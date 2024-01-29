الهلال خيال

(MENAFN
- Al Watan) دشن الهلال، ملعبه الجديد، المملكة آرينا بأفضل احتفالية، وبليلة استثنائية وتاريخية، وتغلب على إنتر ميامي الأمريكي 3/4، في المواجهة التي احتضنها ملعب المملكة آرينا، في افتتاح بطولة كأس موسم الرياض، سجل للزعيم إلسكندر ميتروفيتش ((10))، عبدالله الحمدان ((13))، ميشائيل ديلجادو ((44))، مالكوم دي أوليفيرا ((88))، ولإنتر ميامي لويس سواريز ((34))، ليونيل ميسي ((54 ضربة جزاء))، دافيد رويز
- ميتروفيتش سجل أول الأهداف بملعب المملكة آرينا
- الزعيم كان الأكثر سيطرة وخطورة في أغلب فترات اللقاء
- الجماهير الهلالية رددت مقولة ميسي وينه
- طاقم تحكيم برازيلي نسائي قاد المواجهة
- عشاق الزعيم احتفلوا بتدشين ملعبه الجديد
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