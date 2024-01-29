ما خطة أوروبا الجديدة لحماية الاقتصاد؟

MENAFN - Al-Borsa News) ثمة مثل صيني يقول إن رحلة الألف ميل تبدأ بورقة بيضاء واحدة، فهذه هي الطريقة التي تُحدد بها كثير من سياسات الاتحاد الأوروبي.

ففي 24 يناير، نشرت المفوضية الأوروبية سلسلة من هذه الأوراق والمقترحات حول كيفية مراقبة وتقييد صادرات التكنولوجيا الحساسة والاستثمار في هذه القطاعات في الخارج، بجانب تقديم تشريعات بشأن فحص استثمارات الشركات الأجنبية في أوروبا.

موضوعاتالولايات المتحدة تسعى للحد من استفادة الصين من تقنيات الذكاء الاصطناعي الصادرات العسكرية الأمريكية ترتفع 16% إلى مستوى قياسي في 2023 إغلاق مرتفع لأسعار الذهب

لا شك أن أولئك الذين يأملون في تغيير شامل سيصابون بخيبة أمل، خاصة أن حزمة السياسات أقل طموحًا بكثير مما اقترحته الاستراتيجية العامة التي نُشرت في يونيو الماضي.

ولا يكاد يتطابق مع انتقادات أمريكا أو البيان المشترك الصادر عن الرئيس جو بايدن ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في مارس 2023، والذي تصور أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا يعملان سويًا.

وربما يرجع السبب في ذلك إلى أن إتمام الأمور بشكل صريح ومكلف، على الطريقة الأمريكية، قد يكون المقياس الخاطئ للاتحاد الأوروبي، وقد تكون محاكاة النهج الياباني المدروس بعناية أكثر واقعية.

الخطوة الأولى تتلخص في فهم أين تكمن المصالح الاستراتيجية الحقيقية لأوروبا، إذ دُفع الاتحاد الأوروبي فترة من الوقت خلف الجهود الأمريكية لمواجهة الصين.

وكانت لهولندا تجربة أقوى بهذا السياق، بعد أن اعتمدت عليها أمريكا بشدة لحظر تصدير آلات الطباعة الحجرية المتقدمة الخاصة بشركة التكنولوجيا الهولندية“أيه أس أم أل”.

وتجري كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي الآن مراجعة نقاط الضعف الخاصة بها، وهذه مجرد البداية، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

لكن دول الاتحاد الأوروبي سرعان ما اكتشفت مدى صعوبة ذلك، فالعديد من الدول الأعضاء أصغر من أن تمتلك القدرات التحليلية اللازمة للقيام بمثل هذه المهمة على نحو شامل.

و يقول ممثل إحدى الدول الأعضاء متوسطة الحجم:“فيما يتعلق بالعقوبات الروسية، صوتنا مع الألمان على أمل أن يكونوا قد قاموا بالتحليل”.

ولا تزال تقييمات المخاطر المختلفة التي أوصت اللجنة في أكتوبر الدول الأعضاء بإجرائها مستمرة، وتخطط اللجنة في فبراير لتقديم تقرير عن المخاطر الأمنية التي تواجه أهم أربع صناعات تكنولوجية، وهي أشباه الموصلات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والتكنولوجيا الحيوية.

وهذا سيتبعه تقارير عن المخاطر الأخرى، مثل مرونة سلاسل التوريد، وسلامة البنية التحتية الحيوية، والتعرض للإكراه الاقتصادي، والمزيد من القطاعات، مثل تكنولوجيات الطاقة والمواد المتقدمة.

بمجرد الانتهاء من كل هذه الأمور، فإن الخطوة التالية تتلخص في إيجاد أرضية مشتركة بين 27 دولة ذات وجهات نظر مختلفة للغاية.

وتنحاز المجر بشكل متزايد إلى روسيا والصين داخل الكتلة، فيما لا تثق الدول الأعضاء الكبرى في اللجنة نفسها.

وفي المقابل، تكمن قوة اليابان في الأمن الاقتصادي في وحدة الهدف، كما يقول ماتيو دوشاتيل من معهد مونتين، وهو مركز أبحاث في باريس.

ولإيجاد مزيد من الوحدة على غرار اليابان، ترغب المفوضية في نقل مسألة الأمن الاقتصادي إلى مستوى سياسي أعلى، ومثل هذا العمل يتطلب قدرًا كبيرًا من البيانات الاقتصادية الحساسة التي لا ترغب البلدان في مشاركتها.

ولا تملك مؤسسات الاتحاد الأوروبي سوى القليل منها.

كما أن وزارات الأعمال الوطنية معتادة على التنافس ضد بعضها البعض كما هي معتادّة على التعاون.

لكن الوضع على النقيض من ذلك في اليابان، حيث يعد تدفق المعلومات بين الشركات والحكومة سمة ثابتة، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي.

يتعين على أوروبا أيضاً أن تحقق تقدماً أسرع على مسار التنويع من خلال الاتفاقيات التجارية، علمًا بأن اليابان طرف في عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة الأخيرة، والتي تغطي أكثر من 80% من تجارتها.

ولم تنمو صادرات البلاد إلى الصين بقدر نمو صادرات ألمانيا على سبيل المثال.

لقد أحرز الاتحاد الأوروبي بعض التقدم في المحادثات التجارية، لكن اتفاقه مع السوق المشتركة الجنوبية“ميركوسور” في أمريكا الجنوبية لم يتم التصديق عليه بعد، كما أن الصفقات الكبيرة مع الهند وإندونيسيا ما زالت عالقة.

ربما المقارنة مع اليابان غير عادلة.

يقول كازوتو سوزوكي من معهد الاقتصاد الجغرافي في طوكيو:“لدينا خبرة مبكرة في الإكراه الاقتصادي ونفهم الصعوبات”.

لقد حققت اليابان الأمن الاقتصادي قبل أن تصبح كلمة طنانة، ويتعين على أوروبا أن تلحق بالركب،