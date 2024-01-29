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الوحدة يدخل المرحلة الثانية

1/29/2024 11:23:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهى الوحدة المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي خلال فترة التوقف الحالية، التي أقامها في الرياض، وخاض خلالها مباراتين وديتين أمام أبها والهلال السوداني، وسيدشن المرحلة الثانية من برنامجه في جدة.

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