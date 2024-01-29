أسواق الوقود في آسيا تتأثر بأزمة البحر الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) تمتد آثار أزمة البحر الأحمر إلى جميع أسواق الوقود في آسيا، إذ ارتفعت تكاليف الشحن حتى على طرق الملاحة التي لا تمر عبر البحر الأحمر، ما دفع البائعين إلى خفض العائد من الشحنات لتعويض ارتفاع تكاليف الشحن.

قفزت أسعار شحن منتجات مثل البنزين مع قيام بعض السفن بالإبحار مسافات أطول حتى تتحاشى عبور البحر الأحمر بعد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.

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وأدى ذلك إلى نقص المعروض في السوق، ورفع أسعار الرحلات الطويلة المارة عبر الشرق الأوسط في البداية، وينتشر ذلك حالياً ليشمل الرحلات داخل آسيا.

استمرار هجمات الحوثيين

تجمدت حركة أسواق السلع العالمية -لا سيما البترول والمنتجات ذات الصلة- نتيجة الهجمات، التي زادت حدتها خلال الأيام الماضية مع اشتعال النيران في ناقلة وقود تعمل لصالح مجموعة“ترافيجورا جروب” التجارية العملاقة بعد أن أصابها صاروخ أطلقه الحوثيون.

لا تزال الجماعة المتمردة تهاجم السفن التجارية دعماً لحركة حماس في مواجهة إسرائيل، ما استدعى شن غارات انتقامية بقيادة الولايات المتحدة.

قال أنوب سينج، المدير العالمي لأبحاث الشحن بشركة“أويل بروكريدج”، إن“أحدث هجوم على ناقلة محملة بالوقود يشير إلى تفاقم الأوضاع، لا تحسنها. تحويل المسار زاد الطلب على ناقلات الوقود النظيف، التي تنقل منتجات مكررة، بنسبة 3%، وعلى ناقلات الوقود الملوّث بنحو 1%”.

خفض أسعار الشحنات

قفزت تكلفة شحن 35 ألف طن وقود من كوريا الجنوبية إلى سنغافورة بما يقارب 50% خلال الأسبوع الماضي لتتجاوز 49 ألف دولار يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ 2022، بحسب بيانات“بالتيك إكستشينج”.

في غضون ذلك، وصلت تكلفة الناقلات الأكبر حجماً التي تربط الشرق الأوسط واليابان إلى أعلى مستوياتها منذ 2020.

مع أخذ ارتفاع تكاليف الشحن المفاجئ في الاعتبار، هناك إشارات إلى اضطرار مُنتجي الوقود إلى خفض أسعار الشحنات لتبقى تكلفة الإمدادات معقولة بالنسبة للمشترين، في ظل تراجع الاهتمام بشراء زيت الغاز ووقود الطائرات.

باعت شركة“إس كيه إنيرجي” 3 شحنات من زيت الغاز في الأسبوع الماضي بخصم كبير عن الأسعار المرجعية في المنطقة، وستُحمّل هذه الشحنات في الفترة ما بين شهري فبراير ومارس، بحسب متعاملين، كما ألغت مصفاة التكرير عطاءً على شحنة وقود نفاث نظراً لقلة العروض.