موسيماني يرفض انتقال إيكامبي

موسيماني يرفض انتقال إيكامبي
التاريخ
1/29/2024 11:20:37 PM
(MENAFN
- Al Watan) أشارت مصادر إلى أن إدارة نادي أبها وافقت على طلب نظيرتها في الاتفاق للتنازل عن خدمات مهاجم زعيم الجنوب، الكاميروني كارل إيكامبي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، إلا أن المصادر ذاتها أكدت أن مدرب أبها الجديد، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، يقف عقبة أمام رغبة نظيره في الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، وإتمام الصفقة لرغبته في الاستفادة من اللاعب، خصوصا أن إدارة أبها لم تنجح في التعاقد مع مهاجم جديد حتى الآن.
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