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(العـار)

1/29/2024 11:25:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هذا اسم رواية لكاتب عالمي، اقتبس العنوان لأني لم أجد عنواناً أكثر دقة منه ينطبق على ما تقوم به إسرائيل والولايات المتحدة بحق الفلسطينيين، فكما هو معلوم ردت دولة الاحتلال على عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر بعدوان شامل على المواطنين في غزةً، استخدمت فيه كل ما تمتلك من وسائل حربية متطورة وفتاكة طبعاً ترافق ذلك بدعم من الولايات المتحدة والدول الغربية اللامحدود، والتي قدمت العون المالي والعسكري والغطاء السياسي والأممي بدون أي تردد، إلى هنا تبدو الأمور عادية ولا جديد فيها، لكن ما هو جديد أن دولة كاد التمييز العنصري والاضطهاد أن يقضيا على أي أمل لها بالمستقبل قبل أن تتحرر منه، أعني دولة جنوب أفريقيا الحرة والمحترمة والملهمة أخلاقيا، قررت أن ما يحدث في غزة تجاوز حدود الرد بكثير وتعداه إلى مستوى يرقى إلى حد الإبادة الجماعية، فتحركت بثقلها الأخلاقي قبل وثائقها لمواجهة ذلك العدوان.
قبلت محكمة العدل الدولية طلب جنوب أفريقيا وكان ذلك بمثابة اعتراف ضمني بفحوى التهمة، وقررت أن على إسرائيل أن تتوقف عن الأعمال التي قد تؤدي لجريمة الإبادة الجماعية، وأن الأفعال الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر قد تندرج في هذا الإطار وهي بصدد تأكيد أو نفي هذه التهمة خلال الأيام والسنوات القادمة، طبعاً يفترض أن يكون الرد الطبيعي للدول الداعمة لإسرائيل هو الحذر والتوقف عن دعمها خشية التورط في الشراكة في التهمة في حال أثبتت التحقيقات ذلك، لكن ما حصل ويحصل هو عكس ذلك، لقد استمرّت المساعدات والدعم لإسرائيل بدون أدنى اعتبار للقرار، فقد زودتها الولايات المتحد خلال اتخاذ القرار وقبله بصفقة هائلة من الأسلحة تضمنت مقاتلات وصواريخ وقذائف وغير ذلك من وسائل قتل الفلسطينيين، ولم يقف الأمر عند الولايات المتحدة بل ذهبت ألمانيا إلى مثل ذلك وقامت بتزويد إسرائيل بكميات كبيرة من الذخيرة والعتاد تكفي لاستكمال مهمة إبادة الفلسطينيين وتدمير حلمهم في البقاء على أرضهم ومثل ذلك فعلت دول أوروبية كثيرة.
لم تفكر أي من هذه الدول التي تعتبر نفسها موئلاً للحرية وحقوق الإنسان أن تؤنّب إسرائيل على أفعالها وجرائمها التي شاهدها الملايين على الهواء مباشرة إلا في هذه الدول فقد كانت الرواية الوحيدة المسموح بثها هي الرواية الإسرائيلية في تواطؤ مقزز مع الكذب والتزييف، حتى أن المراسلين الصحفيين من الصحف الغربية الكبرى لم يدخلوا إلى القطاع ونقل ما يحدث لمشاهديهم، فقد منعتهم دولة الاحتلال من ذلك ، والأرجح أنهم لم يصروا على الدخول بسبب وجود تعليمات من دولهم بعدم الدخول، فرواية دولة الاحتلال تكفى هنا، بل أن أي من الدول الغربية لم تفكر في تقديم التعاطف الإنساني الصادق ل26 ألف شهيد وأضعافهم من الجرحى والمصابين والمحرومين من أبسط وسائل الرعاية الصحية بعد أن دمرتها إسرائيل عن بكرة أبيها وأمام أعينهم بل برأت إسرائيل واعتبرت أن حماس هي الفاعل، وهي تعلم ولديها القناعة الراسخة بأن حرب إسرائيل تتركز على المدنيين بالذات قبل أي أحد آخر، لكن المقرف، أن قرار محكمة العدل الدولية سقط تحت الأقدام ضحية حقد وتعنت هؤلاء وشهوتهم للانتقام، هذا الحقد هو ذاته الذي قادهم لتصديق الكذبة الإسرائيلية بحق الأونروا في لحظة بأنها تواطأت مع حماس في السابع من أكتوبر، وفي لمح البصر تبنت الولايات المتحدة وبناتها هذا الاتهام وأصدرت بموجبه قراراً فورياً يقطع التمويل عن هذه المنظمة في خطوة عقابية لها وللفلسطينيين في نفس الوقت، وليكونوا شركاء في الإبادة الجماعية المرتكبة بحق هذا الشعب الأعزل.
لقد كان الغرب سبباً بوجود دولة احتلت شعباً لعقود طويلة ومن ثم تبني روايتها المصطنعة وكذب معها كل أكاذيبها، ودعمها بالمال والسلاح والسياسة وفوق ذلك مارس الفرجة المجانية على أشلاء الشعب الفلسطيني وهي تتناثر في الفضاء بدون أدنى رحمة، وتنكر معها لكل القرارات الدولية وآخرها قرار محكمة العدل الدولية مما جعلها تتمرد على كل ما هو قانون دولي وبسبب ذلك باتت تقتل وتدمر وتشرد، شعب بأكمله صار في العراء، بينما تداس كل القوانين والقيم التي يدعي الغرب أنه أساسها، أليس هذا هو العار بعينه أم أن هناك كلمة أو جملة أخرى تليق يمكن أن تقال بحق الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين أكثر من ذلك؟ أسعفوني بها، فربما يكون عار الأمم الحرة هنا أكبر بكثير من العار الموصوف في روايته.

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