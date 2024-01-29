الصادرات العسكرية الأمريكية ترتفع 16% إلى مستوى قياسي في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مبيعات المعدات العسكرية الأمريكية للحكومات الأجنبية في عام 2023 ارتفعت بنسبة 16% إلى مستوى قياسي تجاوز 238 مليار دولار.

وبحسب البيان المنشور الإثنين، ارتفعت المبيعات العسكرية المباشرة للشركات الأمريكية إلى 157.5 مليار دولار في السنة المالية 2023 ويمثل هذا زيادة بنسبة 2.5%، ارتفاعًا من 153.6 مليار دولار في السنة المالية 2022.

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فيما زادت المبيعات التي تم ترتيبها من خلال الحكومة الأمريكية إلى 80.9 مليار دولار في عام 2023 ويمثل هذا زيادة بنسبة 55.9% ارتفاعًا من 51.9 مليار دولار في العام السابق.

وتدعم هذه البيانات، التوقعات بمبيعات أقوى لشركات مثل“لوكهيد مارتن” (LMT) و”جنرال ديناميكس” (GD) و”نورثروب جرومان” (NOC)، والتي من المتوقع أن ترتفع أسهمها في بورصة نيويورك، وسط تزايد عدم الاستقرار العالمي.

هناك طريقتان رئيسيتان لتقوم الحكومات الأجنبية بشراء الأسلحة من الشركات الأمريكية، المبيعات التجارية المباشرة التي يتم التفاوض عليها، أو المبيعات العسكرية الأجنبية التي تتصل فيها الحكومة عادة بمسؤول وزارة الدفاع في السفارة الأمريكية في عاصمتها.

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