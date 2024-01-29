الصادرات العسكرية الأمريكية ترتفع 16% إلى مستوى قياسي في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مبيعات المعدات العسكرية الأمريكية للحكومات الأجنبية في عام 2023 ارتفعت بنسبة 16% إلى مستوى قياسي تجاوز 238 مليار دولار.
وبحسب البيان المنشور الإثنين، ارتفعت المبيعات العسكرية المباشرة للشركات الأمريكية إلى 157.5 مليار دولار في السنة المالية 2023 ويمثل هذا زيادة بنسبة 2.5%، ارتفاعًا من 153.6 مليار دولار في السنة المالية 2022.
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فيما زادت المبيعات التي تم ترتيبها من خلال الحكومة الأمريكية إلى 80.9 مليار دولار في عام 2023 ويمثل هذا زيادة بنسبة 55.9% ارتفاعًا من 51.9 مليار دولار في العام السابق.
وتدعم هذه البيانات، التوقعات بمبيعات أقوى لشركات مثل“لوكهيد مارتن” (LMT) و”جنرال ديناميكس” (GD) و”نورثروب جرومان” (NOC)، والتي من المتوقع أن ترتفع أسهمها في بورصة نيويورك، وسط تزايد عدم الاستقرار العالمي.
هناك طريقتان رئيسيتان لتقوم الحكومات الأجنبية بشراء الأسلحة من الشركات الأمريكية، المبيعات التجارية المباشرة التي يتم التفاوض عليها، أو المبيعات العسكرية الأجنبية التي تتصل فيها الحكومة عادة بمسؤول وزارة الدفاع في السفارة الأمريكية في عاصمتها.
المصدر:
MENAFN29012024000202011048ID1107783877
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