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أخضر 23 ينهي التحضير

1/29/2024 11:23:04 PM
(MENAFN- Al Watan) يختتم المنتخب السعودي تحت 23 عاما، اليوم، معسكره الإعدادي الذي أقامه في الإمارات خلال فترة التوقف الحالية، وخاض خلاله مواجهات ودية أمام قطر والإمارات ومصر وكوت ديفوار، استعدادا لكأس آسيا تحت 23 عاما.

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