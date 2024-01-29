رياح على الشرقية والرياض وأمطار خفيفة بعدد من المناطق

(MENAFN
- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة(الطائف) .
كما لا تزال الفرصة مهيأه لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية(طريف-عرعر)، الجوف(القريات).
في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
و لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية بينما يستمر على مرتفعات جازان، عسير والباحة ويمتد إلى الطائف.
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