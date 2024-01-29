السماح للجهات الأجنبية باستحداث أغذية وأعلاف محلية

(MENAFN
- Al Watan) تعتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء وضع أدلة لدعم البحث والابتكار في مجال الغذاء أو الأعلاف، مستهدفة جميع الجهات المحلية والدولية والجامعات في المملكة، على أن يكون الطلب المقدم في مجال الغذاء أو الأعلاف، إضافة إلى نتائج استخدام البحث والابتكارأو تطبيقه بأن يكون لها أثر تشريعي أو صحي أو تغذوي أو اجتماعي أو اقتصادي على المجتمع.
أغذية تقليدية
اشترطت الهيئة لتقديم طلبات الأغذية المستحدثة، أنه في حال أن الأغذية تقليدية من دول أخرى غير المملكة يتم تقديم البيانات التركيبية، التاريخ الاستهلاكي، طرق الاستخدام المقترحة في السوق السعودي، إضافة إلى ملف الطلب يشتمل على خطاب موجه للهيئة متضمن جدول المحتويات، وحالة التقييم من هيئة دولية (إن وجدت)، فضلا عن وصف الغذاء المستحدث والبيانات الفنية والعلمية.
بحث وابتكار
جاء ذلك في مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم عبر منصة ((استطلاع))، الذي يهدف إلى دعم البحث والابتكار في مجال الغذاء أو الأعلاف من خلال توضيح آلية تقديم طلبات دعم البحث والابتكار، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للغذاء والدواء بهذا الخصوص، وذلك تحقيقًا للهدف الاستراتيجي ((دعم البحث والابتكار)) في قطاع الغذاء.
متطلبات الادعاءات الصحية والتغذوية
- ألا يكون الادعاء ضمن قائمة غير المسموح بها في الأغذية
- غير مدرج ضمن اشتراطات الادعاءات الصحية والتغذوية
- ملف الطلب يشمل على مقترح صياغة الادعاء الصحي
- تقديم نموذج طلب واحد لكل ادعاء.
- أن يكون الادعاء واضحا وغير مضلل للمستهلك
- الطلب يقدم باللغة العربية
MENAFN29012024000089011017ID1107783900
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.