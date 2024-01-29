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شد الحيل يالأخضر

1/29/2024 11:20:37 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع المنتخب السعودي إلى عبور محطة مهمة وصعبة في طريق مواصلة رحلة استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 1996، ومشواره في كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، حينما يصطدم بمنتخب كوريا الجنوبية، اليوم، في موقعة معقدة ومنعطف خطر، يحتضنها إستاد المدينة التعليمية، لحساب ثمن نهائي البطولة، كما يطمح إلى إثبات قدرته على المنافسة على اللقب وتفادي الخروج المبكر من البطولة القارية.
ويلتقي في مواجهة أخرى منتخبا أوزبكستان وتايلاند على إستاد الجنوب.
مهمة صعبة

لن تكون مهمة الأخضر من أجل العبور إلى ربع نهائي كأس آسيا سهلة، بل على العكس ستكون صعبة للغاية، ومحفوفة بالمخاطر، وتحتاج إلى مضاعفة الجهد من أجل مواصلة المشوار القاري، وتفادي المغادرة مبكرا، ولكنها ليست مستحيلة، حينما يواجه نظيره منتخب كوريا الجنوبية، على إستاد المدينة التعليمية، ويتمتع الأخضر الذي تصدر المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بعد تغلبه على عمان 2/ 1، ثم قيرغيزستان 2/ صفر، قبل التعادل مع تايلاند سلبيا في ختام دور المجموعات، إلى توجيه ضربة مؤلمة للشمشون الكوري، الذي يرى النقاد والمحللون ومتابعو البطولة أنه سعى إلى تفادي مواجهة المنتخب الياباني، بحلوله ثانيا في المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، فبعدما كسب البحرين في البداية 3/ 1، تعادل مع الأردن 2/ 2، قبل أن يفرط في صدارة المجموعة أو بحسب رأي المتابعين يتفادى مواجهة اليابان بالتعادل مع ماليزيا 3/ 3، في مباراة أثارت جدلا كبيرا في أوساط البطولة.
تناقض
يمتاز الأخضر بالقوة الدفاعية والتنظيم الجيد، وسجل نفسه واحدا من أقوى المنتخبات في الجانب الدفاعي إذ لم يستقبل مرماه سوى هدف واحد خلال 3 مباريات من ضربة جزاء، إلا أنه يعاني من عدم استغلال الفرص أمام مرمى المنافس، وإهدار لاعبيه لعدد كبير من الفرص السانحة للتسجيل خلال دور المجموعات، رغم تسجيله لـ4 أهداف في الدور الماضي. في المقابل يعاني منتخب كوريا الجنوبية من الضعف الدفاعي الواضح مما جعله من ضمن أسوأ المنتخبات دفاعا بعدما تلقت شباكه 6 أهداف في 3 مباريات، إلا أنه مميز جدا في الجانب الهجومي، ويعد واحدا من أقوى المنتخبات على الصعيد الهجومي بتسجيله 8 أهداف بدور المجموعات.
خارج التوقعات
يلتقي منتخبا أوزبكستان وتايلاند في مواجهة خارج التوقعات، على إستاد الجنوب، ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة الآسيوية.
وصعد منتخب أوزبكستان للدور الثاني بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بعد التعادل دون أهداف مع سوريا، وفوز على الهند بنتيجة 3/ صفر، وتعادل آخر مع أستراليا 1/ 1 في الجولة الثالثة، فيما احتل منتخب تايلاند وصافة المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط بعد الفوز على قيرغيزستان 2/ صفر، وتعادل سلبي مع عمان، وتعادل آخر مع السعودية بنفس النتيجة.
وتصب الترشيحات نظريا في صالح المنتخب الأوزبكي الذي نجح في تجاوز الدور الثاني 4 مرات متتالية في 2004، و2007، و2011، و2015، بينما خرج من الدور الثاني في النسخة الأخيرة 2019 .
أما المنتخب التايلاندي فسيحاول تجاوز دور الـ16 آملا في معادلة أفضل إنجاز له في تاريخه عندما احتل المركز الثالث في 1972، عندما استضاف البطولة على أراضيه.
كوريا الجنوبية

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