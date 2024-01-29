((العشرى للصلب)) تتفاوض مع بنوك لتدبير 7 ملايين دولار للإفراج عن خامات

MENAFN - Al-Borsa News) تتفاوض شركة العشرى للصلب مع عدد من البنوك المحلية لتدبير 7 ملايين دولار للإفراج عن الخامات المحتجزة فى الموانئ، لاستعادة أعمال التصنيع التى تأثرت سلبا بسبب نقص الخامات.

قال محمد أشرف مدير المبيعات والتسويق لمجموعة العشرى الصلب، إن البضائع محتجزة بموانئ دمياط والإسكندرية والسويس خلال مدة تتراوح من شهر لأربعة أشهر، وتقدر الكمية المحتجزة بـ 250 ألف طن من المواد الخام ومستلزمات التصنيع.

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وأضاف ((أشرف))، لـ ((البورصة))، أن الشركات الكبرى العاملة فى القطاع مثل شركة حديد عز والسويس والمصريين والمركبى لا تواجه مشكلات فى الإفراج عن بضائعها لامتلاكها حصيلة دولارية من الأعمال التصديرية.

ولفت إلى أن العشرى الصلب تصدر 30 % من إنتاجها إلى دول شرق أوروبا ولبنان وأفريقيا وأن الطلب كبير من تلك الدول لكن بسبب عدم القدرة على استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج تواجه الشركات صعوبة فى التصدير.

وأوضح أن الشركة خفضت حجم إنتاجها بنحو 40% بسبب الأوضاع الراهنة التى يشهدها القطاع لتستهدف إنتاج 600 ألف طن خلال العام الجارى مقابل مليون طن سنويًا خلال السنوات الماضية.

وتأسست مجموعة حديد العشرى عام 1980 وتضم سبع شركات متخصصة فى مجال صناعة الحديد والصلب بإنتاج قطاع واسع من المنتجات بدءا من حديد التسليح والقطاعات الخفيفة وإنتاج مواسير اللحام الطولى.

وتقدم الشركة خدماتها فى مجال الحديد عبر إنشاء مركز متخصص لخدمات الصاج كتشريح لفائف الصاج والاستعدال وإنتاج الكمر السيجال والصاج المعرج كما تضم المجموعة ورشة متخصصة معتمدة لدى الهيئات الهندسية لإنتاج وتصدير أعمدة الإنارة.