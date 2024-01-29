مقترح ببيع العقارات فى الخارج مع رد 80% من قيمة الوحدة خلال 10 سنوات

تستعد الحكومة لإطلاق مبادرة تصدير العقار للعملاء الأجانب أو المصريين بالخارج، على أن يتم بيع الوحدات بالدولار الأمريكى بالتعاون بين الحكومة وشركات الاستثمار العقارى.

وتضمنت الآليات المقترحة لتنفيذ المبادرة عددًا من الحوافز لتشجيع العملاء على شراء وحدات كاملة التشطيب سواء فى المشروعات الحكومية أو التابعة لشركات القطاع الخاص وسداد قيمتها بالدولار الأمريكى.

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وعقد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعا مع المطورين العقاريين، لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصرى، سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى السوق المصرية.

وقال الدكتور وليد عباس، إن الاجتماع، يأتى تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بتولى وزير الإسكان، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار مع المطورين العقاريين.

وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصرى بالدولار ضمت عدداً من المحاور أهمها أن تكون الوحدات المباعة جاهزة للتسليم للعملاء.

وأضاف شكرى لـ”البورصة”، أن الحكومة سوف تؤسس شركة تتولى حصر الوحدات التى ستدخل ضمن المبادرة، وتسويقها وتصديرها للخارج سواء للمصريين أو العملاء الأجانب، ويتم تحويل ثمن الوحدة من الخارج، مشيرا إلى أنه سيتم سداد قيمة الوحدة المباعة بنظام“الكاش”.

وأشار شكرى إلى أنه فى المقابل سوف يسترد العميل 80% من قيمة الوحدة بعد 10 سنوات بموجب سند حكومى من وزارة المالية، على أن يتم استرداد القيمة بالدولار أو بما يعادل سعر الدولار بالجنيه المصرى وقت الاسترداد.

ولكن مصادر حكومية قالت لـ”البورصة”، إن رد 80% من قيمة الوحدة بالدولار ليس قرارًا نهائيًا، وأن المبادرة من المتوقع أن تتضمن رد القيمة للعميل بالجنيه المصرى فقط.

وقال شكرى، إن المطور العقارى سيحصل على 20% من قيمة الوحدة عند البيع، والـ80% المتبقية على أقساط سنوية حسب مدة تقسيطه للوحدات بمشروعه، وسيحصل على سندات حكومية من وزارة المالية بقيمة الأقساط لضمان مستحقاته المالية، كما يمكنه توفير تمويلات لمشروعاته بضمان السندات.

وقال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن الاجتماع تناول الجوانب التمويلية، والحوافز المالية المقترحة فى المبادرة، لتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار فى سوق العقار، والحوافز المقترحة لمشاركة المطورين العقاريين فى المبادرة المقترحة لتصدير العقار، من خلال طرح وحدات من مشروعاتهم، باستخدامات متنوعة“سكنى – تجارى – إدارى – غيرها”، على مستوى الجمهورية.

وقال المهندس هانى العسال، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن المباردة المقترحة لتصدير العقار بالدولار ستتم بالتعاون بين البنك المركزى ووزارة الإسكان ووزارة المالية.

وأضاف العسال لـ”البورصة”، أن المطورين العقاريين تقدموا بعدة مقترحات ليتم دراستها ضمن المبادرة تتضمن تيسيرات لشركات التطوير العقارى لتشجيعهم على المشاركة فى المبادرة.

وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن المبادرة تضمنت حوافز مقترحة للمطورين تتضمن السماح للمطور بالحصول على قروض من البنوك بضمان الإيرادات المستقبلية للوحدات المباعة ضمن المبادرة.

وتسعى الحكومة للإسراع بتنفيذ مبادرة تصدير العقار من أجل توفير موارد دولارية لحل أزمة سعر الصرف فى مصر.

وارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر فى قطاع العقارات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 312.2 مليون دولار مقابل 165 مليون دولار خلال الربع نفسه من العام الماضى، وفقا لبيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى.

وخلال آخر 5 سنوات مالية صدرت مصر عقارات بقيمة 3.47 مليار دولار، وتستهدف خلال الفترة المقبلة تصدير عقارات بقيمة 3 مليارات دولار من خلال تأسيس شركة متخصصة، بحسب ما تم ذكره فى وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للفترة الرئاسية الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء.