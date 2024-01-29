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40% من القروض الصناعية بالشرقية

1/29/2024 11:20:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت منطقة الرياض المرتبة الأولى في عدد القروض المعتمدة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي حتى آخر عام 2022، في حين تصدرت المنطقة الشرقية القيمة الإجمالية للمنصرف من القروض وبنسبة 40%.
توزيع القروض
وبلغ عدد القروض بمنطقة الرياض 1762 قرضا بنسبة 36% من إجمالي عدد القروض وبقيمة 32.063 مليون ريال، وبنسبة 15% من إجمالي قيمة القروض، تلتها منطقة مكة المكرمة التي سجلت 1159 قرضا بنسبة 24 % من إجمالي عدد القروض، وبقيمة 44.305 مليون ريال وبنسبة 12 % من إجمالي قيمة القروض، تلها المنطقة الشرقية، حيث بلغ عدد القروض 1314 قرضا وبنسبة 27 % من إجمالي عدد القروض، وبقيمة 84.078 مليون ريال، وبنسبة 40 % من إجمالي قيمة القروض، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ 245 قرضا وبنسبة 5 % من إجمالي عدد القروض، وبقيمة 21.831 مليون ريال وبنسبة 10 % من إجمالي قيمة القروض، تلتها منطقة تبوك إذ بلغ عدد القروض فيها 29 قرضا بنسبة 0.6% من إجمالي عدد القروض وبقيمة 5644 مليون ريال، وبنسبة 2.6 % من إجمالي قيمة القروض.
المناطق الأخرى
بلغ عدد القروض في المناطق الأخرى 10 قروض بنسبة 9 % من إجمالي عدد القروض، بقيمة 116 مليون ريال، و1% من إجمالي قيمة القروض، جاء ذلك حسب تقرير لصندوق التنمية الصناعية السعودي لعام 2022.
وكشف صندوق التنمية الصناعية السعودي عن البرامج التمويلية والمنتجات، حيث بلغ عدد مشاريع برنامج التنافسية 4 مشاريع بقيمة 216.6 مليون ريال، وبلغ عدد مشاريع برنامج توطين 10 مشاريع وبقيمة 152.5 مليون ريال، وسجلت عدد البرامج المتجددة 2 من المشاريع بقيمة 224.9 مليون ريال، وسجلت مشاريع برنامج آفاق 19 مشروعا بقيمة 265.6 مليون ريال.
المنتجات التمويلية
سجل التمويل المتعدد الأغراض 3 قروض، وقيمة القروض 56.7 مليون ريال، رأس المال العامل بلغ 18 قرضا بقيمة 556.6 مليون ريال، الاعتماد المستندي مع البنوك المحلية 11 اعتماد مستنديا بقيمة 74 مليون ريال، وبلغ عدد الخدمات الاستشارية 10 خدمات استشارية تم تقديمها لعملاء الصندوق.
أهداف الصندوق
وأوضح الصندوق أن هناك عدة أهداف يسعي لتحقيقها منها زيادة الأثر الاقتصادي عن طريق تمويل المشاريع التي تُسهم في نمو وازدهار الاقتصاد السعودي، من خلال التنويع الاقتصادي وزيادة العمالة الوطنية وتعزيز التوطين، وتحفيز الاستثمار في الأولويات الوطنية، وذلك عن طريق تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، من خلال تقديم منتجات وخدمات تحفيزية لهم، ونشر المعرفة والأفكار الفعالة من أجل تعزيز القدرات الوطنية وتقديم المعرفة والبيانات لخدمة المنظومة، ودعم اتخاذ القرار من خلال تقديم مجموعة مختارة من المناهج والدورات والبرامج، مع مشاركة البحوث عالية الجودة ذات الصلة، والقيادة الفكرية، وتحسين العمليات الداخلية وتقييم العمليات وتحسينها باستمرار في إطار كل وظيفة عبر إدارات وأقسام الصندوق من أجل تقديم العمليات بكفاءة وجودة وإنتاجية عالية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
عدد القروض وقيمتها بالمناطق:
الرياض
عدد القروض= 1762 =36%
قيمة القروض= 32.063 مليون ريال = 15%
مكة المكرمة
عدد القروض= 1159= 24 %
قيمة القروض= 44.305 مليون ريال = 12%
المنطقة الشرقية
عدد القروض= 1314 =27 %
قيمة القروض= 84.078 مليون ريال= 40 %
المدينة المنورة=
عدد القروض= 245 = 5 %
قيمة القروض=21.831 مليون ريال= 10 %
تبوك
عدد القروض= 29 = 0.6%
قيمة القروض= 5.644 مليون ريال= 2.6 %

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