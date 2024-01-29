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كوريا الشمالية تطلق عددا من صواريخ كروز

1/29/2024 11:20:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت الثلاثاء عددا من صواريخ كروز باتجاه المياه قبالة ساحلها الغربي، في أحدث حلقة من اختبارات الأسلحة التي تجريها بيونغ يانغ هذا العام.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان، إن سول "رصدت صواريخ كروز عدة (غير محددة) أطلقت نحو البحر الغربي لكوريا الشمالية نحو الساعة 7,00" بالتوقيت المحلي (22,00 ت غ الاثنين).

وذكرت الهيئة في بيان، أن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تعمل على تحليل عملية الإطلاق هذه بعمق، مضيفة: "جيشنا يتعاون على نحو وثيق مع الولايات المتحدة، ويعزز في الوقت نفسه المراقبة واليقظة". وتابعت: "نراقب أنشطة كوريا الشمالية من كثب".

ولا تخضع اختبارات صواريخ كروز التي تحلق في الغلاف الجوي للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، وهذا خلافا للصواريخ البالستية التي تعتمد تكنولوجيا صواريخ الفضاء.

والأربعاء، أطلقت بيونغ يانغ أيضا صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر، قائلة إن الأمر يتعلق بجيل جديد من المقذوفات. كما أجرت اختبارا آخر الأحد، وفقا لسول.

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