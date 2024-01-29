فيتش سوليوشنز: هجمات البحر الأحمر ستؤدى إلى اختلال سوق الدواء فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة“فيتش سليوشنز” التابعة لمجموعة“فيتش ريتينج”إن الاضطرابات التجارية فى البحر الأحمر ستؤثر سلبًا على قطاع المواد الخام الكيميائية، والذى بدوره سيؤثر على قطاع المواد الصيدلانية المصرية الفترة القادمة.

وأضافت فى تقرير حديث لها أن الهجمات الحوثية على الحاويات التجارية المستمرة منذ ديسمبر عام 2023، أدت إلى تغيير طريق الإبحار التقليدى للحاويات إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس.

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وأوضح أن إعادة توجيه حاويات الشحن أثرت بشكل كبير على طريق التجارة من آسيا إلى البحر المتوسط المار عبر قناة السويس، والذى سبب تأخيرات كبيرة فى عبور الحاويات وزيادة تكاليف الشحن.

وتوقع التقرير أنه نظراً لاعتماد السوق المصري على السلع الاستهلاكية المستوردة من آسيا بما فى ذلك الصيدلانية والكيميائية، ستكون من أكثر القطاعات عرضة للخطر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام وفى مصر بشكل خاص.

وفسر أن الاضطرابات امتدت إلى الصناعات الكيميائية والتى تعد جزء من توفير الخامات الصيدلانية، ونظراً لأن الصين والهند هما الموردان الرئيسيان لهذه المواد إلى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتوقع التقرير أن يواجه صانعو الأدوية فى مصر آثارًا سلبية بسبب انقطاع الإمدادات، ما قد يعيق قدراتهم الإنتاجية ويؤثر فى النهاية على استقرار قطاع الأدوية فى مصر.

ورجح التقرير أنه من أسباب انقطاع الإمدادات الحالية من المواد الصيدلانية الخام كان بسبب ضعف الجنيه المصرى ونقص احتياطيات الدولار اللازمة لتخليص واردات المواد الصيدلانية.

وأضاف أنه تم احتجاز أكثر من 150 شحنة من الأدوية الجاهزة وغير الجاهزة بقيمة تقدر نحو 100 مليون دولار فى الموانئ والمطارات فى النصف الثانى من 2023 فقط، بسبب عدم القدرة على تخليص هذه الواردات، والذى يؤكد التحديات التى تواجه سلسلة التوريد التى يواجهها قطاع الأدوية فى مصر.

وذكر أن شركات صناعة الأدوية المحلية تكافح للحفاظ على هامش الربح، وتتصارع مع التكاليف المرتفعة لتخليص واردات المواد الخام وعدم القدرة على تعويض تكاليف التشغيل المتزايدة من خلال رفع أسعار الأدوية، نظرا للقيود التى تفرضها اللوائح الحكومية. ونتيجة لذلك، اضطرت الشركات إلى خفض إنتاجها الصناعى للحفاظ على قدرتها المالية.

وتشير تقديرات فيتش إلى أنه فى عام 2023، وصلت مبيعات سوق الأدوية فى مصر إلى 134.4 مليار جنيه مصري، بينما وصل إلى 4.4 مليار دولار أمريكي، ليشهد نموًا سنويًا بنسبة 8.4% بالعملة المحلية وانخفاضًا بنسبة 32.4% بالدولار الأمريكى.

ويتوقع التقرير أن قيمة سعر صرف الجنيه الرسمى ستنخفض بشكل يضيق الفجوة مع السوق الموازي طوال عام 2024، ما يؤثر بشكل إيجابى على سوق الأدوية المعتمد على الاستيراد فى مصر.

وعلى هذا النحو، توقع التقرير أن يعكس عام 2024 انخفاضًا أكثر اعتدالًا فى النمو بالدولار بنسبة 19.3%، حيث يتكيف القطاع مع أسعار الصرف الجديدة ويستقر على المدى المتوسط.

وبحلول عام 2028، رجح التقرير أن تصل مبيعات الأدوية إلى 212.4 مليار جنيه مصرى أى ما يعادل 4.9 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوى مركب قدره 9.5% بالعملة المحلية و2.2% بالدولار الأمريكي.

وطبقاً لتقرير الشحن فى البحر الأحمر الصادر عن شركة فرايتوز للشحن الدولى، إن الرحلات التى تعبر عن طريق رأس الرجاء الصالح تستغرق من 7 إلى 14 يوماً إضافياً، ما يعنى فترات زمنية أطول للمستوردين وتهديدات بإزدحام الموانئ.

وذكر التقرير أن أسعار الشحن من آسيا إلى شمال أوروبا ارتفعت بنسبة 173% مقارنة بما كانت عليه قبل تحويل المسار، إلى أكثر من 4000 دولار أمريكي للحاوية المتوجهة.

كما تضاعفت أسعار الشحن من آسيا إلى البحر المتوسط إلى أكثر من 5000 دولار للحاوية المتوجهة.

وأضاف التقرير أن هذه المعدلات هي أكثر من ضعف الأسعار في يناير 2019.