إدارة بايدن تعلن عن استثمارات فيدرالية جديدة لتشجيع الابتكار المحلي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي“جو بايدن” الإثنين، تخصيص ما يزيد على 150 مليون دولار من الاستثمارات الفيدرالية الجديدة، ضمن برنامج محركات الابتكار الإقليمي التابع لمؤسسة العلوم الوطنية.
ومن المقرر أن تتلقى 10 مناطق تعتبر بين“محركات الابتكار الإقليمية” هذه الاستثمارات، وستكون مؤهلة لتلقي ما يزيد على ملياري دولار كجزء من البرنامج المصرح به بموجب قانون صادر عام 2022.
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وكان من بين الفائزين المعلن عنهم يوم الإثنين، محرك ابتكار أشباه الموصلات في وسط فلوريدا، ومحرك تحول الطاقة في لويزيانا، ومحرك التكنولوجيا الزراعية المتقدمة في داكوتا الشمالية.
وسيقدم البرنامج تمويلًا أوليًا لمساعدة الباحثين والطلاب على العمل مع الشركات لتعزيز النظم البيئية الإقليمية، ويشمل ذلك أكثر من 150 مليون دولار من الاستثمارات الفيدرالية، أو 15 مليون دولار لكل مركز، و350 مليون دولار أخرى من المساهمات المماثلة من الشركاء غير الفيدراليين.
وتضم المحركات الإقليمية التابعة لمؤسسة العلوم الوطنية تحالفات مكونة من مؤسسات التعليم العالي والشركات الصغيرة وحكومات الولايات والحكومات المحلية.
المصدر:
MENAFN29012024000202011048ID1107783879
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