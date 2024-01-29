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تحقيق التوازن

1/29/2024 11:25:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لعل السؤال الأبرز هو كيفية تحقيق التوازن بين استقطاب العمالة الأجنبية، التي تعد ضرورية لبعض القطاعات، وضمان توفير فرص عمل كافية للأردنيين، خاصة ان البعض يرى ان هنالك تناقضات حادة، مع وجود معدل بطالة يتجاوز 22 % ومن ناحية اخرى توجد عمالة غير أردنية بأعداد كبيرة، المرخص منها بلغ 282453 ألف عامل، بما في ذلك 90 ألف تصريح للعمالة السورية وحدها في عام 2023، في ظل أن الشباب الأردني من صعوبة العثور على فرص عمل. الوضع الاقتصادي في الأردن يواجه تحديات جمة، خصوصاً فيما يتعلق بسوق العمل والبطالة، مما تبرز الحاجة إلى استراتيجية متكاملة لإعادة تنظيم سوق العمل.
وفي المقابل، تبذل وزارة العمل جهوداً مهمة لتحسين ظروف العمل وضمان السلامة والصحة المهنية، كما يتضح من إصدار أنظمة جديدة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل في القطاع الخاص. هذه الخطوات تعكس توجهاً إيجابياً نحو تحسين جودة العمل وحماية العمال. بيد أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، لا تتطرق بشكل مباشر إلى المشكلة الأساسية المتمثلة في البطالة المرتفعة بين الشباب الأردني، حيث تتواجد عمالة غير أردنية بأعداد كبيرة يثير تساؤلات حول سياسات العمل وإدارة سوق العمل، والحاجة ماسة لتطوير استراتيجيات توظيف تركز أكثر على توفير فرص عمل للأردنيين. في هذا السياق، تبرز أهمية الأنظمة الجديدة مثل نظام العمل المرن والمكاتب الخاصة لتشغيل الأردنيين كخطوة نحو توفير فرص عمل مرنة ومتنوعة، الهدف من هذه الأنظمة هو تسهيل دخول الأردنيين إلى سوق العمل وتوفير بدائل عملية للتحديات الراهنة.
التعاون الدولي، كما في الاتفاقية مع الجانب الألماني لتسهيل تشغيل الأردنيين، يمثل أيضاً خطوة مهمة في هذا الاتجاه، اذ إنه ومن خلال هذا التعاون، يمكن توفير فرص تدريب وتأهيل مهني تساعد الأردنيين على تطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على عمل.
التحدي الأكبر يكمن في تحقيق التوازن بين الاستفادة من العمالة الأجنبية وتقليل البطالة بين الأردنيين، مما يتطلب جهوداً متضافرة واستراتيجيات شاملة تتضمن تحسين السياسات العمالية، وتعزيز الفرص التعليمية والتدريبية، وتحفيز الاستثمار في قطاعات توفر فرص عمل جديدة. والاهم من ذلك، لا بد من توجيه نظر صناع القرار نحو إيجاد حلول مستدامة تضمن تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل كافية للأردنيين، مع الحفاظ على جودة وسلامة بيئة العمل. الحلول المحتملة تتطلب نهجاً متعدد الأبعاد، يشمل تحسين قوانين العمل لتشجيع توظيف الأردنيين، وتطوير برامج التدريب والتأهيل المهني لتلبية متطلبات السوق، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على سوق العمل للحد من العمالة غير المرخصة، ومن الضروري أيضًا إعادة النظر في السياسات الاقتصادية لتحفيز النمو في قطاعات يمكن أن توفر فرص عمل للشباب الأردني، وخاصة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
وفي الختام، يجب على الأردن معالجة هذه التحديات بشكل استراتيجي وشامل لضمان نمو اقتصادي يشمل جميع فئات المجتمع.

MENAFN29012024000072011014ID1107783930

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