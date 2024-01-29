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أبراج الاتصالات تحت أعين الرقيب

1/29/2024 11:20:38 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت العديد من الأمانات في تطبيق العمل بجدول جزاءات المخالفات البلدية الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمتعلقة بمخالفات أبراج الجوال الثابت والمتنقل، بغرض توفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، والحدِّ من مظاهر التشوه البصري، وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية، ورفع معدلات الامتثال.
مولدات أبراج
من جهتها، أوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن المخالفات الواردة في جزئية أبراج الجوال الثابت والمتنقل تمثلت في إنشاء برج جوال أو هوائي دون ترخيص أو مخالف لما رُخص له، وهي بمثابة مخالفة جسيمة تتراوح غرامتها ما بين 10.000 و50.000 ريال، واشتراك المقاول في بناء البرج المقام دون ترخيص، وهي مخالفة جسيمة أيضا تتراوح غرامتها ما بين 5000 و40.000 ريال، ووضع عربات متنقلة ومحولات كهربائية دون ترخيص، وهي مخالفة جسيمة كذلك، تتراوح غرامتها ما بين 2000 و10.000 ريال، ووجود تسربات ديزل وغيرها من مولدات أبراج الاتصالات، وهي مخالفة جسيمة تتراوح غرامتها ما بين 1000 و5000 ريال.
تطبيق الأنظمة
تتمثل المخالفات غير الجسيمة الواردة في الجدول والمتعلقة بأبراج الجوال الثابت والمتنقل في عدم الالتزام بالارتدادات النظامية في الأبراج، وعدم الالتزام بالارتفاع النظامي للأبراج، وعدم الالتزام بالمساحة المرخصة للأبراج، حيث يتم التنبيه على مرتكبي هذه المخالفات، ثم يتم تغريمهم إذ لم يتم تصحيح المخالفة.
ونوّهت الأمانة إلى أن جميع تلك المخالفات قد تتضاعف عند التكرار، مع ضرورة تصحيح المخالفة، وردّ الشيء إلى أصله، مؤكدة أنها حريصة على تطبيق الأنظمة الواردة في هذه اللائحة، ومشددة على الجميع بضرورة الالتزام بما ورد فيها، وإزالة كل ما يمكن أن يشكل تشوهًا للمظهر العام أو خطرًا على الصحة والسلامة، وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية.

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