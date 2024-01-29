((العشرى للصلب)) تتفاوض مع بنوك لتدبير 7 ملايين دولار للإفراج عن خامات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتفاوض شركة العشرى للصلب مع عدد من البنوك المحلية لتدبير 7 ملايين دولار للإفراج عن الخامات المحتجزة فى الموانئ، لاستعادة أعمال التصنيع التى تأثرت سلبا بسبب نقص الخامات.
قال محمد أشرف مدير المبيعات والتسويق لمجموعة العشرى الصلب، إن البضائع محتجزة بموانئ دمياط والإسكندرية والسويس خلال مدة تتراوح من شهر لأربعة أشهر، وتقدر الكمية المحتجزة بـ 250 ألف طن من المواد الخام ومستلزمات التصنيع.
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وأضاف ((أشرف))، لـ ((البورصة))، أن الشركات الكبرى العاملة فى القطاع مثل شركة حديد عز والسويس والمصريين والمركبى لا تواجه مشكلات فى الإفراج عن بضائعها لامتلاكها حصيلة دولارية من الأعمال التصديرية.
ولفت إلى أن العشرى الصلب تصدر 30 % من إنتاجها إلى دول شرق أوروبا ولبنان وأفريقيا وأن الطلب كبير من تلك الدول لكن بسبب عدم القدرة على استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج تواجه الشركات صعوبة فى التصدير.
وأوضح أن الشركة خفضت حجم إنتاجها بنحو 40% بسبب الأوضاع الراهنة التى يشهدها القطاع لتستهدف إنتاج 600 ألف طن خلال العام الجارى مقابل مليون طن سنويًا خلال السنوات الماضية.
وتأسست مجموعة حديد العشرى عام 1980 وتضم سبع شركات متخصصة فى مجال صناعة الحديد والصلب بإنتاج قطاع واسع من المنتجات بدءا من حديد التسليح والقطاعات الخفيفة وإنتاج مواسير اللحام الطولى.
وتقدم الشركة خدماتها فى مجال الحديد عبر إنشاء مركز متخصص لخدمات الصاج كتشريح لفائف الصاج والاستعدال وإنتاج الكمر السيجال والصاج المعرج كما تضم المجموعة ورشة متخصصة معتمدة لدى الهيئات الهندسية لإنتاج وتصدير أعمدة الإنارة.
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