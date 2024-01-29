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انتهاء المرحلة الأولى لتصريف الأمطار بطريق الفيصل بجدة

1/29/2024 11:20:38 PM
(MENAFN- Al Watan) تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تصريف مياه الأمطار في طريق الملك فيصل (عابر القارات سابقا) الواقع شمال جدة والذي يعد الأكبر، ويخدم عدة أحياء منها: الصواري، الفردوس، وطريق الأمير نايف، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 76.80%، ويسهم في تصريف مياه الأمطار وخفض منسوب المياه الجوفية التي كانت تتسبب في حدوث عدة حفريات، وكذلك الحد من تجمع المياه في فترة سقوط الأمطار.
وسعت الجهة المنفذة إلى تقليل الأجزاء المغلقة من الطريق، والعمل على فتح الطرق بعد الانتهاء من التنفيذ لحين البدء بالمرحلة الثانية، من أجل القضاء على ازدحام المركبات. وتم الانتهاء من الخطوط الرئيسية للمشروع وخطوط تخفيض منسوب المياه السطحية، ولم يتبق سوى 20 من مصائد الأمطار سيتم تركيبها والانتهاء منها في المرحلة الثانية ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية، وتحسين جودة الحياة ورفع المعاناة عن سكان الأحياء القريبة من شارع الملك فيصل.
إلى ذلك، تذمر عدد من سكان حي المروة وشارع حائل وأبرق الرغامة وحي البساتين والأحياء الأخرى التي لا زالت مشاريع تصريف مياه الأمطار قائمة وتحت التنفيذ، وأجمعوا على أن الحفريات تسببت بحدوث ازدحام، خاصة في وقت خروج الطلبة من المدارس، فيما تعمل أمانة جدة على 14 مشروعا لتصريف مياه الأمطار ولا زال العمل قائم بها.
مشروعات للتصريف ونسب الإنجاز
المروة
2.23 %
شارع حائل
2.93 %
أبرق الرغامة
2.90 %
البساتين
12.10 %
الفردوس
19.89 %
حي الهدى والأجاويد
84.27 %
حي طيبة
52.34 %
المحمدية
67.51 %
طريق الحرمين - الجزء الأول
92.40 %

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