إغلاق مرتفع لأسعار الذهب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند إغلاق تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من الطلب على الأصول الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وعند التسوية، زادت أسعار الذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.4% أو 8.1 دولار عند 2025.4 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2037.2 دولار.
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فيما ارتفعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.25% عند 103.70 نقطة.
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