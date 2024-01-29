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العدل الدولية.. أقل من المأمول!

1/29/2024 11:25:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كم كانت جريئة، وواضحة، عندما أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها المتعلق بوقف إطلاق النار، فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، بشكل لا لُبس فيه، وبلا أي مواربة، بينما كانت عكس ذلك تمامًا، بشأن حرب همجية ترقى إلى إبادة جماعية، تُرتكب فيها مجازر ضد الإنسانية، شنتها وما تزال دولة الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين العُزل في قطاع غزة، المُحاصر أصلًا منذ العام 2005.
لست خبيرًا قانونيًا، كي أخوض بمصطلحات وحيثيات ومآلات قرار المحكمة، بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، الذي اتخذته يوم الجمعة الماضي، إذ أن المُختصين القانونيين أشبعوه شرحًا وتفصيلًا وتمحيصًا، لكن سأتطرق في هذه العُجالة إلى آلية تعامل دول العالم المُتحضر التي تدعي الحُرية، بما فيها محاكمها ومؤسساتها ومُنظماتها، وكيف تكيل بمكيالين.
وللإنصاف، والذي يُعتبر سابقة في تاريخ ((العدل الدولية))، أنها أول مرة تقبل بدعوى أو شكوى مُقامة ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما أن الدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا، قد تفتح الباب، أو أنشأت مدخلًا، احتمالية تكراره في قابل الأيام وارد جدًا وبقوة، من أجل مُحاكمة الاحتلال الإسرائيلي وقياداته، أو على الأقل رفع دعاوى جديدة ضده في هيئات دولية، خصوصًا أن المحكمة أكدت أحقيتها باتخاذ تدابير ضد الاحتلال بجريمة الإبادة الجماعية، الأمر الذي يُشكل مُستقبلًا، إحراجًا لتلك الدول التي تدعم الكيان، بشكل علني.
وعلى الرغم من أن ((العدل الدولية))، أمرت ((إسرائيل منع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. وبذل المزيد من الجهود لمُساعدة المدنيين))، في قرار يوحي بأنه اتخذ على استحياء، إذ لم تُأمر بوقف إطلاق النار، كما فعلت مع روسيا، إلا أن هناك خبراء أفادوا ((بأنه مُقدمة لإيقاف الحرب، فمنع ارتكاب إبادة جماعية يتطلب وقفًا لإطلاق النار، وذلك ينطبق تمامًا على إدخال المُساعدات الإنسانية)).
تلك المُطالبة الأولى، التي لم تبت فيها المحكمة، وتركت الباب مواربًا، لحاجة في نفس مؤسسيها، من أصل ثلاث مُطالبات أساسية دفعت بها دولة جنوب أفريقيا، فالمطلب الأول يتعلق بإدانة ((صريحة)) للكيان الغاصب لارتكابه جرائم إبادة جماعية.. وللأمانة الموضوعية فإن الفصل بذلك يستغرق أعوام عدة، أما الثاني فيتضمن عودة أهالي غزة إلى مساكنهم، فإن المحكمة لم تتطرق إليه.
الخشية الآن أن يتسرب اليأس وعدم الثقة بمحكمة دولية، سجلت سابقة ضد الكيان الصهيوني، فقد يتبادر إلى البعض أن القضاء الدولي، الذي يُفترض بأنه مُستقل ونزيه، يكيل بمكيالين، ويُحابي طرفا غاصبا ومُحتلا على حساب آخر ضحية، وأن بعض قراراته لا شك بأنها ((مُسيسة)).. وإلا فما معنى أن تُطالب روسيا بوقف إطلاق النار، ولا تُقدم على ذلك عندما يتعلق الأمر بفلسطين وغزة.
ثم أن لا أحد يعرف معنى قول ((العدل الدولية)) ((إن على إسرائيل أن تتوقف عن أي إجراء يُمكن أن يؤدي لأعمال إبادة للجنس البشري)).. فهل هذا يعني تحريم القتل الجماعي، وتحليل القتل الفردي!، ناهيك عن أنها لم تُصدر قرارًا يُلزم الاحتلال بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
نقطة أُخرى، المحكمة، التي لا تملك ذراعًا تنفيذية لقراراتها، لم توضح أو تُفند كيف ستُجبر الاحتلال الإسرائيلي على تقديم تقرير مُفصل بكل الإجراءات المتخذة من قبلها، خلال شهر؟، فالصهاينة تاريخيًا لا يلتزمون بالقرارات الواضحة والصريحة، ويضربون بها عرض الحائط، فما بالك بتلك التي تحتمل أكثر من تأويل واجتهاد وتفسير!.. والخوف من أن يستغل الكيان، ذلك الوقت المطلوب لتنفيذ قرارات المحكمة، لإنهاء مهامه القذرة في غزة.

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