أخضر 23 ينهي التحضير

أخضر 23 ينهي التحضير
التاريخ
1/29/2024 11:23:04 PM
(MENAFN
- Al Watan) يختتم المنتخب السعودي تحت 23 عاما، اليوم، معسكره الإعدادي الذي أقامه في الإمارات خلال فترة التوقف الحالية، وخاض خلاله مواجهات ودية أمام قطر والإمارات ومصر وكوت ديفوار، استعدادا لكأس آسيا تحت 23 عاما.
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