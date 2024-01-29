الرائد يعود بعد الراحة

الرائد يعود بعد الراحة
التاريخ
1/29/2024 11:23:04 PM
(MENAFN
- Al Watan) استأنف الرائد تحضيراته خلال فترة التوقف الحالية، وذلك بعد الراحة التي تمتع بها لاعبوه ليوم واحد، والتي منحهم إياها المدرب الكرواتي إيجور جوفيشفيو عقب مواجهة الخليج الودية.
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