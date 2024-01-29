النفط يمحو مكاسب الجلسة عند التسوية.. وخام برنت دون 82 دولارًا

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط للانخفاض عند تسوية تعاملات جلسة الإثنين، مع تجدد مخاوف الأسواق بشأن الطلب، عقب أمر قضائي بتصفية شركة التطوير العقاري الصينية“إيفرجراند”.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل -الأكثر نشاطًا- بنسبة 1.35% بما يعادل 1.12 دولار عند 81.83 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها خلال التداولات إلى 84.17 دولار.

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فيما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.6% أو 1.23 دولار إلى 76.78 دولار للبرميل، بعد أن لامس 79.29 دولار خلال الجلسة.

وأفاد تقرير لـ”رويترز”، أن موسكو خففت القيود للسماح للموانئ بالعمل أثناء العواصف الكبرى من أجل الحفاظ على وتيرة الصادرات، وسط سوء الأحوال الجوية والعقوبات الأمريكية والأوروبية التي تحد من عوائد صادرات النفط الروسية.

وارتفعت أسعار جالون البنزين في الولايات المتحدة 4.5 سنت مقارنة بالأسبوع الماضي، لتصل في المتوسط إلى 3.07 دولار أمس الأحد، بعد أن أدى إغلاق مصافي التكرير بسبب الطقس البارد إلى زيادة أسعار الجملة، بحسب“أويل برايس”.

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