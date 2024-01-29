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الولايات المتحدة تسعى للحد من استفادة الصين من تقنيات الذكاء الاصطناعي

1/29/2024 11:20:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تريد الولايات المتحدة من مقدمي الخدمات السحابية، مثل“أمازون” و”مايكروسوفت” و”ألفابت” تحديد العملاء الأجانب الذين يقومون بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على منصاتهم، كجزء من صراع تكنولوجي متنامٍ بين واشنطن وبكين.

ويطلب اقتراح إدارة البيت الأبيض، الذي صدر الإثنين، من الشركات الأمريكية، الكشف عن أسماء العملاء الأجانب، وعناوين بروتوكول الإنترنت (IP)، ما يجعلها في حاجة لتطوير عملية لجمع تلك التفاصيل والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

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وفي حالة تنفيذها، يمكن أن تستخدم واشنطن هذه المتطلبات لتضييق الخناق على الشركات الصينية لمنعها من الوصول إلى مراكز البيانات والخوادم المهمة لتدريب واستضافة مشاريع الذكاء الاصطناعي، بحسب“بلومبرج”.

ويشعر مقدمو الخدمات السحابية في الولايات المتحدة بالقلق من أن القيود المفروضة على أنشطتهم مع المستخدمين في الخارج، دون اتخاذ تدابير مماثلة من قبل الدول الحليفة، قد تلحق الضرر بالشركات الأمريكية، فضلًا عن عبء جمع وتخزين وتحليل بيانات العملاء.

المصدر:

MENAFN29012024000202011048ID1107783876

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