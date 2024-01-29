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الأغوار الشمالية.. مزارعو الحمضيات يودعون موسمهم بخسائر

1/29/2024 11:24:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف الغور الشمالي - فيما طوى مزارعو الحمضيات بالأغوار الشمالية، صفحة جديدة في سجل خسائر المواسم المتلاحقة، تبدأ التجهيزات لموسم آخر مقبل، وسط آمال بأن يكون مختلقا، مردها وعود حكومية أطلقتها وزارة الزراعة مؤخرا بتحسين اوضاع المزارعين.
ففي آخر زيارة لوزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات لمنطقة الاغوار، اكد الحنيفات أن "الوزارة لديها توجه لتعديل عمل صندوق المخاطر الزراعية ليصبح صندوقا تأمينيا ضد المخاطر الزراعية لحماية المزارع من جميع المخاطر المتوقعة".
وفي الزيارة التي تفقد فيها الوزير عدداً من مزارع الحمضيات والزراعات الاستوائية في لواء الغور الشمالي، والتقى عدداً من المزارعين والجمعيات الزراعية في محطة الريان وجمعية مستخدمي المياه والصندوق الهاشمي، وأشار إلى "خطة الوزارة لدعم التصنيع الغذائي، والتي تضمنت توقيع اتفاقيات لإنشاء 15 مصنعاً في جميع محافظات المملكة، وستعمل منتصف العام الحالي".
ووفق ما أكده الحنيفات ايضا، فإن "الوزارة تدعم وجود تحالف زراعي واحد لمزارعي الحمضيات للتغلب على مشكلة فائض الإنتاج وتنظيم القطاع، كما أن الوزارة ستعمل على دعم هذا التحالف بقروض بدون فوائد لمدخلات الإنتاج واقامة مركز تعبئة وتشميع وتصنيف بالإضافة إلى التبريد وبنك للعبوات، وذلك لضمان توافر المنتج على مدار العام ولضمان الدخل الكافي للمزارعين وتقديم المنتج للمستهلك بالجودة والسعر المناسبين".
ومن بين الامور التي اكدها الحنيفات، ضرورة توحيد الجهود لدراسة واقع الزراعة في المناطق الزورية بالأغوار التي تواجه الأضرار المستمرة من خلال الإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية وخبراء القطاع لوضع خريطة زراعية للمحاصيل الأقل خطورة والمناسبة للمنطقة.
اهتمام الوزارة قد يكون نقطة تحول في قطاع الزراعة بالاغوار وخاصة زراعة الحمضيات التي تشهد ومنذ سنوات خسائر متتالية، بيد أنها اعتبرت وفق مزارعين بـ"المتأخرة وجاءت بعد أن أنهى المزارعون موسمهم بخسائر مالية تقدر بآلاف الدنانير".
وودع صغار مزارعي الحمضيات موسمهم الماضي على وقع خسائر مالية متفاوتة، أرجعوا اسبابها إلى إدخال بعض التجار كميات كبيرة من الحمضيات المستوردة في ذروة الانتاج والتي بيعت في الأسواق المحلية بأسعار منافسة للحمضيات الغورية.
وقال مزارعون، إنه ورغم الطرق المتنوعة والمتعددة التي لجأوا اليها للفت انتباه الجهات المعنية لأوضاعهم المالية الصعبة، ومنها تنفيذ احتجاجات والتوقف عن قطف الثمار، والعزوف عن العمل الزراعي، إلا أن جميع هذه الطرق لم تجد نفعا.
وأوضحوا أنهم، ورغم الخسائر، مضطرون إلى المباشرة بالتجهيز للموسم المقبل، والذي يبدأ في مثل هذا الوقت، ويتضمن عملية تقليم الأشجار وتمديد الأنابيب وتجديد البرك المائية، مؤكدين أن تلك التحضيرات الزراعية هي عملية إجبارية لمزارعي الحمضيات، حفاظا على العمل الزراعي وحاجة الأشجار لذلك، مشيرين إلى أن هذه العمليات مكلفة جدا وتفوق قدرتهم المالية ولكن لا مفر منها رغم الخسائر، خاصة وأن لواء الغور الشمالي من المناطق التى تشتهر بزراعة الحمضيات.
ويطالب مزارعون، الجهات المعنية، بإيقاف ما اعتبروه "عوائق" تواجه المزارع الأردني، وخصوصا مزارعي الحمضيات والصغار منهم تحديدا، كي يتمكنوا من الاستمرار بالعمل الزراعي والحفاظ على التوازن الزراعي، وبالتالي التوازن الاجتماعي.
وأكدوا أن ذلك يتم من خلال وقف إغراق السوق بالمنتجات المستوردة، التي تؤثر سلبا على أسعار المنتج المحلي، ما یلحق الخسائر بالمزارعین، الذین یعانون أصلا من مصاعب كبيرة، مؤكدين ضرورة تنظیم عملیة الاستیراد بما یخدم المزارع والمواطن والتاجر.
وأكدوا أن السماح باستيراد الحمضيات خلال الموسم المحلي أثر سلبا على منتجاتهم وألحق بهم خسائر كبيرة، في وقت يعانون فيه أصلا من أوضاع صعبة، نتيجة تردي القطاع الزراعي، وارتفاع كلف مستلزمات الإنتاج وأجور الأيدي العاملة.
وشدد مزارعون على أن حماية المنتج المحلي مطلب مهم، خاصة خلال ذروة إنتاج الموسم، من خلال توفير المياه لأشجار الحمضيات، وخصوصا أن الموسم الحالي لم يكن على الوجه المطلوب.
يقول المزارع موسى أبو زينة، وهو من مزارعي الحمضيات، إنهم ودعوا موسم الحمضيات الحالي بخسائر مالية ومعنوية، إذ إن الموسم الحالي كان من أسوأ المواسم، وخصوصا أن التجار كانوا قد أدخلوا كميات كبيرة من الحمضيات إلى الأسواق وبيعت بأسعار منافسة، مشيرا إلى أن 3 كغم من البرتقال كانت تباع بحوالي دينار وكذلك الليمون، مما سبب خسائر كبيرة لهم في ظل الخسائر المتراكمة التي يعاني منها قطاع الحمضيات.
وأضاف علي الزينات أنه، ورغم الخسائر، باشر بالتحضيرات الموسمية للموسم المقبل، إذ عمل على تسميد الأشجار وحفر البرك وعمل مصائد للحشرات، معولا على أن يكون الموسم المقبل أفضل من السابق من خلال تكاثف الجهود بين المزارعين ووزارتي الزراعة والمياه.
ويقول المزارع خالد الرياحنة من منطقة الأغوار، إن الموسم الحالي كانت خسارته كبيرة وتقدر بآلاف الدنانير، مرجعا ذلك الى ما أسماه "تراخي" وزارة الزراعة في التواصل معهم وإرشادهم والاكتفاء فقط بإرشادات مكتبية، مطالبا الجهات المعنية بتحمل جزء من الخسائر المالية، ودعم صغار المزارعين وإعفائهم من القروض المالية المترتبة عليهم لمؤسسة الإقراض الزراعي، حفاظا على استمرارهم في العمل الزراعي، مشيرا الى أن إدخال أي أصناف زراعية أخرى في منطقة الأغوار الشمالية سيهدد زراعة الحمضيات في المنطقة، ومن الصعب جدا الاستغناء عن تلك المهنة، إذ تعيل تلك الزراعة آلاف الأسر في اللواء.
وقدر المزارع محمد القويسم من منطقة المشارع خسارته هذا الموسم بـ"الكبيرة"، والتي أثرت عليه وعلى أسرته، ورغم ذلك فهو مضطر إلى بدء التحضير للموسم المقبل، على أمل أن يأتي بالخير ويعوضه عن جزء من الخسائر.
واعتبر أن الموسم الحالي كان سيئا جدا، إذ إن الكلفة المالية للعمل، من أجرة مياه وكهرباء وعمال ونقل تجاوزت الأرباح، مشيرا إلى أنه عند وصول منتجات مزرعته إلى الحسبة المركزية يفاجأ بالأسعار التي تقل عن الكلفة، ومع ذلك فهو مضطر لبيعها بدلا من الإبقاء عليها وتلفها وبالتالي تضاعف الخسارة.
وقال إن أصناف الحمضيات هذا الموسم في مزرعته لم تكن جيدة، مرجعا ذلك إلى قلة المياه المسالة وغير الكافية التي تسببت بحدوث عطش لحبات البرتقال والليمون، ما أثر على نموها بشكل جيد.
جدير ذكره أن زراعة الحمضيات تشكل في لواء الغور ما نسبته 95 % من مجمل العمل الزراعي.
وأكد حنيفات في تصريحات أن الاكتفاء الذاتي يعتبر من أولويات عمل الوزارة وملف الأمن الغذائي، وتحقيق حماية المنتج المحلي استكمالاً لعمل الوزارة على محاصيل الثوم والبطاطا والموز، ضمن آلية الاستدامة والتنسيق وتنظيم الإنتاج.

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