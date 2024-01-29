Tuesday, 30 January 2024 08:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النفط يمحو مكاسب الجلسة عند التسوية.. وخام برنت دون 82 دولارًا

1/29/2024 11:20:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط للانخفاض عند تسوية تعاملات جلسة الإثنين، مع تجدد مخاوف الأسواق بشأن الطلب، عقب أمر قضائي بتصفية شركة التطوير العقاري الصينية“إيفرجراند”.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل -الأكثر نشاطًا- بنسبة 1.35% بما يعادل 1.12 دولار عند 81.83 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها خلال التداولات إلى 84.17 دولار.

موضوعات متعلقة الولايات المتحدة تسعى للحد من استفادة الصين من تقنيات الذكاء الاصطناعي الصادرات العسكرية الأمريكية ترتفع 16% إلى مستوى قياسي في 2023 إغلاق مرتفع لأسعار الذهب

فيما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.6% أو 1.23 دولار إلى 76.78 دولار للبرميل، بعد أن لامس 79.29 دولار خلال الجلسة.

وأفاد تقرير لـ”رويترز”، أن موسكو خففت القيود للسماح للموانئ بالعمل أثناء العواصف الكبرى من أجل الحفاظ على وتيرة الصادرات، وسط سوء الأحوال الجوية والعقوبات الأمريكية والأوروبية التي تحد من عوائد صادرات النفط الروسية.

وارتفعت أسعار جالون البنزين في الولايات المتحدة 4.5 سنت مقارنة بالأسبوع الماضي، لتصل في المتوسط إلى 3.07 دولار أمس الأحد، بعد أن أدى إغلاق مصافي التكرير بسبب الطقس البارد إلى زيادة أسعار الجملة، بحسب“أويل برايس”.

المصدر:

MENAFN29012024000202011048ID1107783880

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث