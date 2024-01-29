حماية المستهلك يطلب بيانات إنتاج وتوزيع السجائر ويهدد المنتجين غير الملتزمين

MENAFN - Al-Borsa News) طلب جهاز حماية المستهلك تقارير من الشركات المنتجة للسجائر تقديم بيانات إنتاج وتوزيع السجائر للتعامل مع ارتفاعات الأسعار الأخيرة التى يشهدها السوق.

وهدد الجهاز الشركات المنتجة بتوقيع عقوبات عليها فى حال لم تلتزم بإتاحة تلك البيانات.

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وعادت أزمة أسعار السجائر للطفو على السطح مرة أخرى بعدما كانت أسعارها قد استقرت على مدار الشهرين الماضيين، ونشطت السوق غير الرسمي مرة أخرى، خاصة الشعبية منها لتسجل الكليوباترا سعر 50 جنيهًا مقابل 27 جنيها للسعر الرسمى.

قال إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة العامة للدخان باتحاد الصناعات، إن رئيس جهاز حماية المستهلك اجتمع بشكل عاجل أمس الإثنين، مع الشركات المنتجة للسجائر بالسوق المصرية، لمناقشة أزمة السجائر الممتدة منذ فترة طويلة ليخطر الشركات المنتجة بإرسال قوائم بشكل عاجل بأسماء التجار والوكلاء والموزعين والعنوان لحماية المستهلك.

ولفت إلى أنه حال التزام الشركات المنتجة بإرسال القوائم ستكون الأزمة فى طريقها للحل النهائى، وتعود الأسعار لمعدلاتها الطبيعية وأسعارها الرسمية، موضحًا أن منتجات المعسل لا يوجد بها مشكلات مثل نظيرتها من السجائر بسبب توزيع المصانع على تجار التجزئة دون حلقات وسيطة.

وتوقع لـ((البورصة)) انتهاء الأزمة خلال شهر من التطبيق، موضحًا أن جهاز حماية المنافسة سيتخذ إجراءات صارمة بموجب القانون فيما يخص التخلف عن إرسال التقارير المطلوبة.

وقال مسئول بإحدى فروع“أون ذا ران” بمنطقة الدقى، إن معظم الفروع لم تتسلم توريدات سجائر منذ أول أسبوعين من العام بسبب الجرد السنوى وفقًا لوكلاء وموزعين تحدثوا معه.

أضاف لـ”البورصة”، أن بعض منتجات شركة فيليب موريس مثل“إل إم” لم تتواجد منذ بداية الأزمة، ومنتجات شركة المنصور الدولية لم تتأثر وتتواجد بكل فروعنا.

لفت إلى أن فروع“أون ذا ران” شهدت رواجًا كبيرًا خلال فترة الأزمة، حيث استقبلت شرائح مستهلكين جدد بسبب توافدهم على شراء السجائر بالسعر الرسمى هروبًا من تقلبات الأسعار بالسوق الموازية.

وقال أحد أصحاب السوبر ماركت بمنطقة الدقى، إن أسعار السجائر ارتفعت فى السوق الموازية مع بداية العام الجديد، بعد هبوطها بنسب كبيرة لتقارب فى بعض الأصناف من مستوياتها الرسمية بدعم من زيادة المعروض خلال شهرى نوفمبر وديسمبر.

أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار سجائر“إل إم” سجلت نحو 70 جنيهًا مقارنة بـ 50 جنيهًا، ومارلبورو بسعر 85 جنيهًا مقارنة بـ 69 جنيهًا، وكيلوبترا تتراوح بين 45 و 50 جنيهًا مقارنة بـ 27 جنيهًا سعرها الرسمى.

لفت إلى أن صعود أسعار السجائر مجددًا يعود إلى تراجع التوريدات من قبل الوكلاء وتوجه صغار التجار للسوق الموازي لتلبية إحتياجات السوق.

وطالب الجهات الرقابية بتدشين حملات مكثفة على كبار التجار، وتتبع أماكن التخزين ومعاقبتهم وتغريمهم للقضاء على جزء من السوق الموازي.

وطالبت شعبة الدخان باتحاد الصناعات، الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون الضريبة الجديدة على السجائر، وذلك للسيطرة على الأسعار التى سجلت مستويات قياسية عن سعرها الرسمى.