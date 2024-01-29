الزيادات المتتالية فى أسعار السلع الجديدة ترفع الطلب على ((كسر الزيرو))

حولت الزيادات المتتالية فى أسعار السلع الجديدة دفة شريحة كبيرة من المستهلكين إلى شراء المنتجات“كسر الزيرو” أو المستعمل، فى محاولة لترشيد فاتورة الاستهلاك تزامنًا مع ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية.

وقال متعاملون فى سوق المستعمل، إن حركة المبيعات انتعشت بنسبة 80% بداية من النصف الثانى من العام الماضى وبالتحديد على الأجهزة الكهربائية والأثاث والهواتف المستعملة والأحذية.

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وقال تاجر هواتف مستعملة بمحافظة القليوبية، إن المحل ضاعف مبيعاته من الهواتف خلال الـ5 شهور الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى بسبب الزيادات الكبيرة فى أسعار الهواتف الجديدة والتى تجاوزت 100%.

أضاف لـ((البورصة))، أن المستهلك لا يبحث عن شراء هاتف بمواصفات محدده بقدر بحثه عن شراء هاتف بأسعار تتناسب مع قدرته المالية سواء جديدًا أو مستعملا.

أشار إلى أن أسعار الهواتف المستعملة“كسر الزيرو” من الموبايلات ذات العلامات التجارية الشهرية تبدأ من ألف جنيه.

وقال تاجر أجهزة كهربائية مستعملة بمحافظة قنا، إن الإقبال على شراء الأجهزة المستعملة ارتفع بنسبة 80% حاليًا، حيث تبدأ أسعار الثلاجة المستعملة 12 قدما من 5 آلاف جنيه وحتى 7 آلاف لـ”كسر الزيرو”، والبوتجازات استعمال خفيف يبدأ من ألف جنيه.

وقال حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن اتجاه المواطنين لشراء الأجهزة الكهربائية المستعملة أصبح أمرا طبيعيا بعد الصعود الكبير فى أسعار المنتجات ومستلزمات الإنتاج المستوردة.

أضاف لـ ((البورصة))، أن المواطنين يلجأون لشراء الأجهزة المستعملة أو صيانة ما يمتلكون من أجهزة خلال الفترة الحالية، وظهور تأثير تلك التغيرات التى طرأت على السوق شكل تراجع فى مبيعات الشركات بالرغم من تقديم تسهيلات فى الشراء للتجار.

وقال عماد جمعة المدير المالى لشركة رويال بلاس انترناشيونال للأجهزة الكهربائية، إن المصانع رفعت أسعارها بنسبة 40% خلال الأسبوعين الماضيين وتمرير تلك الزيادة على المنتج النهائى أثر سلبيًا على حركة المبيعات.

وأوضح، أنه يوجد عدد من الشركات أغلقت عملها والبعض الآخر غير نشاطه فى ظل عدم وجود حلول للارتفاع المستمر فى أسعار مستلزمات الإنتاج، وضعف القوى الشرائية والإقبال على شراء المستعمل حاليًا حل بديل أمام المستهلكين.

قال محمد الشبراوى عضو غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، إن الزيادة الكبيرة فى أسعار الأخشاب رفع أسعار الأثاث بنسبة 100% منذ بداية العام الجارى، ما أدى إلى هروب شريحة محدودى الدخل إلى أسواق المستعمل.

وأوضح، أن بعض تجار الأثاث الجدد حولوا النشاط إلى المستعمل لضمان استمرارية عملهم فى السوق حتى وضوح الرؤية.

الشبراوى: شريحة محدودى الدخل تهرب إلى سوق الأثاث المستعمل

وقال بهجت مصطفى رئيس شركة جازيبو للأعمال الخشبية، إن شركات الأخشاب الصغيرة اتجهت لتغيير نشاطها أو غلقها نظرًا للارتفاع المستمر فى أسعار الأخشاب دون وجود حد، والمستفيد فى القطاع هو تاجر الأثاث المستعمل والذى يشهد إقبالا كبيرًا بعد الارتفاع الجنونى بأسعار الجديد.

وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول في الغرفة التجارية، إن سوق الهواتف المستعملة انتعش بشكل كبير، لأن أسعار الجديد باتت عبئا على المستهلك.

أضاف لـ ((البورصة))، أن مصر تستورد 75% من مدخلات تصنيع الهواتف، والتي شهدت تحديات خلال آخر عامين، بسبب صعوبة استيرادها.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن إجمالي واردات مصر من الهواتف المحمولة تراجعت خلال أول 8 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، حيث بلغت القيمة 337 مليون دولار.

وأكد رئيس شعبة المحمول فى الغرفة التجارية، أن الحكومة بدأت مؤخرًا في اتخاذ عدد من الإجراءات لتقليل الاستيراد من خلال إعطاء بعض شركات الهواتف العالمية قطع أراض في مصر من أجل إنشاء مصانع عليها لتصنيع منتجاتها بشكل محلي مثل شركة سامسونج.

وقال محمد محمد مهران رئيس شعبة الجلود فى الغرفة التجارية، إن سوق المستعمل من الأحذية انتعش بنسبة 70%، مُشيرًا إلى أن واردات مصر من الأحذية تراجعت بسبب ارتفاع الأسعار.

وتراجعت واردات مصر من الجلود والأحذية والمصنوعات والملابس الجلدية بنسبة 18.3% خلال أول 10 أشهر من 2023 لنحو 137.9 مليون دولار في مقابل 112.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، وفقًا للمجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية.

وقال يوسف الباش، رئيس مجلس إدارة مصنع القبطان للأحذية، إن حجم التجار الذى يتعامل معهم المصنع تراجع بنسبة كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار، واتجاه المستهلكين إلى سوق المستعمل نظرًا إلى انخفاض سعره أو شراء أحذية البالة.

وأشار أبو حازم، رئيس مجلس إدارة مصنع أبو حازم لتجارة الأحذية، أن تضاعف أسعار الخامات أثر على عجلة إنتاج المصانع بنسبة تصل إلى 50%، بينما اتجهت بعض المصانع الأخرى إلى وقف نشاطها لوقف نزيف الخسائر التي تتعرض له.

وأوضح أن عدم توافر العملة الصعبة ألقى بظلاله على المصانع والشركات ما دفعها لرفع الأسعار وخسارة شريحة كبيرة من المستهلكين.