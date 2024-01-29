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الرائد يعود بعد الراحة

1/29/2024 11:23:04 PM
(MENAFN- Al Watan) استأنف الرائد تحضيراته خلال فترة التوقف الحالية، وذلك بعد الراحة التي تمتع بها لاعبوه ليوم واحد، والتي منحهم إياها المدرب الكرواتي إيجور جوفيشفيو عقب مواجهة الخليج الودية.

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