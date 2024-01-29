برنامج مكثف لنجم النصر

(MENAFN
- Al Watan) كثف لاعب النصر أيمن يحيى برنامجه التأهيلي للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية والتعافي من إصابة التمزق في أربطة المفصل، التي لحقت خلال وجوده بمعسكر الأخضر في قطر ليتم استبعاده من قائمة السعودية لكأس آسيا.
وخضع يحيى، أمس، لفحوصات طبية جديدة ستحسم نتائجها بشكل كبير موعد عودته للتدريبات الجماعية للعالمي، قبل استئناف دوري روشن السعودي للمحترفين.
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