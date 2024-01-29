إدارة بايدن تعلن عن استثمارات فيدرالية جديدة لتشجيع الابتكار المحلي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي“جو بايدن” الإثنين، تخصيص ما يزيد على 150 مليون دولار من الاستثمارات الفيدرالية الجديدة، ضمن برنامج محركات الابتكار الإقليمي التابع لمؤسسة العلوم الوطنية.

ومن المقرر أن تتلقى 10 مناطق تعتبر بين“محركات الابتكار الإقليمية” هذه الاستثمارات، وستكون مؤهلة لتلقي ما يزيد على ملياري دولار كجزء من البرنامج المصرح به بموجب قانون صادر عام 2022.

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وكان من بين الفائزين المعلن عنهم يوم الإثنين، محرك ابتكار أشباه الموصلات في وسط فلوريدا، ومحرك تحول الطاقة في لويزيانا، ومحرك التكنولوجيا الزراعية المتقدمة في داكوتا الشمالية.

وسيقدم البرنامج تمويلًا أوليًا لمساعدة الباحثين والطلاب على العمل مع الشركات لتعزيز النظم البيئية الإقليمية، ويشمل ذلك أكثر من 150 مليون دولار من الاستثمارات الفيدرالية، أو 15 مليون دولار لكل مركز، و350 مليون دولار أخرى من المساهمات المماثلة من الشركاء غير الفيدراليين.

وتضم المحركات الإقليمية التابعة لمؤسسة العلوم الوطنية تحالفات مكونة من مؤسسات التعليم العالي والشركات الصغيرة وحكومات الولايات والحكومات المحلية.

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