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يثبت ما كان معروفا مسبقًا: أن هذه المحكمة لا تسعى إلى العدالة، بل إلى اضطهاد الشعب اليهودي. لقد التزموا الصمت خلال الهولوكوست واليوم يواصلون النفاق ويأخذونه خطوة أخرى إلى الأمام".‏
‏وكانت "محكمة العدل الدولية" قد تأسست في العام‏ 1945 في أعقاب المحرقة النازية. وكانت أول قضية نظرتها المحكمة قد قُدمت إليها في العام 1947.‏
‏وأضاف بن غفير: "القرارات التي تعرِّض استمرار وجود دولة إسرائيل للخطر يجب عدم الاستماع إليها. يجب أن نستمر في إلحاق الهزيمة بالعدو حتى النصر الكامل".‏
أقرت المحكمة، التي رفضت الحجج التي ساقتها إسرائيل لرفض القضية، "بأن العملية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 قد أدت، من ‏‏بين أمور أخرى‏‏، إلى عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وتدمير المنازل والمدارس والمرافق الطبية وغيرها من البنى التحتية الحيوية، فضلاً عن النزوح على نطاق واسع".
‏وتضمن الحكم بيانًا أدلى به وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، الذي وصف غزة في 5 كانون الثاني (يناير) بأنها "مكان للموت واليأس". وتابعت وثيقة المحكمة:‏
"... تنام العائلات في العراء بينما تنخفض درجات الحرارة. وقد تعرضت المناطق التي طُلب من المدنيين الانتقال إليها حفاظًا على سلامتهم للقصف. وتتعرض المرافق الطبية لهجمات لا هوادة فيها. والمستشفيات القليلة التي تعمل بشكل جزئي مكتظة بحالات الإصابة بالصدمة، وتعاني من نقص حاد في جميع الإمدادات، وهي مكتظة بالناس اليائسين الذين يبحثون عن الأمان.‏
‏"ثمة كارثة صحية عامة تتكشف. الأمراض المعدية تنتشر في الملاجئ المكتظة مع فيضان مياه المجاري. وتلد حوالي 180 امرأة فلسطينية يوميًا وسط هذه الفوضى. ويواجه الناس أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي المسجلة على الإطلاق. وقد أصبحت المجاعة قاب قوسين أو أدنى.‏
‏"بالنسبة للأطفال على وجه الخصوص، كانت الأسابيع الاثني عشر الماضية مؤلمة: لا طعام. لا ماء. لا مدارس. لا شيء سوى أصوات الحرب المرعبة، يومًا بعد يوم.‏
‏"لقد أصبحت غزة ببساطة غير صالحة للسكن. ويشهد شعبها تهديدات يومية لوجودهم ذاته -بينما العالم يراقب".‏
وأقرت المحكمة بما يلي:‏
"... تواجه نسبة غير مسبوقة، 93 في المائة من سكان غزة مستويات الأزمة من الجوع، مع عدم كفاية الغذاء وارتفاع مستويات سوء التغذية. وتواجه 1 من كل 4 أسر على الأقل 'ظروفًا كارثية': حيث تعاني من نقص شديد في الغذاء، والمجاعة، وقد لجأت إلى بيع ممتلكاتها وغير ذلك من التدابير المتطرفة لتحمل تكلفة وجبة بسيطة. إن مظاهر الجوع والعوز والموت واضحة". ‏
‏وتابع الحكم، مستشهدًا بكلمات فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا):‏
‏"لقد أصبحت ملاجئ (الأونروا) المكتظة وغير الصحية الآن 'موطنًا' لأكثر من 1.4 مليون شخص. وهم يفتقرون إلى كل شيء، من الطعام إلى النظافة إلى الخصوصية. ويعيش الناس في ظروف غير إنسانية، حيث تنتشر الأمراض، بما في ذلك بين الأطفال. وهم يعيشون في ظل ما لا يمكن العيش فيه، بينما تسير عقارب الساعة بسرعة نحو المجاعة.‏
‏"إن محنة الأطفال في غزة مفجعة بشكل خاص. ويعاني جيل كامل من الأطفال من الصدمة وسيستغرقهم الأمر سنوات للتعافي. وقد قتل الآلاف وشُوهوا وتيتموا. وهناك مئات الآلاف محرومون من التعليم. إن مستقبلهم في خطر، مع عواقب بعيدة المدى وطويلة الأمد".‏
‏كما أشارت المحكمة بوضوح إلى تعليقات أدلى بها العديد من كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين الذين يدعون إلى الإبادة الجماعية، بمن فيهم رئيس الدولة ووزير الدفاع. وتشكل البيانات التي يدلي بها المسؤولون الحكوميون وغيرهم عاملاً حاسمًا في إثبات عنصر "النية" عند السعي إلى ‏‏إثبات‏‏ جريمة الإبادة الجماعية.‏
اقتبست المحكمة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الذي أعلن -بعد يومين من الهجوم الذي قادته حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر)- أنه ‏‏أمر‏‏ بفرض "حصار كامل" على مدينة غزة مع "عدم السماح بالكهرباء ولا الطعام ولا الوقود".
‏وقال غالانت للقوات الإسرائيلية التي احتشدت حول غزة في اليوم التالي: "لقد أزلت جميع القيود... لقد رأيتم ما نقاتل ضده. نحن نحارب حيوانات بشرية. هذا 'داعش' غزة. هذا هو ما نقاتل ضده... غزة لن تعود إلى ما كانت عليه من قبل. لن تكون هناك 'حماس'. سنقضي على كل شيء. إذا لم يستغرق ذلك يومًا، فسيستغرق أسبوعًا، وسيستغرق أسابيع أو حتى شهورًا، وسوف نصل إلى جميع الأماكن".‏
واقتبست "محكمة العدل الدولية" قول الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ: "ليس صحيحًا هذا الخطاب عن كون المدنيين غير مدركين وغير متورطين. هذا غير صحيح على الإطلاق. كان بإمكانهم الانتفاض. كان بإمكانهم القتال ضد ذلك النظام الشرير الذي استولى على غزة في انقلاب. لكننا في حالة حرب. نحن في حالة حرب. نحن ندافع عن بيوتنا".
‏وتابع هرتسوغ "نحن نحمي منازلنا. هذه هي الحقيقة. وعندما تحمي أمة وطنها، فإنها تقاتل. وسنقاتل حتى نكسر عمودهم الفقري".‏
قامت بتلاوة القرار الرئيسة الحالية لمحكمة العدل الدولية، القاضية جوان دونوغو، وهي محامية أميركية كانت تعمل في وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الخزانة قبل ‏‏انضمامها إلى‏‏ المحكمة الدولية في العام 2010.‏
وجاء في البيان: "من وجهة نظر المحكمة، فإن الوقائع والظروف المذكورة أعلاه كافية لاستنتاج أن بعض الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا على الأقل، والتي تسعى إلى الحصول على الحماية بشأنها معقولة. هذا هو واقع الحال فيما يتعلق بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية والأعمال المحظورة ذات الصلة المحددة في المادة الثالثة، وحق جنوب أفريقيا في التماس امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية".‏
‏يتضح من الحكم أن المحكمة مدركة تمامًا لحجم الجرائم الإسرائيلية. وهذا يجعل قرار عدم الدعوة إلى الوقف الفوري للنشاط العسكري الإسرائيلي في غزة وضدها أكثر إثارة للإحباط والقلق.
لكن المحكمة وجهت ضربة مدمرة إلى السحر الغامض الذي استخدمته إسرائيل منذ تأسيسها لتنفيذ مشروعها الاستعماري الاستيطاني ضد السكان الأصليين لفلسطين التاريخية. لقد جعلت المحكمة وصف الإبادة الجماعية، عند تطبيقه على إسرائيل، ذا مصداقية.

‏*كريس هيدجز Chris Hedges: صحفي حائز على جائزة بوليتزر للصحافة، كان مراسلاً أجنبيا لمدة 15 عاما لصحيفة ‏"‏نيويورك تايمز"، حيث شغل منصب مدير مكتب الشرق الأوسط ورئيس مكتب البلقان للصحيفة. عمل سابقا في الخارج لكل من صحف "‏‏دالاس مورنينع نيوز"‏‏؛ ‏‏و"كريستيان ساينس مونيتور"‏‏؛ و"الراديو الوطني،‏‏ وهو مضيف برنامج "‏‏تقرير كريس هيدجز" الحواري. نشر هذا المقال أولاً على موقع "‏‏‏شيربوست"‏ SheerPost.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Even Genocide Won't Be Stopped

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