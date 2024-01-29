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الاحتلال يعتقل شابا من قرية أم صفا شمال رام الله

1/29/2024 11:25:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابا من قرية أم صفا شمال غرب رام الله.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أيهم محمود بحر، وذلك عقب دهم منزله في القرية وتفتيشه.
ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت أحد المنازل، وخلعت أبوابه.

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