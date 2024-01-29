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بلينكن: هناك أمل حقيقي بالتوصل لاتفاق للإفراج عن المحتجزين في غزة

1/29/2024 11:25:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على التحقيق في اتّهامات لعاملين فيها بالضلوع في عملية طوفان الأقصى، لكنّه نأى بنفسه عن الدعوات لوضع حد لعملها.
وقال بلينكن لصحافيين إن "أونروا أدت ولا تزال تؤدي دورا لا غنى عنه على الإطلاق في الحرص على نيل رجال ونساء وأطفال في غزة مساعدة هم بأمس الحاجة إليها"، وأضاف "هذا الأمر يؤكد ضرورة أن تتصدى الأونروا لهذه المسألة بأسرع وأدق ما يمكن".
- هدنة -
عبر بلينكن عن الأمل بالتوصل لاتفاق يقضي بوقف الحرب على قطاع غزة مقابل الإفراج عن المحتجزين، بعد محادثات في باريس شارك فيها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وقطر.
وقال بلينكن للصحافيين إثر لقاء عقده خلال النهار في واشنطن مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "أُنجز عمل مهم جدا وبناء. وهناك بعض الأمل الحقيقي بينما نمضي قدما".
وأضاف بلينكن "يتعين على حماس اتّخاذ قراراتها الخاصة. لا يسعني إلا أن أقول لكم إن هناك توافقا قويا بين البلدان المعنية على أن هذا المقترح جيّد وقوي".

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