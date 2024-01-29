الولايات المتحدة تسعى للحد من استفادة الصين من تقنيات الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تريد الولايات المتحدة من مقدمي الخدمات السحابية، مثل“أمازون” و”مايكروسوفت” و”ألفابت” تحديد العملاء الأجانب الذين يقومون بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على منصاتهم، كجزء من صراع تكنولوجي متنامٍ بين واشنطن وبكين.
ويطلب اقتراح إدارة البيت الأبيض، الذي صدر الإثنين، من الشركات الأمريكية، الكشف عن أسماء العملاء الأجانب، وعناوين بروتوكول الإنترنت (IP)، ما يجعلها في حاجة لتطوير عملية لجمع تلك التفاصيل والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
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وفي حالة تنفيذها، يمكن أن تستخدم واشنطن هذه المتطلبات لتضييق الخناق على الشركات الصينية لمنعها من الوصول إلى مراكز البيانات والخوادم المهمة لتدريب واستضافة مشاريع الذكاء الاصطناعي، بحسب“بلومبرج”.
ويشعر مقدمو الخدمات السحابية في الولايات المتحدة بالقلق من أن القيود المفروضة على أنشطتهم مع المستخدمين في الخارج، دون اتخاذ تدابير مماثلة من قبل الدول الحليفة، قد تلحق الضرر بالشركات الأمريكية، فضلًا عن عبء جمع وتخزين وتحليل بيانات العملاء.
المصدر:
MENAFN29012024000202011048ID1107783876
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