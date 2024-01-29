أبراج الاتصالات تحت أعين الرقيب

(MENAFN
- Al Watan) بدأت العديد من الأمانات في تطبيق العمل بجدول جزاءات المخالفات البلدية الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمتعلقة بمخالفات أبراج الجوال الثابت والمتنقل، بغرض توفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، والحدِّ من مظاهر التشوه البصري، وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية، ورفع معدلات الامتثال.
مولدات أبراج
من جهتها، أوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن المخالفات الواردة في جزئية أبراج الجوال الثابت والمتنقل تمثلت في إنشاء برج جوال أو هوائي دون ترخيص أو مخالف لما رُخص له، وهي بمثابة مخالفة جسيمة تتراوح غرامتها ما بين 10.000 و50.000 ريال، واشتراك المقاول في بناء البرج المقام دون ترخيص، وهي مخالفة جسيمة أيضا تتراوح غرامتها ما بين 5000 و40.000 ريال، ووضع عربات متنقلة ومحولات كهربائية دون ترخيص، وهي مخالفة جسيمة كذلك، تتراوح غرامتها ما بين 2000 و10.000 ريال، ووجود تسربات ديزل وغيرها من مولدات أبراج الاتصالات، وهي مخالفة جسيمة تتراوح غرامتها ما بين 1000 و5000 ريال.
تطبيق الأنظمة
تتمثل المخالفات غير الجسيمة الواردة في الجدول والمتعلقة بأبراج الجوال الثابت والمتنقل في عدم الالتزام بالارتدادات النظامية في الأبراج، وعدم الالتزام بالارتفاع النظامي للأبراج، وعدم الالتزام بالمساحة المرخصة للأبراج، حيث يتم التنبيه على مرتكبي هذه المخالفات، ثم يتم تغريمهم إذ لم يتم تصحيح المخالفة.
ونوّهت الأمانة إلى أن جميع تلك المخالفات قد تتضاعف عند التكرار، مع ضرورة تصحيح المخالفة، وردّ الشيء إلى أصله، مؤكدة أنها حريصة على تطبيق الأنظمة الواردة في هذه اللائحة، ومشددة على الجميع بضرورة الالتزام بما ورد فيها، وإزالة كل ما يمكن أن يشكل تشوهًا للمظهر العام أو خطرًا على الصحة والسلامة، وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية.
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