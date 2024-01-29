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مليون مستفيد من حافلات المدينة وربط المسارات بالمسجد النبوي

1/29/2024 11:20:38 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل عدد مستخدمي حافلات المدينة المنورة في 2023 أكثر من مليون مستفيد، التي تربط حاليا المواقع المهمة في جنبات المدينة الأربعة مرورا بالمسجد النبوي والمواقع التاريخية والأثرية والجامعات والمطار.
مستوى الوعي
تقدم حافلات المدينة المنورة خدماتها لأهالي المدينة والزوار والمقيمين والمعتمرين، حيث يمكن للمستفيد الوصول لعدد من النقاط عبر الحافلات، والنزول في المواقع المحددة، إذ لكل مسار آخر معاكس يعيد المستفيد للنقطة التي بدأ منها الانطلاق، بالإضافة إلى خدمة الدفع الإلكتروني، وتزويد كل الحافلات بكاميرات المراقبة والمتابعة المرتبطة بغرفة التحكم في الإدارة.
وأعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة أن المشروع أسهم في رفع مستوى الوعي لدى سكان منطقة المدينة المنورة حول استخدام وسائل النقل العام، التي تعتبر أحد أبرز العوامل التي تخفف الازدحام المروري، وتحد من انتشار التلوث، وبالتالي رفع جودة الحياة، بالإضافة إلى توفير وسيلة نقل آمنة لسكان المدينة، وخدمة ضيوف الرحمن.
نقلة نوعية
يتكون مشروع حافلات المدينة من 6 مسارات و106 محطات توقف، تغطي العديد من الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية. ومن أبرز أهداف المشروع إحداث نقلة نوعية في تطوير منظومة النقل العام بالمدينة المنورة، بحيث تغطي أبرز مواقع الجذب في المنطقة، ومن أبرزها: مسجد قباء، ومسجد القبلتين، والخندق ووادي العقيق، والجامعة الإسلامية، وجامعة طيبة، ومسجد الميقات.
وتبدأ ساعات خدمة النقل العام بجميع المسارات من الـ6 صباحا حتى الـ10 مساءً، باستثناء كل من مسار 400 (المطار) الذي يعمل على مدى 24 ساعة، ومسار القطار الذي تبدأ الخدمة به من السابعة صباحا إلى الحادية عشرة مساءً.
وقد تم توقيع عقد مشروع حافلات المدينة في يناير 2022، لتشغيلها من قِبل إحدى الشركات لتغطي الخدمة جميع المواقع الحيوية والأحياء الرئيسية بالمنطقة.
أهداف للمشروع
- 4 مسارات رئيسة
- ربط شمال المدينة بجنوبها
- ربط الشرق بالغرب مرورًا بالمسجد النبوي
- توسيع دائرة المستفيدين من خدمات النقل العام
- تعزيز الانسيابية المرورية في الشوارع
- خفض مستوى التلوث البيئي
- رفع جودة مشاريع النقل

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