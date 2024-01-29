إغلاق مرتفع لأسعار الذهب

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند إغلاق تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من الطلب على الأصول الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وعند التسوية، زادت أسعار الذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.4% أو 8.1 دولار عند 2025.4 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2037.2 دولار.

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فيما ارتفعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.25% عند 103.70 نقطة.