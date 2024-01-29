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هل يكره السعودي السعوديين؟!

1/29/2024 11:20:38 PM
(MENAFN- Al Watan) يقول دانتي شاعر إيطاليا الأعظم عبارته الشهيرة ((أحلك الأماكن في الجحيم هي لأولئك الذين يحافظون على حيادهم في الأزمات الأخلاقية))
وما يعنيه دانتي بمقولته هو مجازي وليس حرفيا أي أن منتهى الانحطاط أن تدعي أنك تلزم الحياد في مواقف أخلاقية واضحة!
لم يخطر في بالنا في يوم من الأيام ونحن نستخدم عبارة دانتي في مقالاتنا أن نطلع ونشاهد ما يعنيه دانتي بمقولته بشكل واقعي!
القصة مأساوية ولولا اطلاعي عليها لم أكن لأصدقها بأنه يوجد هذا النوع من البشر! وفي هذا الوقت تحديدًا!
سعودي مدير لأحد الكيانات، جعل هدفه الرئيسي اضطهاد السعوديين وتقريب الأجانب من المتملقين ومحاولات حثيثة لتطفيش السعوديين!
قد يمر في الحياة مدير ضعيف المهارات والشخصية ويحاول أن يعوض نقصه بتجميع الضعفاء والمتملقين حوله، لكن أن يحاول أن يتخلص من السعوديين لأنهم غير متملقين ولأنهم تربوا تربية سليمة تأنف عن النفاق والتصنع والتزلف فهذا عجاب! ليس ذنب السعوديين أن أهاليهم ربوهم تربية أصيلة ! بل الأعجب أن يحاول تطفيش السعوديين من خلال إطلاق الأجانب المتمرسين حوله على السعوديين من أجل مضايقة السعوديين، وهذه قمة الدناءة !
كنت أتصور أن السعودي للسعودي سند وأخ حتى لو كان ما يهضمه على الأقل لا يؤذيه، لكن الحياة مليئة بالمفاجآت!
هذا المثال الشاذ الذي ذكرته ربما يعاني من مشاكل نفسية، وربما أغراه الشعور بنشوة المنصب والقوة على بقية السعوديين، ربما كان ضعيف شخصية (وكلمة تجيبه وكلمة توديه) وضحكوا عليه الأجانب المتملقون حوله، وحسسوه أنه بطل زمانه!
عادتي في المقالات أن أكون موضوعيًا ولا أستخدم ألفاظًا جارحة لكن عندما يتعلق الموضوع بالمواطنة والوطن والوطنية لا ألزم الحياد، بل نسمي الأشياء بأسمائها، فإن الذي لم تمنعه وطنيته من إيذاء أبناء وطنه وجلب الأجانب للتسلط عليهم أشك أنه يملك الحس الوطني السليم!
عندما سألوه لماذا تفضل الأجانب ولا تحمي أبناء وطنك؟ رد: إنه على الحياد!
هذا ليس حيادًا هذا خذلان وانحطاط، وكما وصفه دانتي قبل مئات السنين بل إنه أدنى درجات الانحطاط!
أعرف وأجزم أن هذا المثال مجرد فعل شاذ، والشاذ لا حكم له لأنه الغالبية العظمى من السعوديين بل أكاد أجزم أن كل السعوديين تقريبًا تربوا على أسس راقية ويحبون وطنهم ويحبون مواطنيهم، السعودي لما يشوف سعودي في أي مكان في العالم تلقاه دمه يحن حتى لو ما يعرفه، فيهم فزعة وشهامة ومروءة !
مسألة أنك تجلب حولك متملقين تقربهم حولك وينفخون فيك وكل شيء (نعم) فهذا ضعف وربما النفس البشرية تطرب للمديح لكن أن تحاول التخلص من أبناء بلدك لأنهم سويين ولا يعرفون أساليب التملق والتزلف فهذا مستوى آخر الانحدار!
أين هو عن مقولة بلوتارخس ((لا حاجة لي بصديق يتغير عندما أتغير ويهز رأسه عندما أهز رأسي، ظلي يفعل ذلك بشكل أفضل)).
إذا كان المدير يريد أن يسمع آراءه وكلمة نعم فقط فالأفضل يحضر مسجلا، ويسجل ويستمع لحديثه!
وجود أناس محترمين حتى لو اختلفوا بالرأي معك أفضل من وجود متملقين يتزلفون على كل كلمة، لدرجة أن هناك مقولة تقول حتى العدو وهو العدو الشريف أفضل من صديق متزلف مخادع، يقول نجيب محفوظ ((لا أخشى على ظهري من عدو شريف بقدر ما أخشى على صدري من صديق مخادع)).
حتى البدو من زمان يقولون (اللي ما به خير لأهله ما به خير لباقي الناس!) وأهل الوطن هم أهل للشخص! لذلك اللي ما به خير لمواطني بلده ما به خير للبقية!
الشرف والمروءة صعبة وتحتاج تربية وهمة وعلوا، هي أمور نادرة لا تشترى ولا تباع! ولكنها ولله الحمد متوفرة كثيرًا في أبناء وطنك، أما المتملقون الأجانب وغيرهم فما أكثرهم!
وسأختم بقصة شهيرة لأحد شيوخ العرب (عندما استجار رجل ببيته وأجارته أم هذا الشيخ أي الذي جاء دخيلًا، وقام القوم الذين يطاردونه وتعدوا حرمة البيت وقتلوا الدخيل فلما عاد الشيخ وعلم قام بمطاردة المعتدين ودارت معركة شرسة قتل خلالها 70 من فرسان الشيخ!
بعدها بفترة سأل أحد السفهاء الشيخ هل يستحق دخيل عادي أن يقتل لأجله سبعون من خيرة فرسانك!
فرد الشيخ جملته الشهيرة وهو لم يرفع رأسه حتى لرؤية هذا السفيه الذي سأل وقاله له (يا هني اللي ما عنده شرف)!.

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