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حماس تعلن موقفها من صفقة تبادل الأسرى

1/29/2024 11:25:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" طاهر النونو، الاثنين، إن الحركة "تريد وقف إطلاق نار شاملاً وكاملاً وليس هدنة" في غزة.
وأضاف النونو، في تصريح لوكالة "فرانس برس": "نتحدث أولا عن وقف إطلاق نار شامل وكامل، وليس عن هدنة مؤقتة". وشدّد على أنه حين يتوقف القتال "يمكن بحث باقي التفاصيل"، بما في ذلك الإفراج عن المحتجزين في غزة.
وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي تلعب بلاده دوراً أساسياً في جهود الوساطة، قد أعلن خلال ندوة في واشنطن الاثنين، أنه سيتم قريباً عرض مقترح على "حماس" يتناول وقف القتال في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين، وأشار إلى أن الحركة قدّمت "مطلباً واضحاً" بـ"وقف دائم لإطلاق النار قبل المفاوضات"، وأن المقترح الحالي "قد يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في المستقبل".


وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أن "دور قطر هو التوسط وليس ممارسة الضغوط على الأطراف".
بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إن "على "حماس" أن تتخذ قراراتها بنفسها بشأن المحادثات المتعلقة بالمحتجزين".
وأكد بلينكن أن "المحادثات بشأن المحتجزين مهمة وتبعث على الأمل"، مشيرا إلى أن "الاقتراح المطروح بشأن المحتجزين قوي ومقنع، وهناك توافق كبير بين الدول المعنية على قوته"، مبرزا أنه ناقش مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري "الجهود المستمرة لإطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى هدنة موسعة".
وعقد في باريس الأحد اجتماع ضم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ومسؤولي الاستخبارات المصرية والإسرائيلية، ورئيس الوزراء القطري.

من جهة أخرى، أكدت "حماس" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، في بيان مشترك، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة قبل إجراء أي عملية تبادل للأسرى من الجانبين "على قاعدة الكل مقابل الكل".
وجاء ذلك خلال زيارة وفد قيادي من حماس مقر "الجبهة الشعبية" في بيروت، حيث استعرض المجتمعون تطورات معركة "طوفان الأقصى"، والأوضاع في فلسطين المحتلة، وخصوصاً في قطاع غزة.
وطالب المجتمعون بفتح معبر رفح بشكل دائم، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية والوقود، وتوفير المساكن الجاهزة والخيام في كل مناطق القطاع.

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