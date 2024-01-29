الاحتلال يعتقل شابا من قرية أم صفا شمال رام الله

الاحتلال يعتقل شابا من قرية أم صفا شمال رام الله
التاريخ
1/29/2024 11:25:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابا من قرية أم صفا شمال غرب رام الله.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أيهم محمود بحر، وذلك عقب دهم منزله في القرية وتفتيشه.
ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت أحد المنازل، وخلعت أبوابه.
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