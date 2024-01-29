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جوتا يكبل الاتحاد

1/29/2024 11:23:04 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما تكثف إدارة الاتحاد محاولاتها لتسويق عقد اللاعب البرتغالي جوتا، والتخلص منه قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أكدت مصادر أن إدارة النادي متمسكة بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وستعمل على تقريب وجهات النظر بينه وبين مدرب النمور، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.
صداع مزعج
بات التخلص من البرتغالي جوتا صداعا يؤرق الاتحاديون الذين يسعون إلى تسويق عقده، ولا سيما أن وست هام الإنجليزي أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب، الذي فشل في تجاوز الفحوص الطبية التي خضع لها أخيرا من أجل الانتقال إلى الاتفاق.
وبيّنت المصادر أن وست هام توصل إلى اتفاق مع جوتا بشأن شروطه الشخصية للعب في البريميرليج، وأن المفاوضات متقدمة بين وست هام والاتحاد حول السماح برحيل جوتا إلى النادي الإنجليزي، وأن الطرفين في طريقهما للاتفاق بشكل كامل على إتمام صفقة جوتا.
تمسك بالبنز
تسعى إدارة النادي إلى تقريب وجهات النظر بين مدرب العميد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بعدما رفض الأول لحاق اللاعب بمعسكر النمور المقام حاليا في دبي، وفرض عليه تدريبات انفرادية في مقر النادي عقب تأخره عن الالتحاق بتدريبات العميد التي سبقت المعسكر الاتحادي. وأشارت مصادر إلى أن الإدارة الاتحادية متمسكة بالمهاجم الفرنسي، ولا تنوي التفريط به، وأنها ستعمل على حل جميع المشاكل التي تواجهه، وستزيل العقبات التي تقف أمام عودته لمستواه المعروف عنه، ومنها حل الخلاف الناشب بينه وبين مدربه الأرجنتيني.
-الاتحاديون يسعون للتخلص من جوتا
-اللاعب البرتغالي يريد الرحيل للبريميرليج
-جوتا اتفق مع وست هام الإنجليزي
-الاتحاد والنادي الإنجليزي في مفاوضات متقدمة
-إدارة العميد متمسكة بالفرنسي بنزيما

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