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برنامج مكثف لنجم النصر

1/29/2024 11:20:37 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف لاعب النصر أيمن يحيى برنامجه التأهيلي للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية والتعافي من إصابة التمزق في أربطة المفصل، التي لحقت خلال وجوده بمعسكر الأخضر في قطر ليتم استبعاده من قائمة السعودية لكأس آسيا.
وخضع يحيى، أمس، لفحوصات طبية جديدة ستحسم نتائجها بشكل كبير موعد عودته للتدريبات الجماعية للعالمي، قبل استئناف دوري روشن السعودي للمحترفين.

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