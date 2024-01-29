جوتا يكبل الاتحاد

(MENAFN
- Al Watan) بينما تكثف إدارة الاتحاد محاولاتها لتسويق عقد اللاعب البرتغالي جوتا، والتخلص منه قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أكدت مصادر أن إدارة النادي متمسكة بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وستعمل على تقريب وجهات النظر بينه وبين مدرب النمور، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.
صداع مزعج
بات التخلص من البرتغالي جوتا صداعا يؤرق الاتحاديون الذين يسعون إلى تسويق عقده، ولا سيما أن وست هام الإنجليزي أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب، الذي فشل في تجاوز الفحوص الطبية التي خضع لها أخيرا من أجل الانتقال إلى الاتفاق.
وبيّنت المصادر أن وست هام توصل إلى اتفاق مع جوتا بشأن شروطه الشخصية للعب في البريميرليج، وأن المفاوضات متقدمة بين وست هام والاتحاد حول السماح برحيل جوتا إلى النادي الإنجليزي، وأن الطرفين في طريقهما للاتفاق بشكل كامل على إتمام صفقة جوتا.
تمسك بالبنز
تسعى إدارة النادي إلى تقريب وجهات النظر بين مدرب العميد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بعدما رفض الأول لحاق اللاعب بمعسكر النمور المقام حاليا في دبي، وفرض عليه تدريبات انفرادية في مقر النادي عقب تأخره عن الالتحاق بتدريبات العميد التي سبقت المعسكر الاتحادي. وأشارت مصادر إلى أن الإدارة الاتحادية متمسكة بالمهاجم الفرنسي، ولا تنوي التفريط به، وأنها ستعمل على حل جميع المشاكل التي تواجهه، وستزيل العقبات التي تقف أمام عودته لمستواه المعروف عنه، ومنها حل الخلاف الناشب بينه وبين مدربه الأرجنتيني.
-الاتحاديون يسعون للتخلص من جوتا
-اللاعب البرتغالي يريد الرحيل للبريميرليج
-جوتا اتفق مع وست هام الإنجليزي
-الاتحاد والنادي الإنجليزي في مفاوضات متقدمة
-إدارة العميد متمسكة بالفرنسي بنزيما
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