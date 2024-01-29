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أوهام المثالية

1/29/2024 11:20:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تُشير المثالية في أبسط معانيها إلى كمال الأوصاف والطبائع بنظر البعض، بمعنى خلوها من نقاط الضعف والنقص، وهي نابعةٌ من تجنب الفشل أو الأحكام القاسية، حيث إن جذور نزعات البحث عن الكمال هو الخوف وانعدام الأمان الذاتي للأشخاص المثاليين، وحاجتهم الملحة لأن يكونوا كاملين بكل شيء. وهذا قد يسبب ضغوطات نفسية داخلية لهم، وقد تجدهم لا يرضون بأي نجاح، وفي كل فترة من حياتهم تتجدد رغباتهم، وتتغير آراؤهم ومعتقداتهم، من أجل الحصول على الصورة النمطية الكاملة، في حالةٍ يمكن أن تُسمى بـــ((هوس المثالية)) المبالغ فيها. وهذا مختلف تمامًا عن تقدير الذات والاكتشاف، فرحلة الوصول للمثالية مليئة بالخوف والتردد من الوقوع بالأخطاء، ولا يشعر ولا يفهم قيمة التفرد والتميز والقناعة. وقد نجد صاحب هذا الطبع يُطلق الأحكام السريعة، ونظرته للحياة أقصر مما تبدو عليه أفكاره وواقعه، لا يتحمل فكرة الخطأ ولا يقبل الوقوع به، نجده ضعيفًا وكثير الحيلة، رغم أن الحياة أبسط مما تبدو عليه معتقداته المثالية.
ويعتقد أن المنافسة المهنية والاجتماعية لها دورٌ كبيرٌ في إثبات نفسه، وقد يدخل في دور المقارنات الاجتماعية الضارة بمكانته، ويتخلى فيها عن الضمير والأخلاق الحميدة التي قد تؤدي إلى تداعيات وخيمة تضر في العقل اللاواعي وكبح نزعات المثالية. لذلك من الصعوبة أن يتخلى عن المقاييس العالية التي يزن بها الأمور، وأن يركز على ما هو مهم وفعّال، ويتجنب نقد الذات المستمر؛ لأن محاولات الوصول إلى المثالية والكمال لا تكون صحيًة في مراحل التركيز والتقدم؛ لأنها تُعيق تحقيق الإنجازات المميزة المنفردة لذاته، ويكون صاحبها بوجهٍ مزيفٍ مفبركٍ بطريقةٍ قد تنكسر وتتزلزل أركانها بأي لحظة، وينكشف المستور بشكل مؤسف، ويُصاب بالإحباط إذا وجدَ نقصًا معينًا في شخصيته. ولا ننسى في هذا السياق أن الإنسان خُلِق ناقصًا؛ بحكم طبيعته البشرية، ومع مرور الوقت نجد الشخص المثالي ناقدًا لذاته بشكل مبالغ فيه، وشديد الخوف من التغييرات المفاجئة، ولا يقبل التغيير والتجديد بكل خطوة، بل ثابت على صورةٍ نمطيةٍ واحدةٍ؛ خوفًا من نزعة المثالية العالية، ويضع معايير عالية بالأشخاص والأحداث، وكل ما هو جديد في حياته، ولا يستشعر قيمة النجاحات الصغرى، وتراه شديد الخوف من تقييم الآخرين له. وعليه نجد صورًا عديدة من ممثلين ومشهورين مصابين بهذه النزعة، ونجد كثيرًا منهم يتبرع علنًا للجمعيات الخيرية، ويُناصر حقوق الإنسان والطفل، وضد الشر بأنواعه. ولو بحثنا عن أعماق هذه الشخصية نجدها في قمة الاستهتار والاحتقار للبشرية، ولكن نتيجةَ بحثِه للكمال يُفضّل ظهوره بهذه الصورة النمطية للمجتمع؛ وأن يكون الإنسان الكامل والمثالي، ويحظى بالقبول والثناء من هنا وهناك. لذلك فما بين مثالية المشاهير وانتقاد المتابعين يتوه الإنسان ويفقد هويته وذاته، باحثًا عن مثاليةٍ دونَ انتقاداتٍ، مما قد يعرضه لضغطٍ نفسي وعصبي رهيب؛ نتيجةَ عدمِ قبول الواقع والرغبة في تغييره، والشعور بالإحباط والعجز لعدم توافر الإمكانات المثالية لتغييره. ونجد حبه لذاته مشروطًا بقيمٍ محددةٍ لا يتنازل عنها، وقد يكره نفسه في مواطن كثيرة بشخصيته، ويحصر نفسه بالكره المستمر؛ نتيجةَ انغماسهِ بأفكارٍ غير واقعية، يقول شكسبير: ((لسنا كاملين، ولم نُخلق للبحث عن الكمال، خلقنا بشرا نُخطئ ونصيب ونجرب ونتعلم)).
لهذا فالتربية من الصغر لها دور كبير ومؤثر؛ فقد يكون الباحث عن الكمال نشأ في بيئةٍ مليئةٍ بالفوضى، أدت إلى هذه المعاناة، وأصبحت طفولته قاسيةً للحد الذي لا تقدر مجهوداته، ولا تقدر نجاحاته، وبات مُلزمًا بأن يكون تحت معيار محدد، ومقاييس يجب أن يصل إليها، وإن لم يصل لها أو بها، يكون في نظر الوالدين طفلاً غيرَ مكتملٍ، ويدخل في دائرة الإهانة المستمرة بالأقوال والأفعال والمقارنات بينه وبين بقية الأطفال، كما أنه لا توجد في بيئته ثقافة التسامح مع الأخطاء، ومهما حقق من إنجازٍ، يظل الوالدان غير راضيين عما حقق من أهداف، وهذا سببَ له القلق والتوتر الزائد، وبحثه عن تقدير الذات في الكمال، ودخوله في هاجس الإتقان والخوف من ارتكاب الأخطاء، وأن يكون كلَّ شيءٍ منظمًا ومُرتبًا وفق قواعد وقوانين صارمة على نفسه وعلى الآخرين، ما قد يسبب نفورًا واضحًا لمن حوله.
وعليه فدوافع النجاح والتميز هدفها نبيل للذات، وطريق للاجتهاد والإتقان، وهذه الدوافع هي ما تحدد هويتك المميزة دون قيود المثالية، مما يزيد من التحسين المستمر، والرضا الكامل عن الذات، والتحرر من الإحباط والسلبية، وإرهاق النفس بوهم السعي وراء الحياة المثالية والكمال الكاذب المزيف، الذي قد يتسبب بالضياع وفقدان الهوية. لأن الحياة مليئة بالصراعات والفوضوية غير العادلة في كل تفاصيلها. لذلك لا تكنْ بصورةٍ نمطيةٍ مثاليةٍ على الدوام، واجعل حياتك مليئةً بالقناعة والرضا؛ ففكرة ((المثالية مرهقة جدًا)). حسبكَ أن تكون إنسانًا لطيفًا، مقبولاً، خلوقًا، مُسالمًا، لا تؤذي أحدًا، ولا تُؤذَى من أحدٍ. إن وصلتَ لهذه المعايير، فهذه أسباب كفيلة بــ((المثالية الحقة)).
R_nughmshi@

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