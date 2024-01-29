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السماح للجهات الأجنبية باستحداث أغذية وأعلاف محلية

1/29/2024 11:20:38 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء وضع أدلة لدعم البحث والابتكار في مجال الغذاء أو الأعلاف، مستهدفة جميع الجهات المحلية والدولية والجامعات في المملكة، على أن يكون الطلب المقدم في مجال الغذاء أو الأعلاف، إضافة إلى​ نتائج استخدام البحث والابتكارأو تطبيقه بأن يكون لها أثر تشريعي أو صحي أو تغذوي أو اجتماعي أو اقتصادي على المجتمع.
أغذية تقليدية
اشترطت الهيئة لتقديم طلبات الأغذية المستحدثة، أنه في حال أن الأغذية تقليدية من دول أخرى غير المملكة يتم تقديم البيانات التركيبية، التاريخ الاستهلاكي، طرق الاستخدام المقترحة في السوق السعودي، إضافة إلى ملف الطلب يشتمل على خطاب موجه للهيئة متضمن جدول المحتويات، وحالة التقييم من هيئة دولية (إن وجدت)، فضلا عن وصف الغذاء المستحدث والبيانات الفنية والعلمية.
بحث وابتكار
جاء ذلك في مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم عبر منصة ((استطلاع))، الذي يهدف إلى دعم البحث والابتكار في مجال الغذاء أو الأعلاف من خلال توضيح آلية تقديم طلبات دعم البحث والابتكار، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للغذاء والدواء بهذا الخصوص، وذلك تحقيقًا للهدف الاستراتيجي ((دعم البحث والابتكار)) في قطاع الغذاء.
متطلبات الادعاءات الصحية والتغذوية
- ألا يكون الادعاء ضمن قائمة غير المسموح بها في الأغذية
- غير مدرج ضمن اشتراطات الادعاءات الصحية والتغذوية
- ملف الطلب يشمل على مقترح صياغة الادعاء الصحي
- تقديم نموذج طلب واحد لكل ادعاء.
- أن يكون الادعاء واضحا وغير مضلل للمستهلك
- الطلب يقدم باللغة العربية

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