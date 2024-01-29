40% من القروض الصناعية بالشرقية

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- Al Watan) تصدرت منطقة الرياض المرتبة الأولى في عدد القروض المعتمدة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي حتى آخر عام 2022، في حين تصدرت المنطقة الشرقية القيمة الإجمالية للمنصرف من القروض وبنسبة 40%. توزيع القروض
وبلغ عدد القروض بمنطقة الرياض 1762 قرضا بنسبة 36% من إجمالي عدد القروض وبقيمة 32.063 مليون ريال، وبنسبة 15% من إجمالي قيمة القروض، تلتها منطقة مكة المكرمة التي سجلت 1159 قرضا بنسبة 24 % من إجمالي عدد القروض، وبقيمة 44.305 مليون ريال وبنسبة 12 % من إجمالي قيمة القروض، تلها المنطقة الشرقية، حيث بلغ عدد القروض 1314 قرضا وبنسبة 27 % من إجمالي عدد القروض، وبقيمة 84.078 مليون ريال، وبنسبة 40 % من إجمالي قيمة القروض، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ 245 قرضا وبنسبة 5 % من إجمالي عدد القروض، وبقيمة 21.831 مليون ريال وبنسبة 10 % من إجمالي قيمة القروض، تلتها منطقة تبوك إذ بلغ عدد القروض فيها 29 قرضا بنسبة 0.6% من إجمالي عدد القروض وبقيمة 5644 مليون ريال، وبنسبة 2.6 % من إجمالي قيمة القروض.
المناطق الأخرى
بلغ عدد القروض في المناطق الأخرى 10 قروض بنسبة 9 % من إجمالي عدد القروض، بقيمة 116 مليون ريال، و1% من إجمالي قيمة القروض، جاء ذلك حسب تقرير لصندوق التنمية الصناعية السعودي لعام 2022.
وكشف صندوق التنمية الصناعية السعودي عن البرامج التمويلية والمنتجات، حيث بلغ عدد مشاريع برنامج التنافسية 4 مشاريع بقيمة 216.6 مليون ريال، وبلغ عدد مشاريع برنامج توطين 10 مشاريع وبقيمة 152.5 مليون ريال، وسجلت عدد البرامج المتجددة 2 من المشاريع بقيمة 224.9 مليون ريال، وسجلت مشاريع برنامج آفاق 19 مشروعا بقيمة 265.6 مليون ريال. المنتجات التمويلية
سجل التمويل المتعدد الأغراض 3 قروض، وقيمة القروض 56.7 مليون ريال، رأس المال العامل بلغ 18 قرضا بقيمة 556.6 مليون ريال، الاعتماد المستندي مع البنوك المحلية 11 اعتماد مستنديا بقيمة 74 مليون ريال، وبلغ عدد الخدمات الاستشارية 10 خدمات استشارية تم تقديمها لعملاء الصندوق. أهداف الصندوق
وأوضح الصندوق أن هناك عدة أهداف يسعي لتحقيقها منها زيادة الأثر الاقتصادي عن طريق تمويل المشاريع التي تُسهم في نمو وازدهار الاقتصاد السعودي، من خلال التنويع الاقتصادي وزيادة العمالة الوطنية وتعزيز التوطين، وتحفيز الاستثمار في الأولويات الوطنية، وذلك عن طريق تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، من خلال تقديم منتجات وخدمات تحفيزية لهم، ونشر المعرفة والأفكار الفعالة من أجل تعزيز القدرات الوطنية وتقديم المعرفة والبيانات لخدمة المنظومة، ودعم اتخاذ القرار من خلال تقديم مجموعة مختارة من المناهج والدورات والبرامج، مع مشاركة البحوث عالية الجودة ذات الصلة، والقيادة الفكرية، وتحسين العمليات الداخلية وتقييم العمليات وتحسينها باستمرار في إطار كل وظيفة عبر إدارات وأقسام الصندوق من أجل تقديم العمليات بكفاءة وجودة وإنتاجية عالية على الصعيدين الداخلي والخارجي. عدد القروض وقيمتها بالمناطق:
الرياض
عدد القروض= 1762 =36%
قيمة القروض= 32.063 مليون ريال = 15%
مكة المكرمة
عدد القروض= 1159= 24 %
قيمة القروض= 44.305 مليون ريال = 12%
المنطقة الشرقية
عدد القروض= 1314 =27 %
قيمة القروض= 84.078 مليون ريال= 40 %
المدينة المنورة=
عدد القروض= 245 = 5 %
قيمة القروض=21.831 مليون ريال= 10 %
تبوك
عدد القروض= 29 = 0.6%
قيمة القروض= 5.644 مليون ريال= 2.6 %
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