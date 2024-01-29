النفط يمحو مكاسب الجلسة عند التسوية.. وخام برنت دون 82 دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت أسعار النفط للانخفاض عند تسوية تعاملات جلسة الإثنين، مع تجدد مخاوف الأسواق بشأن الطلب، عقب أمر قضائي بتصفية شركة التطوير العقاري الصينية“إيفرجراند”.
وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل -الأكثر نشاطًا- بنسبة 1.35% بما يعادل 1.12 دولار عند 81.83 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها خلال التداولات إلى 84.17 دولار.
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فيما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.6% أو 1.23 دولار إلى 76.78 دولار للبرميل، بعد أن لامس 79.29 دولار خلال الجلسة.
وأفاد تقرير لـ”رويترز”، أن موسكو خففت القيود للسماح للموانئ بالعمل أثناء العواصف الكبرى من أجل الحفاظ على وتيرة الصادرات، وسط سوء الأحوال الجوية والعقوبات الأمريكية والأوروبية التي تحد من عوائد صادرات النفط الروسية.
وارتفعت أسعار جالون البنزين في الولايات المتحدة 4.5 سنت مقارنة بالأسبوع الماضي، لتصل في المتوسط إلى 3.07 دولار أمس الأحد، بعد أن أدى إغلاق مصافي التكرير بسبب الطقس البارد إلى زيادة أسعار الجملة، بحسب“أويل برايس”.
المصدر:
MENAFN29012024000202011048ID1107783880
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