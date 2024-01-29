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الشيعة العرب.. أين المشكلة؟

1/29/2024 11:25:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كلما ذهبت الأحداث في منطقتنا الى تصعيد وخاصة ما يتعلق منها بإيران نحتاج ان نقف على الموقف والنظرة لجزء من بعض الشعوب العربية وهم الشيعة العرب الذين كانوا موجودين في مجتمعاتهم منذ عقود وقرون، وهم جزء من دولهم ومسيرتها، بل ان بعضنا لم يكن يعلم او يتحدث عن اي تقسيم طائفي في بعض مجتمعاتنا العربية بين سني وشيعي قبل ان تدخل ايران بمشروعها الفارسي على تفاصيل هذه الدول.
ليست المشكلة ان يكون هناك شيعة في بعض الدول العربية حيث تتنوع بين الاديان والطوائف والقوميات والمذاهب، لكن المشكلة الكبرى فيمن يترك ولاءه لوطنه وأمته ويتحول الى جزء من اتباع ائمة ايران وجنديا في مشروعها الفارسي في الإقليم.
والمشكلة الكبرى فيما يسمى في ايران بولاية الفقيه اي ان مرشد الثورة الإيرانية هو المرجع في كل الأمور وهو صاحب الامر والنهي وأوامره هي النافذة على الشيعي الذي يؤمن بها وحده فلا وطن ولا قيادة وطنه ولا اي مرجعية اخرى الا للولي الفقيه، وهذه المرجعية تنتقل ميدانيا الى مؤسسات ايران الخاصة ببلادنا العربية وهي الحرس الثوري.
وما فعلته ايران منذ بداية الثمانينيات انها عملت على تجنيد فئات من الشيعة العرب لمشروعها عبر انشاء ميليشيات وتنظيمات في الدول التي فيها شيعة عرب، بل ان اول معركة طاحنة عسكريا خاضها حزب الله اللبناني في بداية الثمانينيات كانت ضد حركة امل شيعية، لان ايران كانت تريد ان يكون حزب الله المؤمن بولاية الفقيه هو ممثل شيعة لبنان، وكانت الخطوة الأولى ضرب حركة امل التي كانت اقرب الى العلمانية وتيارا وطنيا لبنانيا، ثم اختفى الامام موسى الصدر وهو محسوب على حركة امل ولم يعرف مصيره حتى الآن، وبعدها اصبح حزب الله هو الاقوى واستسلمت حركة امل للواقع الجديد واحتفظت برئاسة مجلس النواب اللبناني.
وحتى في عهد صدام حسين في العراق فقد كان هناك احزاب عراقية تؤمن بولاية الفقيه وموالية لإيران وكان جزء كبير من قادتها في ايران لاجئين هناك وكان أعضاؤه يقاتلون ضمن صفوف الجيش الايراني ضد بلادهم العراق لأنهم يؤمنون بولاية الفقيه التي تجعل مرشد الثورة هو المرجع وصاحب الامر.
وذات القصة تكررت في ساحة اليمن حيث لم تكن قصة الشيعة حاضرة في ملف اليمن إلى أن بدأت مع قصة الحوثيين الذين كانوا جزءا من اهل اليمن لكنهم تحولوا بفعل الاستغلال الفارسي للطائفية الى حالة موالية لإيران وجزء من مشروعها الاقليمي.
اما الدول التي فيها شيعة ولم تستطع ايران وضع قدم لها فيها، فالشيعة جزء من مجتمعهم، بل ان بعض الدول مثل لبنان والعراق فيها جزء من شيعتها يؤمنون بدولتهم الوطنية ولم يتحولوا الى جزء من ادوات المشروع الفارسي في الإقليم.
في مجتمعاتنا العربية أديان وطوائف وقوميات لكنها ان بقيت ضمن إطار دولتها الوطنية فان اي مشكلات تكون محدودة، لكن ان تحولت إلى جزء من مشروع خارجي فإنها تصبح اداة إضعاف لدولها وتتحول إلى احجار في مشروع الخارج الذي اختطفها.
إيران ومنذ جاء نظامها الحالي استعملت أمرين اولا الطائفية وقضية فلسطين والهدف خدمة المشروع الفارسي لهذا فهي اليوم تستغل كل ازمة في اي دولة عربية لتدخلها وتصنع لها نفوذا، ورغم كل العقود من العداء الاعلامي لاسرائيل واميركا فإنها لم تطلق رصاصة من جندي ايراني نحو اميركا ولا اسرائيل بل تستعمل اتباعها العرب والهدف زيادة مساحة النفوذ والأوراق التي تملكها للمشروع الفارسي الذي كان في عهد الشاه واستمر في عهد ثورة الخميني لكن بأدوات جديدة.

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