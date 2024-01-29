الوحدة يدخل المرحلة الثانية
التاريخ
1/29/2024 11:23:05 PM
(MENAFN
- Al Watan) أنهى الوحدة المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي خلال فترة التوقف الحالية، التي أقامها في الرياض، وخاض خلالها مباراتين وديتين أمام أبها والهلال السوداني، وسيدشن المرحلة الثانية من برنامجه في جدة.
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