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أزمة البحر الأحمر تمتد للموانئ الأوروبية

1/29/2024 11:20:37 PM
(MENAFN- Al Watan) امتدت أزمة سلامة الإمدادات بالبحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين للموانئ الأوروبية، وقال رئيس ميناء برشلونة الإسباني، إن الأحداث في البحر الأحمر تتسبب بتأخير وصول السفن حالياً لفترة تتراوح بين 10 و15 يوماً، وذلك نظراً لاضطرارها للالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا.
وأضاف رئيس الميناء أن هذا التأخير يؤثر على السفن التي تحمل كل أنواع السلع والشحنات بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال.
وتعتبر برشلونة من أكبر الموانئ التي بها محطات تتعامل مع شحنات الغاز الطبيعي المسال في إسبانيا.
وكانت عدة شركات شحن وناقلات الغاز الطبيعي المسال قررت تجنب المرور عبر الطريق التجاري الرئيسي بين الشرق والغرب في العالم، وذلك في أعقاب الهجمات الحوثية على سفن تجارية في الطرف الجنوبي من البحر الأحمر. الحبوب والغذاء وارتفع عدد سفن الحبوب التي تبتعد عن مسار البحر الأحمر، خلال الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية التوترات الواسعة التي تشهدها المنطقة بعد الهجمات التي تتعرض لها السفن منذ العام الماضي.
ووفق محللي شحن، فإن مزيدا من السفن (المحملة بالحبوب) ابتعدت عن قناة السويس وأبحرت حول رأس الرجاء الصالح هذا الأسبوع بعد هجمات على سفن في البحر الأحمر.
وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، قد أكد تراجع إيرادات القناة في الأيام الأولى من العام الجاري 2024 بنسبة تصل إلى 40% على وقع تلك الاضطرابات.
ويعد مسار البحر الأحمر من بين أهم الممرات المائية الدولية بالنسبة للتجارة. ويمر نحو سبعة ملايين طن من الحبوب عادة عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر كل شهر.
ونقلت وكالة ((رويترز))، عن كبير محللي السلع الزراعية في شركة كبلر، إيشان بهانو، قوله: ((لقد تأكد تحول مسار 16 سفينة أخرى هذا الأسبوع، مما رفع إجمالي شحنات الحبوب التي تحول مسارها إلى نحو 3.9 ملايين طن، ارتفاعا من ثلاثة ملايين طن الأسبوع الماضي)).

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