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بسبب المنخفضات.. تحسن بأسعار الخضار والمزارعون يلتقطون أنفاسهم بعد خسائر

1/29/2024 11:24:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان وادي الأردن – دفعت المنخفضات الجوية التي تعاقبت خلال الأيام الماضية على المنطقة إلى تحسن أسعار بيع الخضار في الأسواق المركزية، واستقرارها على مستويات مرضية للمزارعين بعد فترة انخفاض بالأسعار وصل إلى ما دون التكلفة نتيجة وفرة الإنتاج وقلة التصريف.
وكانت أسعار الخضار قد شهدت تدنيا كبيرا خلال الأسابيع الماضية في ظل الأجواء الدافئة التي سادت المنطقة بشكل عام والأغوار على وجه الخصوص، وما رافقها من ارتفاع في الإنتاج الخضري لتصل إلى أقل من الكلفة.
ويبين مزارعون أن استمرار الأجواء الشتوية خلال الفترة الحالية يبقي على الإنتاج ضمن معدلات متدنية ما يمكنهم من الحصول على أسعار أفضل قبل أن يعود الإنتاج إلى طبيعته، مشيرين إلى أنهم تعرضوا لخسائر كبيرة في الأسابيع الماضية نتيجة تدني الأسعار وارتفاع الإنتاج الذي رافق الأجواء الدافئة.
ويؤكد المزارع حسن العجوري أن أسعار الخضار تحسنت بنسب جيدة مقارنة بالأسابيع الماضية واستقرت عند مستويات مقبولة إلى الآن، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية ستنعكس إيجابا على المزارع خاصة وأن الإنتاج لا يزال جيدا.
ويبين أن ارتفاع أسعار بيع المحاصيل الخضرية سيشكل دفعة قوية للاستمرار في العمل ورعاية المحصول وسيدفع التجار والشركات الزراعية إلى توفير الدعم للمزارعين، موضحا أن ارتفاع أسعار البيع عادة ما يكون لفترات قصيرة خلال عمر الموسم إلا أنها تشكل فرصة لإنقاذ المزارع من الخسائر.
ويشير رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام إلى أن الحالة الجوية وما تخللها من تساقط غزير للأمطار وانخفاض على درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة، انعكس إيجابا على أسعار بيع الخضار في سوق العارضة المركزي ما مكن المزارعين من التقاط أنفاسهم بعد أكثر من شهر من تدهور أسعار البيع، مؤكدا أن تحسن أسعار البيع سيكون لها أثر إيجابي على القطاع الزراعي الذي تجرع الويلات خلال المواسم الماضية نتيجة انخفاض أسعار البيع إلى ما دون الكلفة.
ويأمل الخدام أن تحافظ أسعار البيع على مستويات مقبولة لجميع الأطراف خصوصا مع فترة ذروة الإنتاج والتي تبدأ بعد انتهاء أربعينية الشتاء، محذرا من حدوث انتكاسة جديدة مع وصول الإنتاج الخضري إلى ذروته والتي عادة ما يرافقها انخفاض بأسعار البيع إذا لم يتم اإجاد حلول عاجلة لمشكلة التسويق وفتح الأسواق التصديرية.
من جانبه، يوضح مدير سوق العارضة المركزي المهندس أحمد الختالين أن ارتفاع الأسعار نتج عن تراجع الإنتاج بسبب الأحوال الجوية الباردة التي يشهدها وادي الأردن والتي قللت من الإنتاج الزراعي في الوادي وحدت من عمليات القطاف، مضيفا أن انخفاض درجات الحرارة خاصة خلال الليل أثر بشكل واضح على نمو النباتات ما انعكس على الإنتاج الخضري.
ويشير إلى أن الكميات الواردة إلى السوق تراجعت بنسبة 20 % مقارنة مع الأسابيع الماضية ما دفع بالأسعار إلى الارتفاع مقارنة بالفترة التي سبقت المنخفضات الجوية، مؤكدا أن أسعار البيع حافظت على مستويات مرضية للمزارع وأبقت على الحد الفارق بين الربح والخسارة، لافتا إلى أن الأسعار الحالية تعد الأفضل منذ أعوام كونها تزامنت مع ارتفاع في الإنتاج.
وأوضح الختالين أن مجموع الكميات الواردة إلى السوق حاليا انخفضت إلى ما دون 400 طن يوميا، مقارنة بحوالي 600 طن يوميا الأسابيع الماضية، في حين أن الأسعار تحسنت بنسب جيدة وصلت إلى 50 % مقارنة بالفترة الماضية، آملا أن تستمر الأسعار كما هي عليه الآن مع بدء ذروة الإنتاج عقب انتهاء أربعينية الشتاء منتصف شباط (فبراير) المقبل.
يذكر أن ذروة الموسم في الأغوار تبدأ من شهر آذار (مارس) وتمتد لغاية أيار (مايو)، وهي الفترة التي يتخوف فيها المزارعون من انخفاض الأسعار مع استمرار المشاكل التسويقية وخصوصا التصدير إلى الأسواق الخارجية.

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