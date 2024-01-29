Tuesday, 30 January 2024 08:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موسيماني يرفض انتقال إيكامبي

1/29/2024 11:20:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أشارت مصادر إلى أن إدارة نادي أبها وافقت على طلب نظيرتها في الاتفاق للتنازل عن خدمات مهاجم زعيم الجنوب، الكاميروني كارل إيكامبي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، إلا أن المصادر ذاتها أكدت أن مدرب أبها الجديد، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، يقف عقبة أمام رغبة نظيره في الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، وإتمام الصفقة لرغبته في الاستفادة من اللاعب، خصوصا أن إدارة أبها لم تنجح في التعاقد مع مهاجم جديد حتى الآن.

MENAFN29012024000089011017ID1107783897

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث