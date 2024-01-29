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إربد.. فواتير مياه شهرية بقراءات غير منتظمة وقيم مضاعفة لكميات استهلاك أقل

1/29/2024 11:24:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد - مع مرور 4 أشهر على بدء العمل بنظام الفاتورة الشهرية للمياه في اربد، برزت شكاوى مشتركين من انتظام صدور الفاتورة الشهرية في مقابل عدم قراءة العدادات بشكل دوري ومنتظم، واعتماد آلية التقدير الذي قد يحسب قيم مضاعفة للاستهلاك، رغم تراجعها خلال موسم الشتاء.
ووفق مواطنين في مناطق مختلفة بإربد، فقد وجدوا ارتفاعا بقيم فواتير المياه بالرغم من عدم وصول المياه إلى منازلهم خلال الأشهر الماضية، كما أن الطلب على استهلاك المياه في فصل الشتاء تراجع، مؤكدين عدم وجود قراءة فعلية شهرية للعدادات من قبل الجباة، وإنما هناك فواتير تصدر بشكل تقديري.
وأشار خالد التميمي إلى أن استهلاكه للمياه على مدار الأشهر الثلاثة الماضية كان دون الحد الأدنى، جراء استخدامه لمياه الأمطار التي جمعها في بئر يمتلكها واعتماده بشكل كلي على مياهها.
ولفت إلى أن شركة المياه تقوم بتقدير كميات المياه دون أن يكون هناك قراءة فعلية، وهو ما تبين من خلال قيمة الفاتورة الشهرية التي تجاوزت كمية الاستهلاك الشهري لديه إذ انه لم يستهلك اي كمية وكان من المفترض ان تكون قيمة الفاتورة بحدود قيمة المقطوعية فقط.
كما لفت انه لم يعرف بصدور أي فاتورة لحين مراجعته تطبيق فواتيركم حيث تفاجأ بوجود 3 فواتير كذمم عليه رغم أنه وخلال 3 أشهر لم يأت لمنزله أي من موظفي شركة المياه لقراءة العداد، متسائلا " كيف صدرت 3 فواتير شهرية من دون عملية قراءة فعلية للعداد؟".
ولفت المواطن أحمد جرادات إلى أن المياه لا تصله بشكل منتظم، وأنه في فصل الشتاء يستغل مياه الأمطار بعد تجميعها في بئر، ويرفعها بواسطة مضخات إلى خزان المياه الموجود على سطح المنزل، مؤكدا أن معدل استهلاكه في الشهر الواحد لا يتجاوز 6 أمتار، إلا أن فاتورة المياه كانت مرتفعة.
وأكد أنه يقوم بشكل دوري بتسديد الذمم المالية المترتبة عليه لصالح شركة مياه اليرموك وعندما كانت الفاتورة ربع سنوية كان هناك انتظام من قبل الجباة بقراءة العداد واحتساب كمية الاستهلاك الحقيقية، إلا أنه وبعد أن أصبحت شهرية فان هناك غيابا تاما للجباة وتقوم الشركة بتقدير كميات الاستهلاك باعتماد آخر فاتورة.
وقال المواطن علي أبو خيط إنه لمس ارتفاعا كبيرا في الفاتورة التي كانت بحدود 18 دينارا "ربعية"، وبعد أن أصبحت شهرية أصبحت قيمتها 7 دنانير شهرياً، مشيرا إلى أن فاتورة المياه ستتضاعف في الأشهر المقبلة خلال فصل الصيف نظرا لتضاعف الاستهلاك، الأمر الذي يتطلب اعادة النظر في أسعار المياه.
وأشار إلى أن تصريحات المسؤولين بأن 60 % من المواطنين لن يتأثروا من الفاتورة الشهرية غير دقيقة في ظل الواقع والحقائق التي تشير إلى أن جميع المواطنين تضرروا من تحويل الفاتورة من ربعية إلى شهرية، مؤكدا أن الارتفاع سيشعر فيه المواطن في فصل الصيف، مما سيزيد من الأعباء المالية عليه.
واعتبر أن الشركة تقوم بتقدير القيم بطريقة عشوائية، ولا تستند لأي أسس دقيقة؛ ما يضاعف كلفة المتر المكعب الواحد قياسا بعدد أفراد الأسرة التي تسكن المنزل، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك انتظام في قراءة العدادات بشكل شهري تحسبا لأي زيادات على كميات المياه المحتسبة.
وطالب احمد بطاينة برفع شريحة الاستهلاك الأولى للمياه إلى 15 مترا بدلا من الحالية، وخصوصا وانه بعد الشريحة الأولى تتضاعف قيمة الفاتورة، ما يؤدي إلى شمول غالبية الموطنين الذين يستهلكون المياه ضمن هذا المعدل، معتبرا أن الفاتورة الشهرية أصبحت تزيد من أعبائهم المالية.
بدوره، قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد العمايرة إن المشكلة ستحل قريبا بعد أن تم إحالة قراءة العدادات إلى شركة خاصة، وسيكون هناك قراءة صحيحة من خلال جباة تابعين للشركة وسيكون النظام محوسبا بالكامل بحيث أن الجهاز لا يستقبل قراءة لأكثر من 30 يوما.
وأكد العمايرة أنه مع تحويل فاتورة المياه إلى شهرية، أصبح هناك نقص في عدد الجباة وأن أي مواطن لديه اعتراض على قيمة الفاتورة بإمكانه مراجعة الشركة وسيتم تصويبها، مؤكدا أن الشركة ستبدأ بتحصيل أموالها المترتبة على المواطنين والمقدرة بالملايين من خلال الأموال الأميرية بعد أن يتم إشعار المشترك بوجود ذمم مالية مترتبة عليه.
وأشار إلى أن الشركة تقوم من خلال اعتراضات المواطنين بالكشف على أي عداد ومطابقة قراءته للفاتورة وفي حال كان هناك خلل يتم إنصاف أي مواطن يراجع الشركة.

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