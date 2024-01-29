((الدولار)) يحلق بأسعار حديد التسليح لمستويات تاريخية

أدى الصعود المستمر لأسعار الدولار فى السوق الموازى وتجاوزه حاجز 70 جنيها، إلى تحوط الوكلاء والتجار من الارتفاعات المتكررة تخوفًا من تآكل رأس المال، وغياب المستهلك عن السوق لعدم قدرته على الشراء.

وارتفعت أسعار حديد التسلي بنحو 7 آلاف جنيه للطن للمرة الرابعة مطلع الأسبوع الحالى، لتصل إجمالى زيادات المصانع لـ 16 ألف جنيه فى أقل من شهر، لتتراوح بين 60 و62 ألف جنيه للطن سعر البيع للمستهلك حاليًا، مقابل 58 ألف جنيه للطن السبت الماضى، وفقا لتجار وموزعى حديد تسليح تحدثوا لـ”البورصة”.

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وأرسلت شركة حديد عز، خطاب لوكلائها السبت الماضى، بزيادة أسعار حديد التسليح 7 آلاف جنيه للطن للمرة الرابعة على التوالى، ليصل إجمالى الزيادة إلى نحو 16 ألف جنيه للطن ارض المصنع خلال أقل من شهر.

قال محمد غلوش، مدير القطاع التجارى والتصديرى لشركة MSG للمعادن، إن أسعار الحديد ارتفعت لمستويات قياسية، على الرغم من استقرار الخامات عالميا منذ أكثر من أسبوعين، ولكنها تأثرت بصعود الدولار فى السوق الموازى.

أضاف لـ”البورصة”، أن المستهلك بعد الزيادات الأخيرة بات يبحث عن أرخص سعر فى السوق وعدم اليقين بعدم الانخفاض مجددا يدفعه للشراء، بينما شريحه أخرى امتنعت عن الشراء وأطلقت حملة على وسائل التواصل الاجتماعى تحت مسمى“خليه يصدى”.

أوضح أن إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، لا يمكن تطبيقه فى الوقت الراهن حفاظًا على الصناعة المحلية وتنافسيتها مع الأسواق الخارجية مثل تركيا، بجانب أن اتخاذ القرار يحتاج إلى توفير حصيلة دولارية من قبل البنوك لفتح اعتمادات مستندية لايمكن تحقيق ذلك حاليًا.

لفت إلى أن الطلب ارتفع على الحديد الاستثمارى بسبب توافر جميع الأقطار وانخفاض سعره نسبيًا.

الدجوى: السماح باستيراد الحديد يضاعف آلام الدولار

قال خالد الدجوى، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شركة الماسية للصلب، إن اضطرابات سعر الصرف، وارتفاع تكلفة الشحن عقب تصاعد الأحداث فى البحر الأحمر، أحد أبرز زيادة الأسعار حاليًا.

طالب، الحكومة والأجهزة الرقابية، بالتدخل لضبط السوق وعدم السماح باستيراد الحديد لضغطه على الدولار، خاصة أن الطاقة الإنتاجية للمصانع تتخطى 14 مليون طن سنويًا، فى حين أن حجم الإنتاج الفعلى لا يزيد على 4 ملايين طن حاليًا.

وتراجع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال أول 11 شهراً من العام الماضى، ليصل إلى 7.4 مليون طن، مقابل 7.8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2022، وعلى الرغم من تراجع إنتاج الحديد، إلا أن الصادرات شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة، بنسبة 65 % على أساس سنوى، ليصل إلى 1.7 مليار دولار، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن اتحاد الصناعات.

قال أيمن العشرى، نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية، وشركة العشرى للصلب فى تصرياحات سابقة لـ”البورصة”، إن أغلب الدول المستوردة للصلب المصرى هى التى تضررت من الزلازل وبالتحديد تركيا و إسبانيا، بالإضافة إلى الدول العربية التى تشهد عمليات أعمار خلال الفترة الحالية، ولاحظنا ذلك مع زيادة صادرات حديد التسليح والصلب بمعدلات كبيرة خلال العام الماضى.