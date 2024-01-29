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عندما تحلم طالبة بمعلمتها تضربها

1/29/2024 11:20:39 PM
(MENAFN- Al Watan) قرأت قبل أيام خبرًا غريبًا يقول، إن لجنة تعليمية باشرت بفتح تحقيق مع معلمة، بعد ادعاءات طالبة، أنها شاهدت معلمتها بالحلم أثناء المنام، تقوم بضربها، الأمر الذي قامت معه بإخبار أسرتها، ورفع شكوى في منصة تواصل، مما استدعى تدخل الجهة التعليمية، وحضور اللجنة إلى المدرسة لتبيان الحقيقة، لينتهي بهم الأمر، أنه مجرد حلم ليس له مكان على أرض الواقع، وتم حفظ وإغلاق الشكوى بشكل نهائي في نهاية المطاف. السؤال المطروح: هل يعقل أن لجنة تعليمية بوزارة التعليم ترتب أثرًا على حلم طالبة وتقوم بفتح تحقيق مع معلمة؟ ماذا يعني ذلك؟ لماذا تم وضع المعلمة أصلًا في خانة الاتهام؟ هل هذه منزلة المعلم والمعلمة عندنا؟ لقد انزعجت كثيرًا وأنا أقرأ الخبر وفي طرق تعاطي اللجنة مع المعلمة، والأدهى والأمر أن النتيجة تأتي بكل سهولة أنه مجرد حلم من الطالبة وليس له مكان على أرض الواقع! سؤالي للجنة التعليمية التابعة لوزارة التعليم، لماذا بادرت اللجنة سريعًا بالتحقيق؟ ربما تكون أضغاث أحلام! يفترض على أقل تقدير أن تكون هناك عدة إجراءات من اللجنة قبل استلام القضية من قبيل السؤال: هل هو حلم متكرر؟ هل المدرسة حاضرة في كل حلم؟ هل المعلمة حاضرة في كل حلم؟ ثم بعد ذلك تعرض الطالبة على طبيبة نفسية لتدرس حالتها. ولكن السؤال الأهم في نظري: هل اللجنة التعليمية تؤمن بظاهرة تفسير الأحلام والمعبرين بحيث أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الإجراءات التعليمية والتربوية؟
ولنفرض أن معلمة حلمت بمديرتها تعنفها هل ستسارع اللجنة بفتح تحقيق مع المديرة؟ ولك أن تتخيل أن طلبة وطالبات يحلمون ضد معلميهم ومعلماتهم وتقوم اللجان بفتح تحقيق! أعتقد أننا بحاجة إلى توظيف عدد كبير حتى يتم وضعهم في اللجان! ولك أن تتخيل أن المسألة توسعت للعين والسحر. وسأعرض لكم بعض ما جاء من تعليقات على الخبر على منصة ((إكس)):
1- ((عِشْ رَجَباً.. تَرَ عَجَبًا))
2- ما أقول إلا الله يعينكم يا المعلمين حتى في الأحلام الطلاب وأسرهم وراكم.
3- حضور اللجنة قانونيًا صحيح ومنطقيًا غير قانوني حضور اللجنة حسب الشكوى قانوني لأن هناك شكوى.. ومنطقيًا تعتبر المعلمة بريئة ابتداءً قبل بدء التحقيق لأنه حسب نص الشكوى أمر لم يحدث، وقانونيًا لم يكن هناك واقعة حدثت أصلا.. الجانب الذي ستبحث عنه اللجنة هو هل المعلمة تهدد الطالبات لدرجة أن البنت من خوفها رأتها في المنام، مدخل اللجنة هو سؤال جميع الطالبات، فإذا كانت إجاباتهم جميعًا أو أكثرهم اتفقت على أحد الأمرين ستتجه اللجنة في تحقيقاتها مع ما أفاد به الطالبات ومن هناك ستتعمق اللجان في التحقيق فإما أن تدان المعلمة أو تثبت براءتها...
وهنا ليت وزارة التعليم وبالتعاون مع وزارة الصحة تعين طبيبًا نفسيًا في كل مدرسة أو على الأقل مبدئيًا طبيب نفسي مسؤول عن مجموعة من المدارس كما هي الحال مع المشرف التربوي الذي يزور مجموعة من المدارس. سوف يأتي من يقول إن الأحلام والعين والسحر والمس مذكورة في القرآن الكريم؛ نعم ولكن كثيرًا من المفسرين، يؤولها على أكثر من وجه ومعنى، أي هي ليست ثابتة ولا قطعية الدلالة. وهذا جزء من بلاغة القرآن في استخدامه للمخيال الشعبي الدارج زمن التنزيل من أجل إيصال رسالة الإسلام الخالدة، وليس من أجل تأكيد الخرافة وتمكينها في المجتمع الإسلامي.

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