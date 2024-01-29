معيط: مصر تدرس إصدار سندات بالدرهم الإماراتى

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس مصر إصدار سندات بالعملات الخليجية وبينها الدرهم الإماراتى وكذلك الروبية الهندية ضمن خطتها لتنويع مصادر التمويل، بحس ما صرح به وزير المالية المصرى، محمد معيط، لوكالة الأنباء الإماراتية“وام”.

وقال معيط إن طرح سندات فى الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية فى دول الخليج.

واشار إلى محادثات مع كريستوفر هوى تشينج يو، وزير الخدمات المالية والخزانة فى هونج كونج حول إمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونج كونج.

وأوضح أن هذه الإصدارات تساهم فى تنويع محفظة الدين بحيث تضم أسواقاً وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة.

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وتطرق مصر السبل الممكنة كافة للحصول على تمويلات عبر طرح سندات مضمونة من المؤسسات الدولية فى ظل احتياجاتها التمويلية من العملة الأجنبية التى قدرتها وزارة المالية بنحو 4 مليارات دولار سنويًا.

وبحسب وكالة“فيتش” للتصنيف الائتمانى فإن احتياجات مصر الدولارية مُرشحة للزيادة ما بين مليار إلى مليارى دولار بعد خروجها من مؤشر“جى بى مورجان” لسندات الأسواق الناشئة.

يأتى ذلك فى وقت تعانى مصر فيه من انخفاض تصنيفها الائتمانى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاثة، مع تحذير وكالتى“فيتش” و”ستاندرد أند بورز” من تزايد الضغوط بسبب اضطرابات البحر الأحمر وتأثيرها على حصيلة قناة السويس.

فيما خفضت وكالة“موديز” النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية بدلًا من مستقرة، فى ظل الضغوط التى فرضها تراجع إيرادات قناة السويس، وعدم إحراز تقدم على صعيد برنامج بيع الأصول.

وأدت تلك التحديات إلى رفع علاوة مخاطر إصدارات الديون لمستويات قياسية لتصل عقود مبادلة المخاطر أجل 5 سنوات نحو 12.8%.

وتسعى مصر فى الوقت الحالى للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى لزيادة برنامجها معه وإتمام المراجعتين الأولى والثانية.

وقال معيط إن وفدًا من الصندوق يزور مصر حاليًا، وأن الأسس المتفق عليها هى الأسس نفسها منذ بدء البرنامج، وتتمثل فى استدامة المديونية الحكومية، ووضع معدل الدين العام للناتج المحلى فى مسار نزولى وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

وحول حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر، قال معيط إن هناك أكثر من 1700 شركة إماراتية فى مصر تستثمر نحو 29 مليار دولار فى مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالى وأنشطة التأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.