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الهلال خيال

1/29/2024 11:20:37 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن الهلال، ملعبه الجديد، المملكة آرينا بأفضل احتفالية، وبليلة استثنائية وتاريخية، وتغلب على إنتر ميامي الأمريكي 3/4، في المواجهة التي احتضنها ملعب المملكة آرينا، في افتتاح بطولة كأس موسم الرياض، سجل للزعيم إلسكندر ميتروفيتش ((10))، عبدالله الحمدان ((13))، ميشائيل ديلجادو ((44))، مالكوم دي أوليفيرا ((88))، ولإنتر ميامي لويس سواريز ((34))، ليونيل ميسي ((54 ضربة جزاء))، دافيد رويز

- ميتروفيتش سجل أول الأهداف بملعب المملكة آرينا
- الزعيم كان الأكثر سيطرة وخطورة في أغلب فترات اللقاء

- الجماهير الهلالية رددت مقولة ميسي وينه
- طاقم تحكيم برازيلي نسائي قاد المواجهة

- عشاق الزعيم احتفلوا بتدشين ملعبه الجديد

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