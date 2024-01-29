Tuesday, 30 January 2024 08:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

1/29/2024 11:25:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سايمون هندرسون* - (ماسينجر) 2024/1/12 لم تتضح بعد مدى فعالية العملية الأميركية-البريطانية المشتركة ضد الحوثيين، ولكن على أي حال، من شبه المؤكد أنها لم تكن الحلقة الختامية في لعبة إيران الطويلة الأمد القائمة على الحرب بالوكالة في الخليج.
* * *
بعد أسابيع من الهجمات على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر، والتي تخللتها ردود متفرقة من قبل القوات البحرية الأميركية وغيرها، شنت القوات الغربية في 11 كانون الثاني (يناير) سلسلة كبيرة من الهجمات في اليمن ضد قوات الحوثيين الموالية لإيران. وبطبيعة الحال، يُطرح هنا السؤالان البديهيان الآتيان: "ما مدى حجم هذه الهجمات؟ وما مدى فعاليتها؟".
من الصعب الإجابة عن هذه الأسئلة في هذه المرحلة، ولكن يمكن تحديد بعض المعايير. كانت النتائج الأولية متباينة. فقد تم الإبلاغ عن ضربات صاروخية أو غارات شنت بالطائرات على أهداف يمنية في أكثر من عشر مناطق، من بينها العاصمة صنعاء، ومدينة صعدة الحوثية، وميناء الحديدة على البحر الأحمر. ونحن بانتظار الحكم على مدى فعاليتها. وقد مزجت التعليقات الأولية للحوثيين بين الغضب والتحدي.
من الواضح أن طموح الجهتَين الفاعلتَين الرئيسيتَين؛ واشنطن ولندن، المتمثل في "اتخاذ إجراءات" كان عظيماً. فتعطيل التجارة الدولية على يد مجموعة من المتمردين الذين لم يكن لديهم قبل بضع سنوات سوى بنادق كلاشينكوف في ترساناتهم، هو أمر شنيع. لكن درجة الدعم الدولي لم تكن مشجعة بصورة كافية، حيث غالباً ما كان هذا الدعم شفهياً في أحسن الأحوال.
منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، عندما انطلق (إرهابيو) "حماس" من غزة لقتل الإسرائيليين وأخذهم رهائن، احتجز الحوثيون فعلياً سفن الشحن الدولية كرهينة في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، وهو نقطة دخول السفن المتجهة شمالاً إلى قناة السويس، كما أنه نقطة خروج سفن الشحن المتجهة من أوروبا إلى آسيا. ويقول الحوثيون إنهم يقومون بذلك من أجل الفلسطينيين، ويتحركون ضد السفن التي "تقدم الدعم للكيان الصهيوني". لكن هذا التهديد بإلحاق الضرر أو حتى الاستيلاء على السفن كان سبباً في اختلال نحو 15 في المائة من التجارة الدولية. ومنذ ذلك الحين، لجأ مالكو الكثير من شركات وسفن الشحن التجارية وشركات التأمين إلى إعادة توجيه مسار الشحنات حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، في خطوة تُعد أكثر أماناً، ولكنها أكثر تكلفة لأنها تطيل الرحلة لعدة أيام، وبالتالي تزيد من التكاليف.
وبعد ساعة من الهجمات، أصدر البيت الأبيض بياناً للرئيس بايدن، جاء فيه: "نجحت القوات العسكرية الأميركية -بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا- في تنفيذ ضربات ضد عدد من الأهداف في اليمن التي يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة للخطر في أحد الممرات المائية الأكثر حيوية في العالم". لكن الرسالة كانت مبهمة نظراً لافتقارها إلى التفاصيل.
ويبدو أن بريطانيا وحدها شاركت في تنفيذ الضربات إلى جانب القوات الأميركية -حيث شاركت سفينة حربية واحدة على الأقل، بالإضافة إلى أربع قاذفات مقاتلة من طراز "تايفون" تم نقلها جواً من القاعدة الجوية البريطانية في قبرص، وتزودت بالوقود في الجو في طريقها إلى المنطقة. أما ما أسهمت به أستراليا وكندا وهولندا فهو أقل وضوحاً. وتم إدراج البحرين، الدولة العربية الوحيدة المذكورة، افتراضيا لأنها تستضيف "القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية" (NAVCENT)، وهي المقر الإقليمي لهذه القوات.
وجاء في بيان الرئيس بايدن: "لقد تأثرت أكثر من 50 دولة بـ27 هجوماً على الشحن التجاري. وتعرضت أطقم من أكثر من 20 دولة للتهديد أو تم أخذ أفرادها رهائن في أعمال قرصنة". وتابع: "في الشهر الماضي، أطلقت الولايات المتحدة عملية 'حارس الازدهار'، وهي تحالف يضم أكثر من 20 دولة ملتزمة بالدفاع عن الشحن الدولي... وانضمت إلينا أيضاً أكثر من 40 دولة في إدانة التهديدات الحوثية. وفي الأسبوع الماضي، أصدرنا، بالتعاون مع 13 حليفاً وشريكاً، تحذيراً لا لبس فيه بأن المتمردين الحوثيين سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم". ولكن على أي حال، كانت الدولة الوحيدة التي تقف إلى جانب الولايات المتحدة في قلب الأحداث في نهاية المطاف هي بريطانيا.
تشمل الجهات الفاعلة الإقليمية البارزة التي بقيت على الحياد المملكة العربية السعودية، التي هي الدولة التي تضم أطول ساحل على البحر الأحمر ومدينة جدة الساحلية -والتي يمكن القول إنها الأكثر تضرراً من التهديدات التي يتعرض لها الشحن البحري في المنطقة. لكن السعوديين في حالة حرب مع الحوثيين منذ ثماني سنوات وهم الآن منخرطون في مفاوضات سلام بطيئة، ومن الواضح أنهم لا يريدون تعريضها للخطر. وتجدر الإشارة إلى أن السعودية، على الرغم من ثروتها ومعداتها العسكرية الغربية باهظة الثمن، لم تتمكن من إلحاق الهزيمة بجارتها الأقل تطوراً.
أما الجهة الفاعلة الإقليمية الأخرى التي يجب مراقبتها فهي بطبيعة الحال إيران، التي تدعم الحوثيين ويبدو أنها تلعب لعبة مع الولايات المتحدة (وإسرائيل) لتحديد أي من الميليشيات التابعة لها ستقوم بتفعيلها هذا الشهر: "حماس" أو "حزب الله" أو الحوثيين أو غيرهم.
ولم يكن التحرك الأميركي والبريطاني سوى حلقة من هذه السلسلة طويلة الأمد. ومن شبه المؤكد أن هذا التحرك لم يكن الحلقة الختامية. وربما تكون هناك سلسلة أخرى في أعقاب هذه السلسلة.

*سايمون هندرسون: هو زميل بيكر في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ومدير "برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة" في المعهد. وهو متخصص في شؤون الطاقة والدول العربية المحافظة في الخليج العربي/ الفارسي.
ملاحظة: الآراء والأوصاف المسندة إلى الحوثيين وحركة "حماس" تخص الكاتب وحده.

MENAFN29012024000072011014ID1107783939

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث